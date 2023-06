Minek olvasni, ha ott a TikTok?! Az olvasók válaszoltak a kérdésre

Bár sok helyről hallani, hogy a könyvek ára az egekbe szállt, és nem is olyan régen még arról beszélgettünk itt, az Indexen, hogy brutális az áremelkedés, az Index olvasói közül – már akik 2023 júniusának közepéig részt vettek a szavazáson (mintegy háromezren) – csupán elenyésző számban, 87-en választották azt az opciót, hogy a könyv túlságosan drága.

Évente 10 vagy 50 könyv, az sok?

A válaszadók közül 543-an vallották azt, hogy ők bizony egyetlen könyvet sem olvasnak el annyi idő alatt, amíg a Föld megtesz egy kört a Nap körüli égi pályáján, 530-an viszont 10 és 30 könyvet olvasnak egy év alatt, ami azért azt mutatja, hogy rendszeresen fognak a kezükbe regényt, szépirodalmat, verseskötetet vagy éppen szakirodalmat.

Az élmezőny felé haladva azért már szűkül a tábor, de 237-en még is így 30 és 50 könyvvel végeznek egy év alatt, 200-an pedig minden héten elolvasnak egy könyvet, vagyis 50-nél többet.

Ez azt jelenti, hogy a könyv továbbra is értéknek és értékesnek számít a kultúrafogyasztók táborában, még akkor is, ha az ÉVA Magazin reprezentatív felméréséből – amelyet a Reacty Digital készített több mint ezer fő részvételével – az derül ki, hogy a magyarok egynegyede egyáltalán nem olvas könyvet. Hiszen ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek 73 százaléka igenis olvas, 15 százaléka pedig napi szinten.

De mit olvas a magyar?

Arra vonatkozóan pedig, hogy mit olvasnak a magyarok, ennek mi a trendje, iránymutató lehet a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének 2021-ben közzétett, 15 évet átfogó kutatása.

Ebből az derül ki, hogy a 2005. évi kutatási eredményekhez viszonyítva 12 százalékponttal esett vissza a könyvolvasó felnőttek aránya; 2020-ban a felnőtt magyar lakosság 13 százaléka olvasott rendszeresen (legalább hetente), míg 2005-ben még 25 százalékuk. A könyvolvasást hobbiként űzők legfeljebb 10 könyvet olvasnak évente, míg a válaszadók hatoda (18 százalék) ötvennél is több könyvet fal fel egy év alatt.

A legnépszerűbb műfajnak 2020-ban a szépirodalom (72 százalék) bizonyult, a válaszadók 46 százaléka pedig évente legalább egy idegen nyelvű könyvet olvas, 90 százalékban angol nyelven.

De akkor most könyv vagy TikTok?

Az Index olvasóinak válaszaiból kiderül, hogy több mint harmaduk (1192 fő) évente 1 könyvet biztosan elolvas, de az is lehet, hogy tízet. Ez ugyan nem sok ahhoz képest, hogy akár hetente is elolvashatna egy-egy könyvet, de onnan nézve nem is kevés, hogy ezek szerint lényegében havonta a kezébe vesz krimit, kortárs regényt, sci-fit, fantasyt, vagy éppen szakkönyvet, életrajzi regényt.

A TikTok pörgetése pedig egyelőre még nem számít hőn áhított időöltésnek a könyvolvasással szemben, mert a válaszadóknak csupán mintegy egy százaléka, 35 fő felelte azt, hogy minek olvasni, ott a TikTok!

(Borítókép: Index)