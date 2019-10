Átadták a Nagyjátszóteret és a Millenium Házát is a Ligetben

Megnyílt a Liget Budapest Projekt két újabb állomása, a Nagyjátszótér és a Millenium Ház, számolt be róla az MTI.

A Liget Budapest Projekt hosszú idők óta nagy vitákat generál, arról mi is írtunk, hogy a Závecz Research kutatása alapján a budapestiek jelentős része inkább leállítaná a projektet (ahogy erre anno az UNESCO is kérte a kormányt). Ennek ellenére leállás nincs, újabb és újabb megnyíló részek viszont vannak. Ha valakinek nem rémlene, ennek a projektnek a része a Szépművészeti Múzeum szobormásolatait befogadó és 6 milliárdos támogatást élvező komáromi erőd, az egyre dráguló Olof Palme-ház avagy Millenium Ház felújítása, de az Európa legjobb középületének járó díjat bezsebelő Magyar Zene Háza is.

Szóval ennek a projektnek a keretein belül adtak most szombaton át két új részt, a Nagyjátszóteret és a már említett Millenium Házát is. A Nagyjátszótér kb. 13 ezer négyzetméteren helyezkedik el és közel 50 játékelemet tartalmaz, már inkább kalandpark, nem is játszótér. Ennek ellenére persze ingyenesen látogatható, habár a köré emelt másfél méteres kerítés elsőre összezavaró lehet, de az MTI szerint ez a gyerekek biztonsága érdekében volt fontos. A játszótér egyébként a Városliget délkeleti részén, a Dózsa György út, Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területén található. A projekt keretein belül a Nagyjátszótér mellett még hét másik játszótér lesz a megújuló parkban.

A korábbi Olof Palme-házat több évtized után újították fel és egyből át is keresztelték Millenium Házra a Zsolnay-val díszített épületet. Bent visszaállították az eredeti térszerkezetet és nyílt egy interaktív tárlat is, ami a Városliget fontosságát mutatja be. Emiatt még a Hősök terén lévő Gábriel arkangyal méretarányos mását is berakták az épületbe - így legalább a turisták szemtől szemben is megnézhetik, nem kell többé tippelniük, hogy vajon turul vagy angyal állhat a 36 méter magas oszlop tetején.