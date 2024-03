Zsidai Csoport: Jelenleg is perben állunk az Operaházzal

Az Indexhez is eljutott a Zsidai Csoport állásfoglalása az Operaházban kialakult botránnyal kapcsolatban. Az Operaház büfébotrányának ügyében már többen megszólaltak az Indexnek, és úgy tűnik, idővel egyre több részlet derül ki ezzel kapcsolatban.

Jogi út, pereskedés

Az Operaház főigazgatója műbalhénak nevezte a történteket, és több tiszteletet követelt maguknak, az intézménynek, a művészeknek, Carl Orffnak, valamint a Carmina Burana zeneműnek, de úgy tűnik, ez csak olaj volt a tűzre.

Kijelentése nyomán megmozdult az internet népe, mémek lepték el a közösségi felületeket, valamint a hétvégén kirobbant botrányt követően hétfőn egy új szereplő is megszólalt. Ezúttal a büfé szemszögéből ismerhetjük meg egykori üzemeltetője, a Zsidai Csoport álláspontját. Ebben ezt írják:

„Jelenleg is perben állunk az Operaházzal.″

„Októberben nemcsak hogy felmondták a szerződést, de önhatalommal kizárták kollégáinkat az Operaház területéről, bírósági döntés bevárása nélkül átvették a kizárólagosan társaságunkat megillető területeket, ingóságainkat ott tartották, beruházásainkkal nem számoltak el.″

„Az Opera Gasztronómia Kft.-nek érvényes működési engedélye van, tudomásunk szerint az Operaháznak nincs.″

Ókovács Szilveszter az Operaház főigazgatója ugyanakkor a 24.hu cikkében úgy fogalmaz, hogy „az Opera tavalyi jegy-, bérlet-, bolt-, büfé-, épülettúra-, rendezvény- és áfabevétele mintegy hatmilliárd forint volt, ami nemcsak saját rekord, de a teljes kulturális terület legmagasabbja is. [...] Az operaházi catering is immár közvetlenül termel bevételt a színháznak, megalapozott számaink még nincsenek, de egy-egy operaházi szünet több milliós bevételt képes hozni az exkluzív környezetben. Ezért is látunk benne olyan forrást, amely segíthet a bérrendezésben, és általa az intézmény működőképességének fenntartásában, hisz az állami támogatás az inflációs évek alatt egyáltalán nem emelkedett”.

Az alábbiakban a Zsidai Csoport sajtóközleményét közöljük változtatás nélkül:

„Az Operaház és az Opera Gasztronómia Kft. közötti tényekről

A Zsidai Gasztronómiai Csoporthoz tartozó Opera Gasztronómia Kft. közbeszerzésen nyerte el 2015-ben az Operaház teljes gasztronómiájának működését. A szerződés alapján 2030. augusztus 30-ig áll fenn határozott idejű szerződésünk.

A közbeszerzési kiírás célja az volt, hogy professzionális, a gasztronómiához értő kezekbe kerüljenek az Operaház és Erkel Színház büféi, művészbüféi és a földszinten egy kávéház üzemelhessen a legprofibb működés szerint, nemzetközi minták alapján, világszínvonalon.

A világ minden nagy operaházában szakértő gasztronómiai partnerrel oldják meg a vendégek étkeztetését.

2023-ban az Operaház szerződést szegve későn és nem megfelelő minőségben adta vissza az elhúzódó felújítás után a gasztronómiai tereket, azaz a büféket/bárokat és az Opera Cafét is, majd 2023. októberben mondvacsinált okból felmondta a szerződést az Opera Gasztronómia Kft.-vel.

A felmondás oka egy jogszerűen nem létező fizetési felszólításra való hivatkozás volt. A felmondás valódi oka pedig, hogy az Operaház korábbi döntését megváltoztatva saját hatáskörben, saját maga akarta üzemeltetni a gasztronómiai egységeket, akár olyan áron is, hogy a határozott idejű szerződést jogellenesen felmondja.

Októberben nemcsak hogy felmondták a szerződést, de önhatalommal kizárták kollégáinkat az Operaház területéről, bírósági döntés bevárása nélkül átvették a kizárólagosan társaságunkat megillető területeket, ingóságainkat ott tartották, beruházásainkkal nem számoltak el.

A jogellenes felmondás miatt egy peres eljárás van folyamatban az Opera Gasztronómia Kft. és az Operaház között.

A Magyar Állami Operaháznak egyébként az Opera Gasztronómia Kft. felé egy 100 millió forint nagyságrendű tartozása van a nem megfelelő és késői átadás miatt, mely tartozás rendezési lehetőségeiről éppen folyamatban volt egy igazgatói szintű egyeztetés a felmondás idejében. A főigazgató az érdemi egyeztetést megszakítva döntött a felmondás mellett.

Az Opera Gasztronómia Kft.-nek érvényes működési engedélye van, tudomásunk szerint az Operaháznak nincs. Jogilag az Opera Gasztronómia Kft. működési engedélye akkor szűnik meg, ha az Operaház jogerősen pert nyer – a bírói gyakorlatot nézve ez még hosszú idő lesz.

Valószínűsíthető, hogy az Operaház gasztronómiai bevétele most jóval kevesebb, mint amennyi az Opera Gasztronómia Kft. által fizetett bérleti díj és jutalék lett volna. Ráadásul az Opera Cafét, mely beruházásunk eredményeként Budapest egyik ékessége, azóta sem üzemelteti.

Jelenleg is perben állunk az Operaházzal, mely perben pernyertességünk esetén kártérítési igénnyel is élni fogunk az Operaházzal szemben.″

(Borítókép: A felújítás előtt álló Magyar Állami Operaház büféje 2017. július 6-án. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)