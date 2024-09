Aki itt nyer, az hatalmasat lép az amerikai elnökség felé

Karrierjük legfontosabb vitájára készült fel mindkét amerikai elnökjelölt, a republikánus Donald Trump és a demokrata Kamala Harris, mivel a két jelölt jelenleg fej fej mellett halad a közvélemény-kutatásokban, miközben nagyon sok amerikai nem döntötte még el, hogy kire is szavazzon. Kihívóként Trump jobb helyzetből indul, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy könnyű estéje lesz az egykori elnöknek, hiszen Bidenhez képest jóval élesebb vitapartnere lesz Kamala Harris személyében. Mik lesznek a jelöltek stratégiái, miről esik szó a vitán, és mi kell ahhoz, hogy az adott jelölt győzzön? Utánajártunk.

Szeptember 10-én kedden, este 9 órakor (magyar idő szerint szerda hajnali háromkor) rendezik az első elnökjelölti vitát Donald Trump republikánus és Kamala Harris demokrata elnökjelölt között, ami könnyen lehet, hogy az utolsó is lesz, hiszen a két jelölt stábja fixen eddig csak ebben az egy időpontban egyezett meg.

Ráadásul ezt a vitát is nehezen sikerült tető alá hozni, mivel egyrészt Donald Trump sokáig nem adott biztos választ, hogy ő vitába akar-e szállni Harris-szel, míg Harris csapata azt szerette volna elérni, hogy a Trump és a korábbi demokrata elnökjelölt, Joe Biden között megállapodott szabályokat tárgyalják újra – végül ez Harris stábjának nem sikerült, így a két jelölt nem fog tudni egymás szavába vágni, mivel amikor egyikük beszél, a másikuk mikrofonja ki lesz kapcsolva.

Ugyan az elnökjelölti viták gyakran nem számítanak az elnökválasztás végeredményét illetően,

de amikor a két jelölt fej fej mellett áll egymás mellett és a szavazók közel 15 százaléka még nem tudja, kire szavazzon, akkor igenis nagy téttel bír az esemény.

Ráadásul Joe Biden lecserélésével a demokraták, valamint szavazóik hiába lettek lelkesek és álltak be Kamala Harris mögé, Harrisnek a vita két másik okból is nagyobb téttel bír mint Trumpnak: míg a választók már 2016 óta tudják, kicsoda Trump és mit várnak tőle, addig sok választó szemében Harrisről ez nem mondható el.

Így Harris egyrészt a demokrata jelölőgyűlésen mondott beszéde és a CNN-nek adott interjúja után harmadjára tudja főműsoridőben bemutatni magát és szakpolitikai terveit az amerikaiaknak, illetve bizonyíthatja, hogy tud-e elnökien szólni állampolgáraihoz.

A nagy tét ellenére ezért a két jelölt számára mások az elvárások és végül is a tétje a szerda hajnali vitának.

Harris célja: Trump helyett ő maga határozza meg, hogy mit képvisel

Amióta Harris átvette a stafétát Joe Bidentől július végén, a demokraták új elnökjelöltje eddig rendkívül vidám hangulatú és könnyed kampányt vitt. Bidenéhez képest kampánya felpezsdítő a demokrata szimpatizánsok és szavazók számára, ráadásul komoly akadályba eddig nem is ütközött: ritkán tér el az előre kidolgozott üzenetektől, valamint a kampányesemények forgatókönyvétől.

Eddig mindössze a már korábban említett CNN-interjú volt olyan esemény, amikor nem a stábja által kidolgozott részletes tervet kellett követnie, hanem éles vitahelyzetbe került, ahol olykor improvizálnia is kellett. Ráadásul debatőri képességei is rozsdásak lehetnek, hiszen a Mike Pence-szel szembeni, 2020-as alelnökjelölti vita óta nem kellett ezen képességeit élőben használni,

így nem meglepő, hogy Harris nagyon intenzív felkészülésen vett részt a vita előtt.

Stábjával öt napon keresztül folyamatosan szinte kizárólag csak a vitával foglalkozott, ahol a stratégia, a narratívaképzés és a szakpolitikai érvek mellett több próba vitát is rendeztek, ahol nemcsak Trumpot, hanem a vita minden körülményét próbálták rekonstruálni a színpadon keresztül egészen az azt megvilágító fényekig.

Harris célja az, hogy főműsoridőben bemutassa saját magát és szakpolitikai terveit, hogy elnökként miként segítene az amerikaiakon, emellett pedig azzal fogja támadni Trumpot populista módon, hogy ő a középosztály érdekei helyett a gazdasági elitet képviselné a beharangozott adócsökkentési tervével.

Bidenhez képest annyival eltér majd a stratégiája – a korkülönbség és Biden abból adódó lefagyásai mellett –, hogy sajtóhírek szerint fő érve Trump ellen nem a demokráciára gyakorolt veszélye lenne, hanem hogy a republikánus elnökjelölt szakpolitikai tervei a kiváltságosoknak kedveznek, nem pedig a többségnek.

Ugyanakkor Harris számára nehezítő körülmény, hogy miközben Trump beszél, nem vághat a szavába, mert le lesz némítva a mikrofonja.

A 2019-es demokrata előválasztási vitán, valamint a 2020-as alelnökjelölti vitán – de akár a szenátusi meghallgatások alatt, amikor ő kérdezett – is többször egy-egy mondat erejéig közbevágott vitapartnerének, amikor épp hazugságon kapta, vagy keresztkérdéssel gyengítette ellenfele érvét.

Ez most az ABC-n közvetített vita során el fog maradni, emiatt sajtóhírek szerint Harrisnek stratégiát kellett váltania a felkészülése során. Azonban csapatának sikerült azt elérnie, hogy a színpad előtt újságírók foglaljanak helyet, akik reményei szerint majd be tudnak számolni Harris ilyen riposztjairól, de számára ennél is fontosabb, hogy Trumpot így is kihozhatja sorsából – sajtóhírek szerint stratégiájának a részét képzi, hogy a korábbi elnököt így kényszerítse hibára, miközben ő megfontolt, határozott, ugyanakkor szigorú debatőri szerepbe próbálja helyezni magát.

Trump célja: maradni a kaptafánál, valamint nem túl agresszívnak és nem túl puhának mutatkozni

Harrishez képest teljesen más megközelítést alkalmaz a vitára való felkészülésre a republikánus elnökjelölt, Donald Trump. Csapata eleve kerülte azt a sajtóban, hogy felkészítésnek nevezzék Trump vitára való tréningezését. Ehelyett „szakpolitikai idő”-ként emlegették azt, hogy ezzel is azt a látszatot keltsék, olyan erős a republikánus jelölt, hogy nincs szüksége ilyenekre, csak a gyengéknek kellenek egész napos felkészítések.

A demokrata jelölthöz képest Trump mindössze csak egy gyakorló vitát tartott, amikor Harris szerepét az egykori 2020-as demokrata elnökjelölt-aspiráns, azóta csapatot váltó Tulsi Gabbard játszotta el. Ezenkívül stábtagjai úgy készítették fel, hogy az asztal túloldalán ülő Trumpot folyamatosan szakpolitikai kérdésekkel bombázták, majd kielemezték az ezekre adott reakcióit. Matt Gaetz floridai szenátor pedig az ellene indított büntetőjogi ügyek kapcsán szegezett neki kérdéseket egy alkalommal.

Stábja előre elmondta Trumpnak, hogy minden kérdésnél próbálja visszavinni azokat kampányának fő témái egyikére, azaz a megélhetési költségek növekedésére (gazdaság), a migrációra, vagy a bűnözés helyzetére.

Ugyanakkor ez talán az egyik legnehezebb feladata Trumpnak, aki sokszor tér el az előre megírt szövegektől és improvizál, azonban a mikrofonok elnémítása ezen számára is segíthet.

Trump nemcsak vitákon, hanem gyűléseken, sőt, előre megírt elnöki beszédeiben is gyakran elhagyja a súgógépet, hogy helyette épp arról beszéljen, ami épp eszébe jut, ami amellett, hogy olykor beválik, sok esetben épp inkoherens üzenetek megfogalmazásához vezetnek.

Emellett Trump második feladata, hogy ne legyen túl agresszív, hiszen ha például Harrist élőben lehülyézi vagy lenézi – mint ahogy azt a gyűlésein szokta –, az kontraproduktív lehet. Amennyiben Trump így tenne és esetleg sértő kifejezéseket és jelzőket használna, előfordulhat, hogy Harris vélt vagy valós hibáira való rámutatás helyett úgy tűnik majd, hogy Trump személyében sértegeti (bullyingolja) őt. Viszont az se jó, ha ezt elkerülvén inkább túl puhán állna a vitához, mert akkor azt Harris fogja dominálni.

A korábbi elnök egyébként kedvezőbb helyzetben áll a pódiumra, mint Harris.

Egyrészt már mindenki tudja, kicsoda ő és mit képvisel, így számára nem jelent akkora tétet a vita, mint a demokrata elnökjelöltnek. Ráadásul ezt a tétet ő maga is próbálja csökkenteni azzal, hogy a vitát lebonyolító tévécsatornát, az ABC-t és a két műsorvezetőt azzal vádolja, hogy Harris felé fog lejteni a pálya és egy helyett valóban három vitapartnere lesz.

Ezzel egyrészt csökkenti esetleges rossz szerepléséből adódó károkat, másrészt pedig – sportnyelvet használva – „puhítja a bírókat”, hogy ne kizárólag számára kedvezőtlen kérdéseket kapjon. Ez egyébként a Bidennel szembeni CNN-vitán bejött, ahol hetekig sulykolta ugyanezt, és végül az élő tényellenőrzés hiányát kihasználva szinte teljes egészében megúszta, amikor hazudott – sok esetben például ráadásul épp olyan hazugságot, hogy nem is feküdt le a 2016-os elnökválasztás előtt a szexuális viszonyuk elhallgatásáért cserébe hallgatási pénzt kapó Stormy Daniels-szel, vagy hogy ő többet tett a környezetvédelemért vagy az afroamerikaiakért, mint bármelyik másik elnök.

Ha a republikánus elnökjelölt meg akarja nyerni a vitát, akkor neki elég azt nem elveszítenie.

Ha folyamatosan visszatámadja Harrist a gazdaság, a migráció, valamint a bűnözések adataival (ezek közül egyébként a növekvő bűncselekmények száma ferdítés a republikánusok kampányában), és Harrist mindig hozzáköti a népszerűtlen Biden-adminisztrációhoz, akkor elveheti a teret Harristől és hibára is kényszerítheti.

Harris lehetséges hibája: túlzottan elmerülni a részletekben és türelmetlenné válni

Nem túlzás kijelenteni, hogy Harris karrierje eddigi legfontosabb eseményére készül, hiszen ilyen nagy téttel bíró vitán vagy eseményen eddig nem vett részt, ráadásul mint utaltunk rá, 2020 óta egy éles vitahelyzetben sem volt.

Emiatt nem meglepő, hogy Harris sok időt szán a felkészülésre,

ugyanakkor ha ezt túlzásba viszi, ugyanúgy visszaüthet, mintha egyáltalán nem is készülne.

Ha felszólalásaiba túl sok adatot, számot és információt akar belesűríteni, akkor elveszítheti a nézők érdeklődését, ráadásul, ha túlzottan ragaszkodik ahhoz, hogy egy lexikon szócikkének a lábjegyzetének a lábjegyzetét kiegészítő adatot idézzen, de az nem jut az eszébe, akkor hatalmas hibába szaladhat bele, azaz jóval rugalmasabban kell hozzáállnia a vitához és olykor improvizálnia is kell majd – igaz, a túl sok improvizáció szintén visszaüthet.

Emellett még az is probléma lenne, ha túlizgulná – bár mint írtuk, elég nagy a tét –, vagy ha türelmetlenné és kapkodóvá válna, mert a lenémított mikrofon miatt nem tudja Trump egy hazugságát élőben, azonnal kijavítani. Ha pedig viszontválaszában ahelyett, hogy magáról és programjáról beszélne, tényellenőrzőként kezdene viselkedni, azt kockáztatja, hogy a választóknak leginkább az marad meg, hogy Trump határozta meg Kamala Harris nézeteit, nem pedig ő maga beszélt arról, mit is képvisel.

Ezenkívül fontos, hogy Harris kivédje Trump, a demokraták számára gyengeségnek számító témákban indított támadásait, amik a megélhetési költségek mellett a migráció lesz, amiről a választók jelenleg úgy érzik, egy republikánus adminisztráció azokat jobban tudná kezelni. Továbbá szintén érdekes kérdés lesz Ukrajna helyzete, ahol Trump könnyen okozhat kellemetlen perceket Harrisnek, hiszen a választók egy része nem érti, miért költ annyit az Egyesült Államok Ukrajna támogatására, miközben belföldön is akadnak problémák.

Trump lehetséges hibája: túl agresszív lesz, elhagyja a szöveget és túl sokat improvizál

A 2020-as elnökjelölti első vita két dolog miatt maradt emlékezetes.

Egyrészt volt olyan eset, amikor Trump egyszerre kiabált Joe Bidennel, valamint a vitát moderáló fox news-os Chris Wallace-szal. A jobboldali tévécsatornát azóta elhagyó műsorvezető ezt egyszer úgy oldott fel, hogy azt ígérte Trumpnak, ha engedi, hogy Biden befejezze gondolatát és hogy majd azután ő átvezesse a következő szegmensre a vitát, akkor az első kérdés után őt megillető két percben akár teljesen negligálhatja a kérdést, és arról beszélhet, amiről csak akar.

A másik emlékezetes pillanat a vitáról, hogy Trump folyamatosan agresszíven Biden szavába vágott, hogy így zökkentse ki demokrata kihívóját, ami a fentebbi, leginkább késdobálókban tapasztalt veszekedéshez hasonló jelenet mellett egyszer odáig vezetett, hogy Biden elmondta az azóta szállóigévé váló kifakadását,

Will you shut up, man? azaz Befognád végre, ember?

Azt a vitát Trump ezen túlzottan agresszív stratégiája miatt vesztette el, miközben sokszor valótlan, légből kapott dolgokkal vádolta meg Bident és a demokratákat, amire Biden mellett olykor a műsorvezető próbálta szembesíteni, hogy aztán visszatérjenek egymás túlkiabálásához.

Az azokat követő vitákon a mikrofonok kikapcsolásával sikerült elkerülni az ezekhez hasonló, kaotikus jelentsorokat, azonban amennyiben Trump ezúttal is személyében próbálja sértegetni – vagy egyenesen akár gyalázni – vitapartnerét, az a nézőkben visszatetszést válthat ki.

Emellett, ha gyakran eltér a tárgytól, és elkezd valótlan adatokkal és állításokkal dobálózni, akkor, ha a műsorvezetők nem is, de a Bidennél jóval élesebb Harris ezt szóvá teheti és könnyen ellene fordíthatja, Trumpot a káosz, a felfokozott érzelmek és a megosztottság jelöltjeként lefestve.

Ezenkívül Trumpnak előre fel kellett készülnie arra, hogy a számára kedvezőtlen témákban – ellene indított büntetőjogi eljárások, leginkább gazdagokat segítő gazdasági programja, valamint az abortusz – miként védi ki Harris támadásait. Ez egyébként sok esetben még idén Biden ellen sem ment Trumpnak, viszont a jelenlegi elnök mentális képességeinek a hanyatlása miatt ezekről vajmi szó esett az amerikai nyilvánosságban.