A Stranger Things sztárjaitól Zámbó Jimmyig mindenki megjelent a magyar Comic Conon

A tavalyi sikeres rendezvény után 2023-ban is mindenkit várt a Budapest Comic Con. Mi vasárnap látogattunk ki a BOK-csarnokba, ahol két teremben leshettünk bele a különböző programokba. Már érkezéskor feltűnt, hogy idén sokkal több kisgyermekes család érkezett a Conra, mint tavaly. Sőt a korosztály meglepően a csecsemőtől a nyugdíjasig terjedt. Reggel még nem voltak annyira sokan, így szabadon végignézhettük a standokat.

Többnyire ugyanazok a cégek és klubok árulták és mutatták be termékeiket, mint 2022-ben, így A Gyűrűk Ura-, Star Wars- és Marvel-relikviákat is nézegethettünk. A múlt évhez képest a jelmezek sokfélesége is gazdagodott, sokkal több váratlan karakterbe futottunk bele.

A cosplay versenyen például a Deadpooltól kezdve az Operaház fantomjáig mindenféle arc fellépett.

A nagyszínpadon a Star Wars-kvíz a Stranger Things-ből ismert Clayton Royal Johnsont kérdezhették a rajongók.

Jimmy és a magyar hang

Utána A király című sorozat színészei és alkotói érkeztek a közönség elé.

Ugyan A király miatt jöttem, de Deadpool-fotókat már csináltam

– kezdte a beszélgetést Nagy Ervin, aki az ikonikus Marvel karakter magyar hangja.

A kerekasztal-beszélgetésből kiderült, hogy a sorozat legdurvább jelenetét, Zámbó Jimmy halálát vették fel először, és azt is megtudtuk, hogy a testőrt alakító Szalay Bence első forgatási napján összetört egy eredeti kristálypoharat. Georgita Máté Dezső elárulta, rengeteget tanult Nagy Ervintől, Herman Péter producer szerint pedig a forgatás legnehezebb napja az volt, amikor az executive producer azzal hívta fel, hogy elfogyott a pénz.

A Trónok harca arca

Tom Wlaschiha paneljére hatalmas tömeg gyűlt össze a nagyszínpad előtt. A Trónok harca és a Stranger Things színészét imádta a közönség. Kiderült, hogy német származása miatt gyerekként gyakran nyaralt a Balatonnál, és többször járt Budapesten. Wlaschiha sok színésszel ellentétben mindig visszanézi magát a produkcióiban, mert ebből tanul és úgy érzi, így tud fejlődni.

Színészként muszáj hatnod a karakteredre

– válaszolta arra a kérdésre, hogy mennyire szólhat bele egy-egy rendező mellett a szerepeibe.

A színész rengeteg közönségkérdést is megválaszolt. Ezekből megtudhattuk, hogy nemrég találkozott egy német Comic Conon Stranger Things-es kollegájával, David Harbourral, és azt is, hogy imádja az európai művészfilmeket.

A fellépők mellett szinte minden sarkon volt valami program. A Cinema City idén is megcsinálta a tavaly extrán sikeres kvízeit, bárki beszállhatott táncolni a Just Dance játékba, és még harci bemutatót is láthattunk.

Thanos, sámán

A legújabb technikával készült számítógépes játékok mellett retró monitorokon lehetett tolni a Pac-Mant, és a látogatók fotózkodhattak az életnagyságú Thanosszal. A képregényárusoknál végig óriási tömeg volt, de szerencsére a Marvel- és DC-könyvek mellett más képregénygyártók alkotásai is kikerültek a pultokba.

A magyar színpad szintén sok érdekességet vonultatott fel. A Tündérkert és a Sámán című készülő magyar filmek alkotói beszélgettek a produkciókról.

A színpadot A Karib-tenger kalózai rajongói film készítői zárták. A friss trailer mellett a film koreográfusai élőben is megmutatták, hogyan készülnek a harcjelenetek.

A 2023-as Budapest Comic Con újra elhozta az amerikai hangulatot – még az Amerikai Nagykövetséget is. Idén jobban eloszlott a tömeg, így nem kellett annyit kerülgetni az embereket, és az étel-ital standok is jobb helyre kerültek. Reméljük, jövőre még több ismert színész és művész látogat majd el hazánkba, hiszen úgy tűnt, hogy az ideiek imádták a magyar közönséget.

(Borítókép: Clayton Royal Johnson. Fotó: Papajcsik Péter / Index)