Érzelmes szavakkal búcsúztak Hagridtól a Harry Potter-filmek sztárjai

A skót származású színész a Roxfort vadőrét, Hagridot alakította a Harry Potterben, de tehetségéről sokat elárul, hogy az IMDb-n létrehozott adatlapján több mint 100 film- és sorozatcím szerepel, vagyis tekintélyes életpályát hagyott maga mögött.

Halálhírét követően egykori munkatársai is elbúcsúztak a színésztől. J. K. Rowling, a Harry Potter-könyvek írója, Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley) és Tom Felton (Draco Malfoy) is elköszönt Coltrane-től.

– írta közösségi oldalán J. K. Rowling.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z