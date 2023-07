A francia duó kis híján lemaradt a fellépéséről, véget ért a Sound

Vasárnap reggelre véget ért az elektronikus zene szerelmeseire fókuszáló Heineken Balaton Sound, amely múlt hét szerdán 15. alkalommal nyitotta meg a kapuit Zamárdiban. A rendezvényen a korábbiaknál is több nemzetközi sztár pörgette a legjobb szetteket, de megújult a látványvilág is, amelynek a fesztivál szívében álló, íves ledfallal ellátott, monumentális színpadszerkezet volt az egyik legfontosabb pontja. A hétvégi napokon már telt háznyi közönség érkezett a helyszínre, és már az is biztos, hogy 2024-ben is visszavárnak mindenkit – a szervezők közleménye szerint jövőre július 3–6. között lesz a Balaton Sound.

Négy napon keresztül tartott a tánc Zamárdiban, ahol 15. alkalommal tartották meg a Heineken Balaton Soundot. A fesztivál új helyszínekkel és egy csomó világsztárral várta a látogatókat, akiket egészen parádés látvány fogadott a rendezvény területén. Óriási sikerrel debütált a nagyszínpad, amit a szervezők a nemzetközi trendekhez igazodva álmodtak meg, és a lenyűgöző méreteinek és technikai adottságainak köszönhetően egyértelműen a közönség kedvenc helyszínévé vált. A fesztiválozók itt láthatták többek között Hardwellt, Tiestót, Armin van Buurent, Don Diablót, illetve Dimitri Vegas & Like Mike show-ját, de ugyanezen a színpadon szórakoztatott a Halott Pénz is és Majka. A stage hátterét alkotó íves leden elképesztő vizuálok futottak, amit tökéletesen kiegészített a lámpaerdő és a lézerek fényjátéka, a produkciók végén ráadásul drónshow-val és tűzijátékkal fokozták az élményt.

Mindez nemcsak a közönséget, hanem a fellépőket is magával ragadta, az interjúk alatt is érezhető volt, mekkora örömmel érkeztek a Soundra a DJ-k. Az első nap egyik nagyszínpados sztárja, KSHMR a fellépése közben a mikrofonba ordította, hogy

„Ez a legjobb fesztivál a világon!”,

később pedig megerősítette: „élete eddigi legjobb show-ját” nyomta le, amibe egyébként még Korda György Reptér című slágere is befért. Az amerikai DJ-t annyira beszippantotta a Sound hangulata, hogy mind a négy napot kint töltötte, elvegyülve a parti forgatagában – tájékoztattak a szervezők.

Armin van Buuren és Justus számára is egyedi élményt jelentett a Balaton-parti fellépés, miután összeölelkeztek a backstage-ben, még egy közös szettet is összedobtak Armin show-ján. De a francia Ofenbach duó számára is emlékezetes marad a soundos fellépés, Párizsból induló járatukat ugyanis törölték, az utolsó pillanatban bérelt magánrepülőre pedig nem találtak pilótát, így a következő, menetrend szerinti járattal indultak Budapestre – derült ki a Balaton Sound csapatának közleményéből. A landolás után már csak másfél órájuk maradt, hogy a nagy forgalomban Zamárdiba érkezzenek a kezdésre, ezt azonban a szervezőknek sikerült megoldaniuk.

A pandémiát követő tavalyi, visszatérő év után szerettünk volna erős megújulást hozni, és azt hiszem, ez maximálisan sikerült

– értékelt a fesztivál végén Filutás Anna. A Sound projektvezetője úgy érzi, a fellépőkkel való hosszas egyeztetések, a programhelyszínek kialakítása és designja, a napközbeni programok bővítése, a látványvilág minden részletének aprólékos tervezése és a szolgáltatások fejlesztése meghozta az eredményt, és sikerült egy olyan fesztivált összehozniuk, amelyre méltán lehetnek büszkék. Azt is megjegyezte, hogy a fesztivál megújulásával a látogatók összetétele is sokat színesedett.

Most már az is biztos, hogy jövőre is megrendezik Zamárdiban a Balaton Soundot, a helyi lakosok körében végzett közvélemény-kutatás eredményeképp pedig egy héttel későbbre tolódik a fesztivál, ami azért jó hír, mert a június végi érettségi és vizsgaidőszak miatt itthon és a külföldi kulcspiacokon idén többen lemaradtak a Soundról. A szervezők értelemszerűen arra törekednek, hogy a rendezvény a legkevésbé okozzon kellemetlenséget a lakosoknak, és büszkén vallhassa magáénak a város. A zene persze szól, de a nagyszínpadnál egyik koncert sem nyúlt tovább este 11-nél, mindemellett a látogatók és a helybéliek biztonságára is nagyon ügyeltek, az utcákon a partnál és a küzdőtereken egyaránt. A tisztaságra fordított figyelem is szembetűnő volt, amire a lent töltött négy napunk alatt többször is rácsodálkoztunk. A Sound területén kihelyezett ivóvízpontok is hasznosnak bizonyultak, illetve a mosdók is teljesen rendben voltak, egyszer sem kellett pár percnél többet várni arra, hogy sorra kerüljünk.

Bár az első két napon nem volt akkora tömeg, péntek estére, illetve főleg szombatra közel telt háznyi embersereg érkezett Zamárdiba, és addigra már egészen sokan voltak azok is, akik különféle jelmezekben, feltűnő fejdíszekkel vagy sminkkel igyekeztek a színpadok felé. Ez a fesztiválokhoz szinte már hozzátartozó jelenség azokat is felvidítja, akik tartózkodnak a merész szerelésektől – utóbbiból, mondjuk, pont a Balaton Soundon, ahol általában borzasztó meleg van, nincs túl sok, ha úgy adódik, a hölgyek melltartóban vagy bikiniben, míg az urak egy szál rövidnadrágban lépegetnek a DJ-k szettjére.

