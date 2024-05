A szpot része a Biden-kampány 14 millió dolláros májusi reklámkampányának, és a csatatérállamok televíziós és digitális platformjain, valamint az országos kábelcsatornákon kerül adásba.

De Niro nyíltan szembeszállt Trump elnökségével, 2018-ban a National Board of Review díjátadó gáláján „főnökbabának” nevezte őt, a Tony-díj-átadón pedig még abban az évben trágár szavakkal ítélte el − írja a The New York Times.

Miről szól a hirdetés?

A reklám azzal kezdődik, hogy De Niro jellegzetes hangja felcsendül, és Trumpról beszél a koronavírus-járvány és a Black Lives Matter 2020-as tüntetéseinek képei fölött.

Az éjfélkor kiadott tweetektől kezdve a fertőtlenítőiváson át a polgárok könnygázzal való letámadásáig tudtuk, hogy Trump elszabadult, amikor elnök lett. Aztán elvesztette a 2020-as választást, és még jobban bekattant

− mondja De Niro.

A színész azzal vádolja a volt elnököt, hogy „kétségbeesetten próbálja megtartani a hatalmat”, azzal fenyegetőzik, hogy „diktátorként” fog uralkodni, ha megnyeri a 2024-es választásokat, és „fel akarja számolni az alkotmányt”.

Ezután a hirdetés egy felvételt mutat be, amelyen Trump egy kampánygyűlésen beszél.

Ha nem választanak meg, vérfürdő lesz

− fogalmazott a volt elnök (Trump ezt egyébként az autógyártással kapcsolatban mondta eredetileg).

(Borítókép: Robert De Niro 2017. január 19-én New Yorkban. Fotó: D Dipasupil / Getty Images)