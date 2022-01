Egy éves a Freeszfe

Tegnap, azaz 2020. január 28-án fújhatta el képzeletbeli tortájának egy darab gyertyáját a Freeszfe Egyesület. Miután a Színház- és Filmművészeti Egyetem a kierőszakolt modellváltás áldozatául esett, szinte válaszreakcióként jött létre az egyetem felszabadításáért vívott tüntetéssorozat nevét magán viselő Freeszfe Egyesület, hogy lehetőséget biztosítson azok számára, akik nem szerettek volna a SZFE megváltozott vezetősége és tanári kar alatt tanulni.

Az egyesület Facebook-bejegyzésben vette sorra, hogy 365 nap alatt milyen jelentősebb események történtek a Freeszfe életében.

A születésnapján jellemző, hogy az ember számot vet az elmúlt egy évvel, mit is tett le az asztalra? Ezt tesszük most mi is. Íme egy emlékezés, egy rövid összefoglaló az elmúlt évünkről: