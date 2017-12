Eszetlen mennyiségben hirdet a MÁV Mészáros Lőrinc lapjaiban

Nyolcoldalas hirdetési melléklet jelent meg az ország több vidéki napilapjában december 30-án, szombaton. Az biztos, hogy a Somogy, a Békés és a Vas megyei nyomtatott lapokban megjelentek a Fejlődik a vasút szlogenű hirdetések, illetve fut ilyen hirdetési kampány a vasi vaol.hu, a zalai zaol.hu, a Veszprém megyei veol.hu, a Fejér megyei feol.hu honlapokon, továbbá a dunaújvárosi duol.hu weboldalon. (Ha az ön megyéjében is, kérjük, írja meg, hol és milyen felületen, köszönjük!)

Frissítés: olvasóinktól megtudtuk, hogy a Zala Megyei Hírlaphoz, a Tolnai Népújsághoz, a Baranyában megjelenő Dunántúli Naplóhoz, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új Néplaphoz és a Heves Megyei Hírlaphoz is járt a MÁV-reklám. Sőt, a tolnai olvasónk szerint nem is csak a mai számban, hanem minden decemberi szombaton volt ilyen hirdetés.

Eddig tehát összesen nyolc megyéről tudhatjuk biztosan, hogy megjelent a nyomtatott lapban, valamint ötről, hogy az online kiadványban a MÁV hirdetése. A dolog pikantériája, hogy a megyék között több olyan is van (Zala, Vas), ahol a vasúti szolgáltatások egy számottevő részét nem is a MÁV, hanem a GYSEV látja el.

A lapokat a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mediaworks adja ki. A Mészáros és más Fideszhez köthető oligarchák térnyeréséről több cikkben is beszámoltunk az elmúlt hónapokban, például ebben, ebben és ebben. A 19 megyei lapból 13 tartozik Mészáros érdekeltségébe (ebből nyolcról biztosan tudjuk, hogy megjelent benne a hirdetés, de vélelmezhető, hogy a másik ötben is), kettő köthető Andy Vajnához, három az osztrák Heinrich Pecinához, aki aktívan részt vett a Népszabadság bezárásában és a Mediaworks portfóliójának kormányközeli átjátszásában.

A Mediaworks honlapján található adatok szerint listaáron a Somogy Megyei Hírlapban 1 368 000 forint egy oldalnyi hirdetés, míg a Békés megyeiben 1 272 000 forint, ami 10,9 és 10,1 millió forintot jelentene a nyolc oldallal számolva (bár a listaárból ilyen nagy megrendelés esetén nyilván járt kedvezmény). A Vas Népe és a Zalai Hírlap még nem szerepel a Mediaworks portfóliójában, habár már 2016 augusztusa óta a csoporthoz tartoznak az egykori Pannon Lapok (Vas, Veszprém, Zala, Fejér).

A vidéki lapokban hirdetésekben a vasúttársaság egyebek mellett azzal a helyben valószínűleg cseppet sem fontos információval büszkélkedik, hogy Budapest elővárosában már 123 Flirt motorvonat jár, emellett az online jegyvásárlás és külföldi utazások lehetőségére hívja fel a figyelmet, valamint munkaerőt is toboroz. A 8 MÁV-os oldalból 5 klasszikus hirdetés, míg további három egész oldalas pr-cikk, ismét csak arról, hogy már milyen sok fővárosi elővárosi Flirt van (és még több lesz), továbbá hogy lehet online jegyet venni és külföldre utazni vonattal.

A MÁV ugyanakkor nem országos, minden megyére kiterjedő médiakampányt indított. Szegedről kapott információk szerint a Délmagyarországban nincs ilyen kiadványuk, és a delmagyar.hu weboldalon se tűnt fel a hirdetés. Igaz, a lap nem is a Mediaworksé, hanem, mint a fenti térképen is látható, Andy Vajna érdekeltségébe tartozik – ahogyan a győri Kisalföld is, amelyben szintén nincs ilyen hirdetés. És nincs a Pecina-érdekeltségű Kelet-Magyarországban sem, volt ugyanakkor decemberben többször is a Mediaworkshöz tartozó Nemzeti Sportban.

Természetesen cikkünk írása előtt megkerestük a MÁV-ot, az állami vasúttársaságtól többek között az alábbiakat szerettük volna megtudni:

Hány megyében, hány médiafelületen jelentek meg a hirdetések (print, online)? Mely megyék mely lapjaiban?

Hány példányszámban jelent meg összesen ez a 8 oldalas hirdetés?

Mikor és milyen ötlet nyomán, milyen indítékkal született döntés erről a hirdetésről?

Mennyi pénzt költöttek erre?

Kérdéseinkre a cikk megjelenéséig nem kaptunk választ, a MÁV kommunikációs igazgatóságának vonalas számán senki nem vette fel a telefont. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket.