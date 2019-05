Sercli és sör még sosem került ilyen előkelő környezetbe

Meglepő lesz az idén május 16. és 19. között megrendezett Gourmet Fesztivál alaptémája: bár az eseményen Magyarország és a világ legjobb éttermei, borászatai és cukrászdái mutatkoznak be, az egyik vezérfonalat a

sercli

fogja jelenteni, a paprika és a sör mellett. Ami azért nem azt jelenti, hogy kenyérmaradékra kell számítani: „a szervezők is a séfek képzeletére bízták, hogyan értelmezik a közös témákat; a sercli többféle alakot ölthet a kenyérfagylalttól a csak formájában kenyérszerű morzsákig, a paprika ugyanúgy előkerülhet fűszerként, mint zöldségként, és lesznek olyanok is, akik a sört is beépítik majd ételeikbe” – írja a fesztivál sajtóközleménye.

A hazai séfek és borászok, a budapesti és vidéki éttermek standjai csak egy részét képezik majd a fesztiválnak, de érkeznek vendégek a környező országokból, Oroszországból és Koreából is, és jön két Michelin-csillagos séf is.

Külön jelentkezni kell az egyik legizgalmasabbnak tartott osztrák séf, a stájer és a görög konyhát keverő, saját két Michelin-csillagos éttermét irányító Konstantin Filippou vacsorájára, de bemutatkozik itthon a moszkvai Twins Garden konyháját vivő orosz ikerpár, akikkel a többi között kürtcsiga és kamcsatkai rák is érkezik. Szöulból a szintén Michelin-csillagos Lee Jong Kuk hoz autentikus koreai ebédet több mint tíz évig érlelt osztriga- és szójaszószaival.

A külön regisztráció nélkül elérhető gasztroszínpadon nemcsak ők „lépnek fel”, de eljön Bledar Kola, a tiranai Mullixhiu étterem Nomában edződött séfje, és a burgenlandi Gut Purbach konyháját irányító, Max Stiegl is, akinek az a védjegye, hogy minden belsőséget felhasznál az állatokból a pazarlás elkerülése érdekében. Rajtuk kívül ebédet főz Széll Tamás és Szulló Szabina is, az idén saját éttermükkel (Stand25) is újra Michelin-csillagot szerző séfpáros.

A paprika egy új, bográcsos helyszínen is megjelenik, ahol a halászlé és a csülökpörkölt mellett olyan csülkös pacal is készül majd, amelyet az első magyar két Michelin-csillagos étterem, az Onyx séfje, Mészáros Ádám főz.

A teljes program a fesztivál honlapján olvasható. A tavalyi fesztiválról itt írtunk: