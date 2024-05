Sokan azt mondják, felkarolják a tehetségeket, de a valóság egészen más

Új kiadó robbant be a hazai könnyűzenébe, ami máris hatalmas nevekkel dolgozik a fiatal alkotók közül. Az Astro Music, amely olyan előadókat tudhat képviseltjei között, mint a VALMAR, T. Danny, vagy a StadiumX, szeretné a magyar popipart máshogy megközelíteni, a jól működő amerikai modellre támaszkodik. Leültünk beszélgetni a kiadó három alapítójával, Varga-Szilágyi Zsolttal, Sticza Gergővel és Csiszár Gergővel, hogy megtudjuk, mik is a céljaik a hazai könnyűzenében, és hogyan szeretnék megújítani az iparágat.

A zene az egyik legközvetlenebb művészeti ágazat, ami azonnali hatást gyakorol a hallgatóra. Ehhez a hatáshoz egy zenész teljes egészében át kell adja magát az alkotásnak, vagy épp a koncertszituációnak, hogy a közönség a lehető legtöbbet kaphassa.

Egy menedzsment, egy kiadó számos módon tudja segíteni pártfogoltjait, művészeit, de talán a legfontosabb mind közül a kiérdemelt bizalom,

amit a zenészben tud a szakember ébreszteni, hogy karrierje biztos kezekben van. Ha ez megtörténik, akkor az egyetlen, amire neki figyelni kell, az az alkotás, az előadás, és így művészi pályája kilőhet a sztratoszféra irányába.

Új szereplő debütált a magyar zenei életben, ráadásul a kiadói, menedzsmentközegben, ami pont ezt a kozmikus élményt célozza meg. Az Astro Music az egyik legfrissebb magyar zeneműkiadó, amely három szakember, Sticza Gergő, Csiszár Gergő és Varga-Szilágyi Zsolt közös munkájaként lép be a könnyűzene univerzumába.

A vezetők mind profik, akik noha különféle területekről érkeztek, közös szenvedélyükként élik meg a zenét. Egyszerre rajongók és szakmabeliek, akik az évek során gyűjtött tapasztalataikkal igyekeznek új megközelítést teremteni a magyar zenei piacon.

Régi barátság

Sticza Gergő több előadóval dolgozott már korábban, az első zenész, akinek a karrierjét felépítette az T. Danny volt. A Dorko, Playersroom cégeknél korábban ő felelt a zenei szponzoráltakért. Volt időszak, amikor egyszerre mintegy ötven művésszel dolgozott közösen, így fel tudta mérni, hogy mik a márkák és mik a zenészek elvárásai az együttműködéseknél, hol található a keresztmetszet. Később olyan előadók pályafutását kezdte egyengetni, mint KKevin, Jauri vagy Pumped Gabó mint DJ.

Varga-Szilágyi Zsolt – akivel korábban már készítettünk interjút – az egyetem mellett kezdett zenei marketinggel foglalkozni, majd a Red Bullnál dolgozott, később pedig a Post For Rentnél. Rendezvényeket szervezett, bookingért felelt, hazai és nemzetközi előadókkal egyaránt kapcsolatban állt. Olyan projektekben vett részt, mint a jól ismert Red Bull Pilvaker. A 2010-es évek második felében kezdett el dolgozni a VALMAR-ral, akiket az alapoktól építettek fel arra a szintre, ahol most vannak. Rajtuk keresztül ismerkedett meg és kezdett el foglalkozni olyan előadókkal, mint a Bruno X Spacc.

Csiszár Gergő a Post For Rent – influenszermarketingre szakosodott vállalat – alapítója az évek során számos szoros kapcsolatot épített ki zenei menedzsmentcégekkel. Bejárta az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot, ahol eltanulta a külföldi cégek tehetséggondozási stratégiáit. Akkor ismerte fel, mekkora kreatív és gazdasági erő van a dalszerzők támogatásában, akik sokszor háttérben maradnak,

de a színpadra lépő produkciókkal képesek felvenni a versenyt a piacon.

2017-ben eldöntötte, ő is kipróbálja magát zenészként. Azóta több mint tízmillió streamet ért el Spotifyon. Most Valkusz Milánnal készül közös albumot kiadni, a 2024-es Balaton Soundon pedig fel is lépnek együtt. Kudu x Mylo debütálása július 3-án lesz este fél tíztől.

A fiatal élvonal

Az Astro Music, noha még csak nemrég robbant be a piacra, a fiatal zenész generáció számos alkotóját képviseli. Olyan nevekkel dolgoznak együtt, mint a fent említett VALMAR, Jauri vagy T. Danny, de hozzájuk tartozik BERRY, a StadiumX, KKevin, Bruno X Spacc és Pumped Gabo is. Noha a személyes beszélgetésen nem lehetett jelen, néhány kérdésre írásban válaszolt nekünk Valkusz Milán, a VALMAR egyik tagja is.

Egy nagy kaliberű előadót csak csapatmunkával lehet futtatni. Rengeteg olyan háttérfeladat és marketingtrükk van, amit egy jó kiadó/menedzsment tud. A jó zene már nem feltétlenül elég, mert annyi feladat van még emellett, amire figyelni kell (pl. karakterépítés, PR-megjelenések stb.). Mentális részről is segít az ügynökség – szerintem ott is meg tud akadni az ember, hogy az ipar megfejtésénél elfárad. Most már értem, de ez azért van, mert már régóta benne vagyok, és volt időm ezzel foglalkozni, amíg a menedzsment intézett sok fontos feladatot helyettünk

– felelte kérdésünkre a zenész.

Az Astro Music csapata – bevallásuk szerint – első körben nem a számok alapján dönt, hogy kivel dolgoznak közösen, és kivel nem. Lehetőséget, potenciált keresnek a feltörekvő nevekben, ezért is lehet, hogy jó pár zenészükkel valóban a nulláról kezdtek el együtt dolgozni, de persze akad olyan is, aki már egy ideje aktív volt, amikor hozzájuk került. Sticza Gergő szerint:

Nagyon sok olyan tehetség van, akinek egy jó útmutatás egészen más karriert tud adni. Sok jó és rossz példát láttunk már. Mi azt szeretnénk megmutatni, hogy ha idejön valaki, akiben látunk fantáziát, akkor mindent meg fogunk tenni azért, hogy ő a legtöbbet tudja elérni. A zeneiparban ez sokáig hiányzott. Voltak kiadók, akik egy-két évig menedzseltek előadókat. Ritka volt, hogy karrierutakon átvezető menedzsmentszolgáltatásokat lássunk. Ebben szeretnénk mi egy másfajta iránymutatást adni és úttörők lenni.

Belső, előadók közötti scoutingrendszert is alkalmaznak. Ha a náluk lévő előadók valakiben potenciált látnak, akkor azt a vezetők figyelmébe ajánlják, majd elindul a mérlegelés. Valkusz Milán azt is elmondta, az önerő addig kell kitartson, amíg a közönség és a többi előadó el nem kezdi felismerni, értékelni a tehetséget. Ekkor kell bevonni szakembereket, akik valóban képesek csúcsra járatni egy alkotót.

Csiszár Gergő elmondta, nagyon fontos feladat kipróbálni az előadókat különböző terepeken, így látni lehet, hogyan működnek közönség előtt, milyen közegben tudnak legjobban érvényesülni.

Az egész értéklánc úgy lett összerakva, hogy ha valaki jön, azonnal be lehet helyezni a megfelelő szintre. Ezáltal ő is látja, mi is látjuk, hogy mi az, ami működik, mi nem működik, hogyan lehet rajta fejleszteni. Így az Arénáig vezető úton a legkisebb fellépésektől kezdve minden spektrumban van lehetőség és tapasztalat is

– fogalmazott a szakember.

Sticza Gergő hozzátette, náluk szervezeten belül többek között azért működik jól a menedzsmentrész, mert a három alapító évek óta ismeri egymást, jó viszonyban vannak, ráadásul többször dolgoztak már együtt különféle projektekben, így megvan a közeli emberi és szakmai kapcsolat is.

Sok lehetőség, még több kihívás

Az Astro Music alapítása előtt arra lett figyelmes a három szakember, hogy az a fajta megváltozott piaci struktúra, ami a mai zeneipart jellemzi, amin az új, fiatal előadók kezdenek szocializálódni, teljesen eltér attól, amit a szakma eddig képviselt. Az online tér abszolút más ütemben és intenzitáson pörgő világa miatt a klasszikus kiadói modell számos szempontból leáldozott, így ők arra törekedtek, hogy olyan céget alapítsanak, amelyik a mai igényeket, trendeket helyezi előtérbe.

A Post For Rentnek hála már jelentős tapasztalatuk volt az online tér és az influenszermarketing működése kapcsán, és elkezdtek elmélyülni abban, miként lehet ezt kiterjeszteni a mai könnyűzenére is.

Láttuk, hogy a piacnak nem sikerült megfelelő ütemben adaptálódni a digitális világ adta lehetőségekhez és azok kihívásaihoz, miközben nagyon komoly lehetőségcsomaggal érkeznek az új előadók. Mivel ezt a modellt egy másik piacon már sikerült megvalósítani – nyilván van némi eltérés –, azt éreztük, hogy ugyanezt képesek vagyunk megteremteni a zeneiparban is

– fogalmazott Csiszár Gergő. Kollégája, Varga-Szilágyi Zsolt hozzátette:

A probléma, amit a Post For Rent esetében is azonosítottunk, hogy a talent management cégek – vagy akik annak mondták magukat – nem feltétlenül a tehetségre fókuszáltak, és nem azzal foglalkoztak, hogy az igényeket a szolgáltatásaikkal ki tudják elégíteni. A hazai kiadóknál is azt láttuk, hogy alapvetően vagy csak kiadóként funkcionálnak, vagy monetizálják a zenét, vagy csak bookingot csinálnak, de nem egy proaktív menedzsmentről beszélhetünk. Mi mindig is úgy kezeljük a zenészeinket, hogy az igényeiket kielégítjük és a szolgáltatás teljes skáláját biztosítjuk számukra az amerikai modell alapján. Nem véletlen, hogy jó kapcsolatot ápolnak a menedzsereink a zenészeikkel, hisz ott vagyunk a mindennapjaikban, foglalkozunk a problémáikkal, segítjük őket a munkájukban minden téren, és az egyetlen dolog, amivel törődniük kell, az az, hogy létrehozzák a zenéjüket és a nap végén felmenjenek a színpadra.

Az Astro Music számos dologban sajátos megközelítést alkalmaz. Mivel előadóik zöme ismeri is egymást – és jó viszonyban állnak, amire a cég is törekszik – ezért igyekeznek ezt a szinergiát kiaknázni.

Verseny másként

Korábban a Post For Rentnél is felismerték, hogy az influenszerek alapvetően versenytársként tekintettek egymásra. Ezt sikerült felülírniuk azoknál a tartalomgyártóknál, akikkel együtt kezdtek dolgozni, létrehozva egy cégen belüli közösséget. Amit az influenszermarketingnél már sikerült elérni, azt most a zeneiparban is próbálják bevezetni. Közös fellépésektől egymás tartalmainak, zenéinek támogatásáig azt szeretnék elérni, hogy

egymást taposó verseny helyett együttes fejlődés legyen a cél a kiadón belüli zenészek között.

Kérdésünkre, hogy terveznek-e nyitni a nemzetközi zenei piac irányába, azt felelték, dolgoztak már együtt több céggel az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból, de első körben inkább csak meríteni szeretnének az ő működési modelljeikből, és abból, miként képviselnek dalszerzőket. Véleményük szerint utóbbi még gyerekcipőben jár hazánkban a nyugati mintákhoz képest, holott hatalmas piaci rés azokkal együtt dolgozni, akik a legnagyobb sztárok legnagyobb slágereit írják – még ha ők maguk nem is feltétlenül színpadi eladók. Elsődleges céljuk, hogy a hazai piacon a kiadó megvesse a lábát, és jelentős tényezővé váljon.

Emellett szeretnék az Astro Music mentalitását elterjeszteni előadói körökben, és fellelni azokat az új tehetségeket, akik formálni fogják a hazai könnyűzene jövőjét, akikkel hosszú távon képesek lesznek jól együtt dolgozni.

Borítókép: Varga-Szilágyi Zsolt, Csiszár Gergő és Sticza Gergő. Fotó: Papajcsik Péter / Index