Madonna ismét Guinness-rekordot döntött

Madonnát – aki jelenleg a Celebration Tour turnéján van – a Guinness World Records ismét minden idők legtöbb lemezét eladó női előadójának minősítette. Azt írták, több mint 400 millió lemezt – albumot, kislemezt és digitális lemezt – adott el 40 éves zenei karrierje alatt.

Az énekesnő 2009 óta tartja a rekordot, őt követi Rihanna, Mariah Carey, Taylor Swift és Beyoncé – számolt be a Hollywood Reporter.

A Guinness World Records szerint 2022 júliusa óta Madonna a legtöbb bevételt hozó női turnézó művész is: turnéi alatt több mint 1,3 milliárd dollárt (471 milliárd forint) keresett, de ez a szám jelenleg is egyre csak növekszik.

A popsztár október 14-én Londonban kezdte meg Celebration Tour koncertkörútját, majd december 14-én utazik az Egyesült Államokba. Madonna turnéja eredetileg júliusban kezdődött volna, de elhalasztották, mert az énekesnő bakteriális fertőzéssel kórházba került.

A turnékat illetően Madonnának versenytársa is akad: Taylor Swift, akinek The Eras Tour koncertkörútja jelenleg is zajlik, valamint Beyoncé, akinek Renaissance Tourja októberben ért véget.