Donald Trump mellett Európa politikai vezetői is aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az olcsó kínai elektromos járművek átvehetik piacaikat. A valóság ezzel szemben az, hogy nem kaphatóak az olcsó kínai elektromos járművek az Egyesült Államokban, a BYD mexikói autógyárai a vállalat amerikai vezérigazgatója szerint nem exportpiacra termelnek. Mindeközben hétfőn a republikánus elnökjelölt ügyvédjei 5000 oldalas beadványt nyújtottak be a New York-i csalási ügyben, amelyben azt állítják, hogy Donald Trump nem tudja megfizetni a 456 millió dolláros fellebbezési biztosítékot.