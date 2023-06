György Ádám rendszeres fellépője a New York-i Carnegie Hallnak, korunk legismertebb magyar művésze. Nemcsak előadóként, hanem a New York-i Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny alapítójaként és művészeti igazgatójaként is Liszt Ferenc művészetét évről évre milliókhoz juttatja el. Az általa vezetett Liszt Fesztivál mára a világ legnagyobb határon túli Liszt ünnepévé nőtte ki magát.

A világhírű magyar zongoraművész nyitja a Bajnokok Ligája döntőjét Isztambulban, az Atatürk Stadionban szombat este.

György Ádám improvizációival, valamint a klasszikus zene számára legkedvesebb műveivel több mint húsz éve koncertezik az Egyesült Államok, Délkelet-Ázsia, Japán, valamint Európa legnevesebb hangversenytermeiben.

Az RTL közvetíti majd a Bajnokok Ligáját

Mint ismert, az RTL kapta az UEFA Bajnokok Ligája közvetítési jogait a 2024–2025-ös szezontól, hozzájuk került a játéknapok közvetítésének „A csomagja”. Ez azt jelenti, hogy a német hátterű médiacég térfelén pattog a labda, eldöntheti, hogy a keddi és szerdai játéknapokon mely mérkőzéseket tűzi műsorra.

Az RTL Magyarországhoz kerültek továbbá a Bajnokok Ligája úgynevezett „B csomagjának" digitális közvetítési jogai is.

Az RTL Magyarországhoz kerültek továbbá a Bajnokok Ligája úgynevezett „B csomagjának” digitális közvetítési jogai is. Az RTL közvetíti továbbá az UEFA Európa-liga és az UEFA Európa Konferencia Liga B csomagjának csütörtöki mérkőzéseit is, ami összesen 323 meccset jelent.

Habár a meccsek jó része az RTL+ fizetős streamingszolgáltatáson keresztül lesz elérhető, a médiatörvény értelmében – ha a Fradi bejut a Bajnokok Ligájába – a szurkolók a magyar csapat mérkőzéseit ingyenes platformon nézhetik.

