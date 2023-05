Kutyák és olaszok, fájdalmas titok és egy váratlan találkozás

Kiválasztotta az előzsűri a 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) versenyprogramját: 32 ország 420 alkotása közül nyolc film jutott be az egész estés animációk versenyébe, amelyek között olyanok is vannak, amelyek a világ legrangosabb animációs filmfesztiváljain, Annecyban, Bucheonban, az Európai Filmdíjon és a Tokyo Anime Awardon is díjat nyertek. A Kecskeméti Animációs Filmfesztivált június 21–25. között tartják.