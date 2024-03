Áll a bál az Operaházban, zajlik a per, a büfé mégis működik

A Magyar Állami Operaház büféje még soha nem kapott ekkora publicitást, mint az utóbbi napokban. Az Index is megírta, hogy az Opera Gasztronómia Kft. perben áll az Operaházzal, mert 2023 októberében „nemcsak hogy felmondták a szerződést, de önhatalommal kizárták kollégáinkat az Operaház területéről, bírósági döntés bevárása nélkül átvették a kizárólagosan társaságunkat megillető területeket, ingóságainkat ott tartották, beruházásainkkal nem számoltak el″. A büfé azonban – a per ellenére – mégis működik. Az Operaház azt mondja, „a szükséges engedélyek birtokában” van. A történetben ugyanakkor megjelenik egy közbeiktatott cég is.