Ötször akkora büntetést szabtak ki a Lírára, mint a Librire ugyanazért a könyvért

A kormányhivatalok továbbra is sorra büntetik azokat a könyvesboltokat, amelyek nem tartják be a gyermekvédelmi törvény előírásait. Azt azonban homály fedi, mi alapján számolják ki a bírság összegét, és azt sem tudni, hogyan kell érteni a templomoktól és iskoláktól tartandó 200 méteres távolságot.

A törvény szerint ugyanis azokban a boltokban, amelyek 200 méteres körzetében található templom vagy iskola, nem forgalmazható többek között homoszexualitást, vagy nem megváltoztatását megjelenítő termék.

Nyáry Krisztián, a Líra könyvesboltok kreatív igazgatója az RTL-nek azt mondta, sokszor nagyon következetlen, hogy a gyermekvédelmi jogszabályra hivatkozva mi miatt büntetnek pontosan. Mint nyilatkozta, vannak olyan megyék ahol büntetnek, és van ahol nem, ráadásul a szórás is nagy: pár tízezertől több millió forintig terjed a skála.

Közölte azt is, hogy a kormányhivatalok jelenleg leginkább a 200 méteres szabály miatt büntetnek, de nagy nehézséget okoz nekik, hogy hogyan kell azt értelmezni, mivel azt a jogszabály nem tartalmazza. Tehát nem tudni, hogy most akkor légvonalban, gyalog vagy gépjárművel értendő-e a 200 méter, s a módszer kormányhivatalonként változik.

Nem világos, mi alapján döntenek

Az RTL beszámolója alapján a nyilvános adatokból látható, hogy

a nemváltást megjelenítő Esti mesék lázadó lányoknak című könyv miatt a Lírát 5 millió forintra, míg a Librit 1 millióra büntették.

Igaz, az előbbinél a 200 méteres szabály be nem tartása, az utóbbinál pedig a fóliázás hiánya volt az indok. Az RTL szerint ennek oka az lehet, hogy ha a Líráról van szó, akkor vastagabban fog a ceruza, mint a Libri esetében, az utóbbi ugyanis nemrég a kormányközeli Mathias Covinus Collegium alapítvány kezébe került.

Mint ismert, a homoszexualitást megjelenítő Heartstopper – Fülig Beléd Zúgtam (Szívdobbanás) című könyv miatt a Líra kapott már 12 milliós bírságot is. A cég ebben az esetben a Fővárosi Kormányhivatal képviselőjétől kérdezte, hogy milyen alapon büntetik őket a fenti összegre, és milyen alapon a Librit – hasonló okok miatt – 1 millió forintra.

Azt a választ kapták, hogy a Líra esetében egy olyan könyvről volt szó, amely megjelenítette a homoszexualitást, a Libri esetében pedig egy olyan könyvről, amely a nemváltást ábrázolta. Ezeket a tételeket azonban a jogszabály nem különbözteti meg ilyen módon.

Legutóbb a Libri félmilliós bírságot kapott Benedek Ágota Állva maszturbálok című könyve miatt, mert az kiemelt helyen volt a botban, miközben kimeríti a „szexualitás öncélú ábrázolását”. Az írónő szerint ez tiszta cenzúra.

A Libri és az Alexandra így reagált

Az RTL kereste a Librit is, mivel úgy értesültek, hogy a könyvkiadó nem megy bíróságra a bírságok miatt. A Libritől ezt az értesülést nem erősítették meg, azt viszont közölték, hogy a boltjaikban az elmúlt hónapokban rendszeresen zajlottak a hatályos jogszabályok betartását vizsgáló fogyasztóvédelmi ellenőrzések, és a két esetben, amikor bírságot kaptak, be is fizették azt.

Hozzátették azt is, hogy az említett törvényben nem történt változás, „a hatályos jogszabályok betartása pedig mindenki számára kötelező”. Az RTL szerint ez arra utal, hogy a gyakorlatukon a Líra pernyerése után sem változtatnak.

A csatorna kereste az Alexandra kiadót is mindezzel kapcsolatban, de tőlük sem kaptak választ. Viszont az RTL úgy tudja, hogy ők is maradnak az eddig alkalmazott rendszernél, vagyis továbbra is fóliázni fogják azokat a könyveket, amelyeket a törvény értelmében fóliázniuk kell.