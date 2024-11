Tóth Nikolett még 2022-ben szenvedett súlyos balesetet, amikor a budapesti Jókai utcában egy építkezés alatt álló épület leomló vakolata maga alá temette. Megsérült a gerince és a koponyája is, kerekesszékbe kényszerült. Az Operettszínház balerinája azóta sem tud lábra állni, de rendületlenül küzd, hogy mielőbb felépülhessen. A folyamat lassú és sok kitartást igényel.

A Bors beszámolója szerint azonban a balerina felsőtestének állapota sokat javult és erősíteni is tud. Tóth Nikolett elmondta, hogy mindenképpen fel szeretne állni, még akkor is, ha tudja, hogy ez nem hetek és nem is hónapok múlva fog megvalósulni.

Azzal a gondolattal már megbarátkozott, hogy nem táncolhat többé, de azzal kiegyezne, hogy mankóval fel tudjon menni a lépcsőn.

A lapnak azt is elárulta, hogy a balesetből semmire nem emlékszik, de ezt nem is bánja. Mindennapjairól azt mondta, hogy általában jól érzi magát, igaz, nem mindennap. Fájdalmai is vannak még, de már megtanult velük együtt élni. Arról is beszélt, hogy kedvesével felbontották az eljegyzést, jelenleg a rehabilitáción kívül elsősorban a munkájára szeretne koncentrálni. Októberben ugyanis balettmesterként kezdett dolgozni, az új kihívást nagyon élvezi.

Orvosi műanyagot építettek a fejébe

A rehabilitáció részeként gyógytornára és robotterápiára is jár, és koponyakorrekciós műtéten is túlesett, amikor egy speciális, orvosi műanyagot építettek a fejébe, a saját csontja ugyanis szilánkosra tört, így azt nem lehetett helyreállítani.

Tóth Nikolett úgy gondolja, balerinának lenni a művészek szerint egy olyan hivatás, ami az ember mentalitására és lelkére is kihat.

Once a dancer, always a dancer, az biztos! Természetesen, mindig táncos fogok maradni lélekben! Hát a hozzáállásomat dolgokhoz, biztosan meghatározza, de ez részben személyiség kérdése is

– fogalmazott.

Az Indexen arról is írtunk korábban, hogy a balerina rehabilitációja negyedévente több mint egymillió forint, miközben a rokkantnyugdíja ennek töredéke. Ráadásul a vállalkozó, aki a baleset idején az építkezésért felelt, nem hajlandó találkozni a lánnyal, az ügy azóta is húzódik. A luxuslakások mára már elkészültek, több száz millió forintért árulják őket.