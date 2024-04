A kaposvári Csiky Gergely Színház, az idei Országos Színházi Találkozó (OSZT) házigazdája bejelentette, hogy összeállt a szemlén résztvevő előadásokat tartalmazó teljes szakmai program. A válogatók által ajánlott tíz nagyszínpadi és tíz kamaraszínházi előadásból a Csiky Gergely Színház művészeti tanácsa tizennégyet választott, amit a Kritikusok Céhe által adott tág listából további két független előadás egészít ki.

Fülöp Péter, a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója most az Indexnek elmondta: ha valaki megnézi a kaposvári színház honlapján lévő tartalmakat, amelyeket az OSZT kapcsán megosztottak, könnyen kiderülhet, hogy Mészáros Tibor művészeti vezetővel milyen felfogást képviselnek.

Úgy véli, egyre nagyobb igény volt olyan seregszemlére, amelyen az újratalálkozás élménye a szakma minden szereplője számára megadatik.

Valószínűleg naivitás azt gondolni, hogy minden árkot be lehet temetni, de megpróbáljuk szűkebbre, kisebbre venni, és rávenni a szereplőket, hogy jöjjenek el Kaposvárra, és kezdjünk új párbeszédeket. Azt gondolom, hogy az Örkény István Színházzal a közösségi médiában zajló levélváltás – amely a sajtóban is megjelent –, illetve a Radnóti Miklós Színház vagy a Katona József Színház nevezése azt üzeni, hogy van igény és nyitottság a párbeszédre. Ezek a társulatok egyébként a versenyprogramba is bekerültek.

A színházigazgató megjegyezte: huhogókat mindig lehet hallani, akik szerint „biztos csak ilyen, vagy olyan színházak lesznek”. De szerinte a merítésből világosan kirajzolódik, hogy a kisebb művészszínházak, a nagyobb budapesti teátrumok, a vidéki társulatok és tág értelemben véve a határon túli színházak egy-egy előadással egyaránt bekerültek a szemle versenyprogramba.

Ha nem is huhogók, de voltak olyan szervezetek, amelyek jelezték észrevételeiket a szervezéssel kapcsolatban. A Színházi Kritikusok Céhe közleményéből kiderül, hogy a független színházi repertoárból nem szeretnének mindössze két színdarabot kiemelni, mert meggyőződésük, hogy ilyen kevés előadás nem reprezentálhatja a mai magyar színház, de még a mai magyar független színház egészét sem.

Nagy Zoltán, a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) ügyvezetője pedig az Indexnek nyilatkozva azt mondta: szerinte egy ilyen esemény meghirdetésénél és a program kialakításánál csak a minőség lehet a mérce, ezért hibás volt úgy orvosolni a problémát, illetve megteremteni a látszólagos egységet, hogy két független produkciót beemelnek.

Fülöp Péter ezzel kapcsolatban elmondta: nem azzal foglalkoznak, hogy kinek mi a sérelme, hanem a jövőbe tekintenek. „Bírálók és kritikusok mindig voltak, vannak és lesznek. Azt gondolom, hogy megtettük a lépést és a gesztust a függetlenek felé azzal, hogy megkerestük a Színházi Kritikusok Céhét, mert szerintünk ők lehetnek válogatási szempontból a legautentikusabb szereplői a független szcénának.

– fogalmazott a direktor.

Fülöp Péternek amúgy sarkos véleménye van a függetlenekről. Elfogadja és nagyra tartja a teljesítményüket, szerinte a magyar színházi szakma szerves alkotóelemei, ám azzal kapcsolatban, hogy kik ők, képzavar van. „A FESZ nyilván azokat sorolja ide, akik a tagjai, de jócskán vannak független társulatok, akik amúgy nem FESZ-tagok.

A függetlenek számára is – mint ahogy minden más szereplő számára – megvan a lehetőség, hogy saját fesztivált csináljanak. Ez nem független színházi fesztivál, hanem Országos Színházi Találkozó, amelyet mi Kárpát-medencei szintre tágítottunk, és a felhívásban is a kőszínházi társulatokat vártuk. A kiírás pillanatában is dilemmáztunk, és nemcsak az Örkény, hanem mások is megkerestek minket a szakmából, nem feltétlenül a nyilvánosságot használva, és jelezték, hogy érdemes volna a függetleneket is bevonni.