Litkai: Ha viccelsz Orbánnal, akkor maga vagy a Sátán

A fanatikusok úgy fogják gondolni, hogy ha viccelsz Orbánnal, akkor maga vagy a Sátán. Jobb esetben csak egy jógázó démon. Ha meg Gyurcsány Ferenc holnap megerőszakolna négy hároméves tengerimalacot, arra is azt mondanák: de hát biztos megvolt rá az oka a Ferinek. Ahogy Borkai Zsolt is megtette, amit tett, de erre csak azt tudták válaszolni a polgárok, hogy hát milyen szépen fel van viakolorozva a város

– mondta Litkai Gergely, a Dumaszínház vezetője egy Magyar Hangnak adott interjúban.

Borkai szexvideójáról és az arra adott választói reakcióval kapcsolatban a jogász végzettségű humorista azt mondta, hogy a választók megérdemlik,

ha az is belefér, hogy a polgármester egy videóban megdug két nőt, miközben a saját ügyvédje önmagát teszi boldoggá a háttérben.

Ugyanakkor hozzátette, ő nem tudna létezni ezzel a tudattal, nagyon kellemetlennek tartja az ügyet.

Litkai az interjúban azt is felidézte, hogy a kilencvenes években hócipős újságíróként találkozott Orbán Viktorral is. A miniszterelnökkel kapcsolatban azt mondta:

Az ő esetében sajnálom, hogy egy ekkora tehetség ennyi szerintem rossz döntést hozott az utóbbi évtizedekben.

A találkozásra egyébként akkor került sor, amikor Orbán Viktor először volt miniszterelnök, és körbevezette a sajtó képviselőit az Országházban, ahol közös képet is készített Orbánnal. Litkai a sajtó körbevezetését ugyan nem tartja a demokrácia csúcspontjának, azonban a mai helyzetre utalva hozzátette, hogy szerinte minden populistább irányba forduló rendszernél az az első, hogy hogy a sajtómunkásokhoz fűződő emberi szálakat igyekszik elvágni a politika.

A Karinthy-díjas humorista a lap e heti számában arról is beszélt, hogy ma álhírekkel már nemcsak a viccnek szánt álhíroldalakon találkozhatunk, hanem szerinte az álhírgyártás mainstream hírszerkesztési folyamattá változott.

A lényeg a zaj, a zavar. A szövegtengerben a hiteles információk lerántása a teljes kamu szintjére. A bizalmatlanság elhintése.

Az interjúban Litkai egy korábbi rövidfilmje kapcsán a Fidesz személyzeti politikájának ügye is felmerült. A humorista még 2000-ben a most Oscar-shortlistre került Tóth Barnabással együtt készített egy rövidfilmet, amelyben szerepelt egy Bibó-kollégista, akit nem fogadtak be a fideszesek, és aki így aztán ki is maradt a későbbi közös tevékenykedésből. A humorista szerint a káderhiány miatt a film főhőse ma benne lenne a Fideszben. Litkai úgy látja, a kormánypárt személyzeti politikája nem túlzottan erős, szervezetszociológiai alaptézisre hivatkozva azt is hozzátette, hogy szervilizmusra alapozva csak kisebb szervezeteket lehet építeni.

Litkai azzal kapcsolatban, hogy nácinak tartja-e Wass Albertet, azt mondta, hogy olvasott tőle két regényt gyerekkorában, amelyek magukkal ragadták, de

amikor aztán felmerült a nácikérdés, nyilván csalódtam. Mintha Jókai Mórról kiderülne, hogy Bach-huszár volt. Persze lehet, hogy Wass nem olyan jó író, sőt biztos, de azért sok szerethető dolgot írt ő is. És sok olyasmit is, amelyek mai szemmel elfogadhatatlanok.

Az interjúban arról is szó volt, hogy a humorista más művészekben is csalódott, akiknek a személyes viselkedése nem érte el a művészi teljesítményük szintjét. Kiemelte Roman Polanskit, akivel kapcsolatban azt mondta, hogy ha független bíróság úgy ítéli, akkor Litkai szerint a jövőben ne bízzanak rá embereket. De csalódott a szintén szexuális visszaélést elkövető Louis CK-ban is, és nagyon fáj neki Gothár Péter ügye is.

Arra az újságírói felvetésre, hogy a kormányoldal a Gothár-ügyre hivatkozva támadást indított a teátrumok ellen, és zaklatószínházakról beszélt, Litkai azt mondta, hogy ez rossz minden érintettnek és a kultúrának is. Szerinte ez csak ürügy volt, és megakadályozta az igazi szembenézést.

Elmaradt a társadalmi vita, a megértés, az érzékenyítés, lózungok repkedtek és finanszírozási kérdéssé silányult az emberek alapvető jogainak védelme

– mondta.

Arra a kérdésre egyébként, hogy Litkai melyik fideszessel menne el sörözni, azt mondta, hogy Lázár Jánossal, akit tájékozott, értelmes embernek tart.