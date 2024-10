Újabb modell vallott arról, hogy Donald Trump szexuálisan zaklatta

Ismét nem kívánt szexuális érintkezéssel vádolják Donald Trump republikánus elnökjelöltet. Ezúttal egy exmodell vallott arról, hogy a pedofília és gyermekprostitúció miatt elítélt Jeffrey Epstein mutatta be őt jóbarátjának, Donald Trumpnak, aki egyből fogdosni is kezdte Stacey Williamst. A republikánus elnökjelölt azonban mindent tagad.

Egy volt modell – aki azt állítja, a néhai szexuális zaklató Jeffrey Epstein révén ismerkedett meg Donald Trumppal – azzal vádolta meg a volt elnököt, hogy 1993-ban a Trump Towerben történt incidens során tapogatta és szexuális céllal érintette meg őt, ami szerinte a két férfi közötti „csavaros játék” része volt.

Stacey Williams, aki az 1990-es években hivatásos modellként dolgozott, azt mondta, hogy először 1992-ben találkozott Trumppal egy karácsonyi partin, miután Epstein bemutatta neki, aki szerinte az akkori New York-i ingatlanfejlesztő jóbarátja volt.

Williams szerint Epstein érdeklődött iránta, és néhány hónapig „lazán randevúztak” – számolt be a The Guardian.

Akkor vált világossá, hogy ő és Donald nagyon-nagyon jó barátok voltak, és sok időt töltöttek együtt

– mondta Stacey Williams.

Az állítólagos tapogatásra néhány hónappal később, 1993 késő telén vagy kora tavaszán került sor, amikor Epstein egy közös séta alkalmával azt javasolta, hogy Williamsszel együtt ugorjanak be Trumphoz a Trump Towerbe. Epsteint később szexuális bűncselekmények miatt elítélték, és 2019-ben öngyilkos lett a börtönben.

Állítása szerint pillanatokkal azután, hogy megérkeztek, Trump üdvözölte Williamst, majd magához húzta és tapogatni kezdte.

Azt mondta, hogy Trump végigtapogatta a melleit, valamint a derekát és a fenekét.

Kifejtette, hogy megdermedt, mert „nagyon összezavarodott”, hogy mi történik. Ugyanakkor hozzátette, úgy emlékszik, hogy látta a két férfit egymásra mosolyogni.

„Szeretettel Donald”

Karoline Leavitt, Donald Trump kampányának sajtótitkára közleményt adott ki – egy újabbat –, amelyben tagadta a vádakat, és úgy fogalmazott: „Ezek a vádak, amelyeket Barack Obama egy korábbi aktivistája mondott, és amelyeket Harris kampányhívásában jelentett be két héttel a választások előtt, egyértelműen hamisak. Nyilvánvaló, hogy ezt a hamis történetet Harris kampánystábja találta ki.”

Stacey Williams azt állítja, hogy Trump később, 1993-ban futárral küldött ügynökének egy képeslapot, amely Mar-a-Lago, Trump Palm Beach-i rezidenciája és üdülőhelye légi felvételét ábrázolta. A volt modell ezt megosztotta a The Guardian szerkesztőségével is. Trump kézírással – a jelek szerint a szokásos fekete filcével – ezt írta:

„Stacey – Az otthonod, távol az otthonodtól. Szeretettel, Donald.”

Az 56 éves, pennsylvaniai születésű Stacey Williams a múltban már megosztotta állításának egyes részeit a közösségi médiában, de az állítólagos találkozás részleteit egy hétfői online hívás során fedte fel, amelyet a Kamala Harris demokrata elnökjelöltet támogató Survivors for Kamala nevű csoport kezdeményezett.

A Zoom-beszélgetésen többek között Ashley Judd színésznő és Anita Hill jogászprofesszor és akadémikus is részt vett. A Survivors for Kamala a héten a New York Timesban is megjelentetett egy hirdetést, amelyet 200, szexuális és nemi erőszakot elszenvedett sértett írt alá, és amely arra hivatott emlékeztetni, hogy Donald Trumpot bírósági úton felelősségre vonták szexuális visszaélésért.

Az állítólagos incidens után Williams azt mondta, hogy ő és Epstein elhagyták a Trump-tornyot, és azt kezdte érezni, hogy Epstein egyre dühösebb lett rá.

Jeffrey és én elmentünk, ő pedig nem nézett rám, nem szólt hozzám, és éreztem ezt a forrongó dühöt magam körül. Aztán, amikor leértünk a járdára, rám nézett, és csak szidott, majd azt mondta: »Miért hagytad, hogy ezt tegye?«

– mondta a Zoom-hívás során az exmodell.

„Annyira undorítónak éreztem magam ettől, és emlékszem, hogy teljesen össze voltam zavarodva” – tette hozzá. „Szégyent és undort éreztem, és ahogy elváltak útjaink, úgy éreztem, hogy újra átélem, ahogy a kezei végigsiklanak rajtam. És volt ez a szörnyű görcs a gyomromban, hogy ez valahogy megrendezett volt. Úgy éreztem magam, mint egy darab hús” – mondta a Guardiannek adott interjújában.

Ő és Epstein útjai nem sokkal később elváltak. Williams azt mondta, hogy soha nem volt tudomása a szexuális visszaélések mintázatáról, amelyek később ismertté váltak. Epsteint ma a modern történelem egyik legrosszabb és legkártékonyabb pedofiljaként tartják számon.

Trump és Epstein

A tapogatás és a nem kívánt szexuális érintkezés vádja Trump jól dokumentált viselkedési mintáját követi. Mintegy kéttucatnyi nő vádolta meg évtizedekre visszamenőleg szexuális visszaéléssel a többszörösen elítélt volt elnököt. A vádak között szerepel, hogy Trump a beleegyezésük nélkül megcsókolta őket, a szoknyájuk alá nyúlt, és néhány szépségversenyen induló nő öltözőjébe is besétált.

Egy Amy Dorris nevű egykori modell 2020-ban a The Guardiannek adott interjújában hasonló állításokat osztott meg Trumpról, mint amilyeneket Williams leírt. Donald Trump tagadta, hogy valaha is zaklatta, bántalmazta vagy helytelenül viselkedett volna Dorrisszal szemben. 2023-ban pedig az esküdtszék felelősnek találta Trumpot abban, hogy 1996-ban szexuálisan zaklatta E. Jean Carroll kolumnistát. A testület 5 millió dolláros ítéletet hozott.

Stacey Williams állításai újabb kérdéseket vetnek fel Trump és Epstein kapcsolatáról, de egyelőre nem került elő bizonyíték arra, hogy Trump tudott volna Epstein helytelen viselkedéséről, vagy részt vett volna benne.

Donald Trump és Jeffrey Epstein azonban évtizedek óta ismerték egymást, az 1990-es években és a 2000-es évek elején ugyanazokon a társasági eseményeken fényképezkedtek, évekkel azelőtt, hogy Epstein 2008-ban Floridában bűnösnek vallotta magát kiskorúak prostitúcióra való felkérése és közvetítése vádjában.

15 éve ismerem Jeffet. Fantasztikus fickó. Nagyon jó vele lenni. Még azt is mondják, hogy ugyanúgy szereti a szép nőket, mint én, és sokan közülük fiatalabbak

– mondta Trump 2002-ben a New York Magazine-nak.

Miután Jeffrey Epsteint 2019-ben letartóztatták szexkereskedelem vádjával, Trump az Ovális Irodában újságíróknak azt mondta, hogy: „Ismertem őt, ahogy Palm Beachen mindenki ismerte.” A 2000-es évek elején azonban „összeveszett” Epsteinnel, és akkor már azt nyilatkozta, hogy: „Tizenöt éve nem beszéltem vele. Nem voltam a rajongója, ezt elmondhatom.”

„Szeretek névtelen lenni”

Stacey Williams arra a kérdésre, fontolgatta-e, hogy a múltban, amikor más nők is tettek feljelentéseket Trump ellen, előálljon a saját sztorijával, azt mondta, ő olyan ember, aki el akarta kerülni a negatív figyelmet és hatásokat, amelyekkel sok más túlélő szembesült.

Otthagytam az üzletet.

– mondta. „Én a magam módján reagáltam – a közösségi médiában tett megjegyzéseimmel ellentmondtam azoknak, akik azt állították, hogy nem csinált semmit” – tette hozzá.

Mint más túlélők, elmondása szerint ő is feldolgozta a vele történteket, és magabiztosabbá vált a dühös reakciókkal szemben.

Stacey Williams legalább két barátjának beszélt a vádakról, akik a Guardiannek is nyilatkoztak. Az egyik barát, aki anonimitást kért, azt mondta, Williams 2005-ben vagy 2006-ban mesélt neki az állítólagos incidensről egy beszélgetés során, amelyben megemlítette, hogy ismeri Epsteint, és hogy ő mutatta be őt Trumpnak. A barátnő konkrétan úgy emlékszik, Williams elmondta neki, hogy Trump megtapogatta őt. Epstein akkoriban még nem volt ismert név, de a barátnő később, az Epstein-botrány kirobbanásakor emlékezett vissza az anekdotára.

Arra emlékszem, hogy tapizás volt... amit mi úgy nevezhetnénk, hogy valakit tapogatni

– mondta a barátnő.

Ally Gutwillinger, egy másik régi barát arról beszélt, hogy Williams 2015-ben mesélt neki az állítólagos incidensről. Gutwillinger azért emlékszik az időzítésre, mert Trump akkor jelentette be, hogy indul az elnökválasztáson.

„Valamikor azon a héten elmentem hozzá, és megláttam egy képeslapot Mar-a-Lagóról, és megkérdeztem: »Mi ez?«, mire ő azt mondta: »Fordítsd meg«” – mondta Gutwillinger. „Valami olyasmit mondott, hogy: »Ő egy aljas alak, megtapogatott a Trump-toronyban«.”

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (H., K., Cs., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, Sze. 12:00–14:00).