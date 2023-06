György Ádám neve 2012-ben valósággal berobbant a köztudatba, amikor a lengyel–ukrán közös rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság nyitóünnepségén 300 millió embernek játszotta Frédéric Chopin Vihar etűdjét. A zongoraművésznek nem ismeretlen pálya a legnagyobb sportesemények megnyitása.

A Liszt Ferenc-díjas és Steinway-művész a Bajnokok Ligája himnuszának saját átiratát játssza majd a játékosok kivonulásánál, közvetlenül a kezdő sípszó előtt az Atatürk Stadionban, Isztambulban. A milliárdos nézőközönségből a helyszínen 75 ezer ember élvezheti az újrakomponált futballhimnuszt.

– árulta el az Indexnek György Ádám. A legnagyobb kihívásnak azt nevezte, hogy két percben kell húszévnyi történetet elmesélni.

– részletezte lapunknak. Elmondta, annyira emelkedett és érzelmekkel átitatott átdolgozást készítettek, hogy a próbán szinte mindenki a könnyeit törölgette az utolsó leütésre.

A megmérettetésre úgy készül, mint egy sportoló: minden nap fut, egészségesen étkezik, figyel a mentális egészségére, személyi edzőkkel dolgozik együtt. Arra a kérdésünkre, hogy mekkora lépés karrierjében a BL-döntő, azt válaszolta, hogy ez nem a magamutogatásról szól, a művészek előadásukkal másoknak segítenek abban, hogy a legjobb formájukat hozzák, ezt várja az újradolgozott himnusztól is.

Lapunknak a zongoraművész elmondta, hogy számára a zene egy olyan nyelv, amivel határok nélkül mesélhet azokról az értékekről, amelyek fontosak számára. Különösen büszke a magyarságára.

Magyar vagyok, itt nevelkedtem, itt vettek szárnyaik alá a mestereim, ez a zenémben is megmutatkozik. Ha Japánban, az Egyesült Államokban vagy most éppen Törökországban játszom, egyúttal a magyarságomról is mesélek

– fogalmazott György Ádám az Indexnek. Hozzátette, hogy a tökéletességre való törekvés és a hibáink elfogadásának egyensúlya mindig is foglalkoztatta. Talán erről is mesél minden koncertjén.

Szerénysége miatt ódzkodik attól György Ádám, hogy világklasszis zongoraművésznek nevezzük, de a tények más képet mutatnak. Négyévesen kezdte meg zenei tanulmányait, tizenkét évesen pedig már felvételt nyert a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumba.

Felsőfokú tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte. Már fiatalon kimagasló tehetséget mutatott, amit bizonyít az 1998-ban megnyert Országos Ifjúsági Zongoraverseny.

Nemzetközi vizeken is kimagasló teljesítményt ért el, a 2003-ban többek között elnyerte a Bécsi Klasszikusok díját, valamint egy évvel később a Budapesti Nemzetközi Chopin verseny első díját, különdíját és a nagydíjat. A Carnegie Hall rendszeres fellépője.

Ma már nemcsak előadóként, hanem a New York-i Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny alapítójaként és művészeti igazgatójaként is ismert. Küldetésének tekinti, hogy Liszt Ferenc művészetét évről évre milliókhoz juttassa el, 2020-ban Liszt Ferenc díjjal tüntették ki. A CNN korábban Liszt-nagykövetként tudósított róla.

György Ádám mindeközben az új generációkra is próbálja átörökíteni a zene szeretetét és Liszt Ferenc hagyatékát. Pomázon megalapította a György Ádám Kastélyakadémiát, ahova a világ minden tájáról érkeznek az ifjú zongorista növendékek.

Növendékeinek azt tanítja, hogy szeressék a minőségi munkát, az alkotói folyamatot, és ne féljenek próbálkozni.

– fogalmazta meg ars poeticáját György Ádám. Elárulta, hogy ez a szellemiség a legnagyobb nehézségeken is átsegítette: már 11 éve tervezték a Bajnokok Ligája-fellépést, azonban két éve az utolsó pillanatban lemondták a szervezők a pandémia miatt. Két év elteltével, szombaton viszont előadhatják a BL-himnusz különleges átiratát.

Hitvallása szerint a művészet utat nyit bennünk a magasztos gondolatok előtt, ezzel pedig segít minket abban, hogy a különbségeink helyett az azonosságainkra figyeljünk. A zenével szavak nélkül beszélhetünk az értékeinkről, ez összekovácsoló erő és önmegismerés is egyben – vallja.

A világ minden tájáról érkeznek hozzá növendékek

A György Ádám Kastélyakadémia rangját jelzi, hogy a New York-i Juilliard School of Music, a Cleveland Institute of Music, a National University of Singapore, a londoni Royal School of Music, valamint a Bécsi Zeneakadémia is küld növendékeket a mesterkurzusra, amelynek a pomázi Teleki-Wattay-kastély ad otthont. A Kastélyakadémia alapítvánnyal ösztöndíjak formájában támogatják a növendékeket, ami a művész szerint kiváló alkalom arra, hogy népszerűsítsék a magyar kultúrát és zeneiséget.