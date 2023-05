A The Voice miatt könnyen bukhatja Miklósa Erika az Opera főigazgatói versenyét

Csák János kulturális és innovációs miniszter 2023. május 8-án, hétfőn hallgatja meg a Magyar Állami Operaház főigazgatói posztjára benyújtott pályázatok elbírálására létrehozott bizottságot. Ez után kerülhet sor az esélyes jelöltek és a tárcavezető személyes találkozására. Most már csak az a kérdés, kik az esélyes jelöltek, akikkel Csák János találkozni kíván.

Amikor azt hinnénk, már semmi nem történhet az Opera főigazgatói pályázata körül, akkor hirtelen újabb bombák csapódnak a légtérbe. Ókovács Szilveszter jelenlegi főigazgató mintha látványos utóvédharcot vívna, minden követ megmozgat, hogy székében maradjon. Mindemellett kiderült, hogy Miklósa Erika elvállalta egy kereskedelmi csatorna tehetségkutatójában a zsűrizést, ha pedig jobban utánanézünk Vadász Dániel munkásságának, akkor szintén sok mindenre fény derül, ami eddig árnyékban maradt: üzleti tevékenységek, állami támogatások, kormányzati kapcsolat.

Ahogyan azt korábban megírtuk, a szakmai bírálóbizottság a tizenegyből – kétnapos meghallgatássorozat után – három jelöltet tartott alkalmasnak az Operaház élére:

Kesselyák Gergely karmestert, Miklósa Erika operaénekest és Vadász Dániel jogász-operaénekest, ebben a sorrendben. Ókovács Szilveszter nem volt a továbbjutók között.

A választás menete a következő: a fenntartó képviseletében Csák János kulturális és innovációs miniszter először meghallgatja a bizottság véleményét élőben is – erre 2023. május 8-án, hétfőn kerül sor –, ezek után pedig elbeszélget az esélyes jelöltekkel. A bizottság által alkalmasnak találtakon kívül bárkit behívhat és meghallgathat még, majd dönthet olyan mellett is, akit a bírálók nem javasoltak. A döntést 2023. május 27-ig kell meghoznia.

Miklósa Erika és a The Voice

Miklósa Erikát ítélte a bizottság a második legalkalmasabb jelöltnek. Az operaénekes 2023. március 28-án kiírta a Facebookra, hogy beadta az Operaház főigazgatói posztjára a pályázatát, néhány gondolatot idézett is belőle, ám terveiről nem nyilatkozott. Közösségi oldalán viszont követni lehetett, hogy éppen mivel foglalatoskodik: részt vett a Magyar Bor Akadémia gálaebédjén, megválasztották a Tisza-tó nagykövetének, a kettő között pedig kiderült az is, hogy ő lesz az RTL legújabb tehetségkutatója, a The Voice egyik arca.

Az operaénekes tehát az egyik legnagyobb hazai kulturális közintézmény vezetői széke mellett hasonlóan fontosnak tartja a kereskedelmi csatornán való szereplést:

Lehet komolyan is venni a könnyűzenét. Én azt teszem majd a zsűriben. És mivel a tehetségkutatás a szenvedélyemmé vált az elmúlt jó néhány évben, klasszikus mentor leszek itt is: elszánt, fáradhatatlan és dinamikus. Köszönöm, hogy a The Voice zsűritagja lehetek, pontosabban az egyik coach – Trokán Nóra, Curtis és Manuel mellett.

– írja Facebook-oldalán. A hagyományosan konzervatív komolyzenei világ azonban – amely már a Virtuózokat is túlságosan kommersznek találta, ahol szintén zsűrizett – rossz szemmel nézi a rapperek melletti szerepvállalást. Szerintük ez komolytalanná teszi a főigazgatói pályázatot, ráadásul nagyon sok elfoglaltsággal jár. Miklósa Erika mindemellett szombatonként a Duna Televízión – Batta Andrással közösen – a Magyar zene története című műsort vezeti.

Vadász Dániel repül

Még ennél is érdekesebb Vadász Dániel helyzete, akit sokan „sötét lónak” tartanak, abban az értelemben, hogy akár még ő is lehet a főigazgató, de talán abban az értelemben is az, hogy a pályázatával kapcsolatban eddig kevés szó esett az opera világán kívüli tevékenységéről, az állami támogatásairól és kormányzati kapcsolatairól.

Vadász Dániel az Operaházban, a Budapesti Operettszínházban, a debreceni és a szegedi operatársulatban is énekelt. Énekesi pályafutását követően saját vállalkozásaiban művészeti menedzserként dolgozik, ő hozta létre a Budavári Palotakoncert-sorozatot, társproducere volt a Virtuózok című televíziós műsornak, az amerikai közmédiával (PBS) együttműködve több zenés televíziós műsor producere. A Coopera keretében számos operát állított színpadra vidéki társulatokkal és fesztiválokkal közösen. A Debreceni Ünnepi Játékok, a Salute to Vienna nemzetközi újévi programsorozat, a Trieszti Operettfesztivál és a Ramon Vargas nevével fémjelzett Bel Canto Akadémia művészeti vezetője. Több száz koncert és zenés színházi előadás külföldi vendégjátékát szervezte szerte a világon.

A producer-menedzser a Coopera Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft. igazgatója, emellett az Operettissima Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője. Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatásának döntési listáját végignézve kiderül, hogy 2021 júniusában például az Operettissima 24,5 – plusz 76,7 – millió forintot kapott, 2022 februárjában pedig az Operettissimát 60 millióval, a Cooperát pedig 120 millió forinttal támogatta a minisztérium. 2021 decemberében az NKA Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiumának döntése alapján a Coopera 142 millió forintot nyert el új opera írására és létrehozására Petőfi Sándor A helység kalapácsa című műve alapján, a szerző születésének 200. évfordulója alkalmából.

A bizottság minisztérium által delegált tagjainak tudniuk kellett az összes támogatásról.

Mindemellett Vadász Dánielt komoly kapcsolat fűzi Vidnyánszky Attilához, a Nemzeti Színház vezérigazgatójához is. A Coopera hozta létre hazai és határon túli művészek közreműködésével 2020-ban azt a Vidnyánszky rendezte Bánk bán-előadást, amely aztán szerte a Kárpát-medencében turnézott, és Vadász a jelenleg zajló, Vidnyánszky által gründolt 10. Színházi Olimpia kommunikációs vezetője is.

Vadász Dániel tevékenységi köre azonban itt még nem ér véget: alapító társtulajdonosa és igazgatósági tagja a 2022 szeptemberében szárnyat bontó Aeroexpress légitársaságnak, amelynek tulajdonos-ügyvezetője Somogyi-Tóth Dániel karmester, a debreceni Kodály Filharmónia, illetve a Csokonai Színház zenei igazgatója.

Az induláskor Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára sietett leszögezni, hogy a Budapestet Kolozsvárral, illetve Debrecent Kolozsvárral és Marosvásárhellyel összekötő járatokat indító légitársaság tevékenysége találkozik a kormány törekvésével, hogy megkönnyítse a kapcsolattartást az anyaország és Erdély között. A politikus szerint a kormány elkötelezett az Európai Unió által is támogatott járatfejlesztésben, és mindent megtesznek azért, hogy a most kezdődött próbaidőszak „ne egyszeri, néhány hónapos álom, hanem velünk maradó valóság legyen”.

A kormány szimpátiája megmaradt, egy 2023. április eleji hír szerint ugyanis előkészítette az úszótalpas légi járművek működéséhez szükséges – eddig hiányzó – jogszabályt, ami a hvg szerint kifejezetten az Aeroexpressnek kedvez: a tervezetet ugyanis egy konkrét hidroplántípusra írták, ilyenje pedig csak ennek a vállalatcsoportnak van Magyarországon.

Kérdés tehát, hogy Vadász Dániel kiterjedt üzleti tevékenysége – Miklósa Erikának a Mol-Új Európa Alapítvány kuratóriumában betöltött elnöki tisztéhez hasonlóan – mennyiben számít majd a főigazgatói poszt odaítélésénél.

Ókovács Szilveszter nem adja fel

A tizenegy jelölt között volt Rost Andrea operaénekes, aki a Facebookon tudatta, hogy mostantól az univerzumra bízza a döntést: „Életem egyik leginspiratívabb, legintenzívebb, legtöbb tudást hozó hetein vagyok túl. Mindent megtettem azért, amiért úgy éreztem, érdemes dolgozni. Mostantól ezt már az Univerzumra bízom. Minden úgy lesz jó, ahogyan történik!” Rost annak ellenére nem került a bizottság által javasoltak közé, hogy a meghallgatáson kifejezetten dicsérték és jónak találták pályázatát.

Ókovács Szilveszter pedig nem adja fel, nem tartja még lefutottnak a meccset, mindent elkövet, hogy megtartsa főigazgatói székét. Hogy ez sikerül-e, az lehet, hogy már a jövő héten, de 2023. május 27-ig mindenképpen kiderül.

(Borítókép: Miklósa Erika 2022. május 22-én. Fotó: Kovács Anikó / MTI)