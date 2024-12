Az Index munkatársai idén is igyekeztek számos helyre eljutni, így sokféle színházi előadást láttunk: magyar és külföldi, zenés és prózai produkciót, nagyszínpadi és kamara-előadást, jártunk vidéken, a fővárosban, sőt külföldön is, megnéztük a MITEM és a nyári fesztiválok kínálatát. Év végi válogatásunk nem kíván átfogó képet nyújtani az év bemutatóiból: azokat gyűjtöttük csokorba, amelyek nekünk tetszettek.

1978

Temesvár / Temesvári Állami Csiky Gergely Színház / rendező: Tomi Janežič

Sümegi Noémi

A mai középgeneráció alapélményét meghatározó szocializmusra lehet vicces formában emlékezni, és ki lehet emelni szörnyű mivoltát: a temesváriak előadása a kettőt egyszerre teszi, ráadásul olyan komplex formában, hogy szó szerint a nyakunkon érezzük a kommunizmus leheletét. A jórészt saját élményeken alapuló darabot ugyanis nem színházban adják elő, hanem egy évek óta használaton kívüli, fűtés nélküli épületben, így télen kabátban üldögélhettünk a csupasz beton falak között.

1978. január 26-án lett hatvanéves Nicolae Ceaușescu, a véres kezű diktátor, Románia akkori elnöke, a darabbéli romániai magyar család életében pedig ez úgy jelenik meg, hogy az általános iskolás gyereknek fogalmazást kell írnia a dicséretére.

Ami A közel ötórás előadás során elhangzik, mind igaz, a társulat valamelyik tagjával vagy annak családjával történt.

És miközben tudjuk, hogy Romániában játszódik, mégis minden olyan ismerős. Magyarországon nem kellett attól félni, hogy a szomszéd szekus felesége megérzi a kávéillatot, de a valutát mi is eldugtuk, az iskolában minket is értek megalázó helyzetek, a módjával lázadó fiatalokat nálunk is bevitték és megverték, elég volt hozzá a hosszú haj, és minden családban akadt egy rokon, aki a disszidálást fontolgatta.

Ezek akár vicces jelenetek is lehetnek, összekacsintva mosolygunk Európa ezen térfelén, aztán egyre durvább sztorik jönnek. Nem, a Ceaușescu-rendszerben – és bármelyik más szocialista országban – egyáltalán nem volt vidám az élet, de túl kellett élni. Az alkotók pedig ezt most mintegy pszichodráma-szerűen kibeszélik magukból. Temesváron, a Műszaki Egyetem régi Hidrotechnikai Karának elhagyatott épületében végül a háború is testközelbe jön, ami már nem a múlt, hanem a szomorú jelen. Az ötórás előadás után véres lábnyomokkal hagyjuk el a helyszínt, nem maradhatunk kívülállók.

The Infamous Ramirez Hoffman

Budapest / Magyar Zene Háza / készítők: John Malkovich és Anastasya Terenkova

Rimay Ádám



A zenés színház világával mindig is személyes háborút vívtam, kevés előadás volt, ami sokat adott volna nekem. Mégis, amit a Magyar Zene Házában novemberben láttam (talán mert nem musical volt, hanem irodalmi előadás, sok zenével),

képes volt egyensúlyt teremteni, nem is akárhogyan.

John Malkovich és Anastasya Terenkova produkciója, a The Infamous Ramirez Hoffman intenzív darab. Szépsége, hogy ehhez nem kellett erőlködnie az előadóknak. A zenét egy kamaratrió szabta méretre, végtelen könnyedséggel, közben arcátlan profizmussal terelték a nézői fókuszt, formálták a hangulatunkat.

John Malkovich a világ legtermészetesebb módján adott elő egy valóban brutálisnak nevezhető történetet, mintha csak a meggyes piskóta receptjét olvasná fel. Persze, akadt egy-két pillanat, amikor érzelmileg ő is elmélyült a sztoriban, de tárgyilagos maradt, a zenére bízta a hangulatfestést.

A vele készült interjúnkban sokat mesélt a zenéről, miért is imádja az élő hangszereket az előadásain. Úgy véli, a zene képes felfedni azt az igazságot, amit a szavak nem. Erre az alapgondolatra húzta fel ezt az előadást is, ami telt házzal futott a Magyar Zene Házában, de nem mondhatjuk, hogy csupán azért tapsolt a közönség, mert a legendás John Malkovich állt a színpadon. Azért tapsoltunk, mert jó volt, egyszerű és erőteljes. Az egyszerűsége tette érzelmileg kegyetlenné, mondandójában emlékezetessé.

Mellékhatás

Budapest / Centrál Színház / rendező: Horgas Ádám

Gáll Anna

Idén több előadást láttam az Edinburgh Fringe Fesztiválon öt nap alatt, mint itthon a teljes évadban, de azért Magyarországon is megnéztem néhány produkciót 2024-ben, amelyek közül a Centrál Színház decemberben debütált produkciója, a Mellékhatás volt a kedvencem.

Lucy Prebble 2012-es színdarabja Horgas Ádám rendezésében került színpadra. A két főhőst, Connie-t és Tristant Gáspárfalvi Dorka és Fehér Tibor alakította, a két orvost Mertz Tibor és Botos Éva formálta meg. A produkció azon kívül, hogy végig fenntartotta a nézők érdeklődését, úgy volt interaktív, hogy nem akarta „ráerőszakolni magát” a közönségre. Egyszerre volt szórakoztató és végtelenül elgondolkodtató, érdekes és nyomasztó, az elcsépeltnek indult szerelmi történet pedig váratlan fordulattal zárult, így a finálé sem laposodott el. Épp ellenkezőleg.

Ki ölte meg az apámat

Budapest / Jurányi Ház / rendezők: Kovács Domokos, Szenteczki Zita

Péter Alvarez

Édouard Louis, a kortárs francia irodalom ifjú zsenije az Akik megölték apámat című önéletrajzi ihletésű regényében édesapja történetén keresztül mutatja meg, hogy a szociálisan teljesen érzéketlen politikusok a döntéseikkel hogyan tehetik még elviselhetetlenebbé egy már egyébként is kizsákmányolt és a munkája miatt megnyomorodott ember életét. A műből készült magyar színdarab, a Ki ölte meg az apámat 2023-ban elnyerte a Színikritikusok díját, a legjobb független színházi előadás kategóriában.

Szerencsémre a Jurányiban még idén nyáron is játszották a darabot, ami, azt kell mondjam, nem (véletlenül) érdemtelenül nyerte el az említett rangos elismerést. A Füge Produkció és az ESZME I Európai Szabadúszó Művészek Egyesületének közös alkotása üde és katartikus. A darab nagy erénye, hogy humorral, a magyar közélet aktualitásaira reflektálva adaptálta Louis kiváló regényét. Az előadást Csarkó Bettina és Szekeres Máté játéka teszi feledhetetlenné.

Én, a vámpír

Kőszeg / Kőszegi Várszínház / rendező: Fábián Péter

F. Tóth Benedek

Vannak előadások, amelyek sokáig elkísérnek. Ebben rejlik a színház ereje. Minden színdarab visszhangja velünk és bennünk él, és mégis, visszagondolva erre az évre, nem mindegyik rezonál úgy, mint ahogyan akkor, miután láttuk, és azt gondoltuk, nyomot hagy.

A szombathelyi Mesebolt Bábszínház 2024 nyarán olyan történetet vitt Kőszegre, ami sokáig zeng, akár a megpendített húr. Fábián Péter rendező Baka István költő-író A kisfiú és a vámpírok című kisregényét dolgozta fel Én, a vámpír címmel, a Kőszegi Várszínház együttműködésével. Az előadás után azt írtam, hogy ebben komoly leckét adott nekünk emberségből, és ezt most is vállalom – még akkor is, ha tudom, az emberek általában abból nem szeretnek tanulni, aminek más már megszenvedte, megértette és feldolgozta tanulságait.

Vagyis nincsenek illúzióim: a hibákat újra és újra elkövetik.

Baka István (1948–1995) költő 1988-ban írta vámpíros történetét, még a rendszerváltás előtt. Kisregényének világa disztópikus, az emberek despoták, cárok, maharadzsák és főispánok uralma alá hajtva próbálnak túlélni, ám furcsa kórság üti fel a fejét.

Szín- és bábművészet tökéletes találkozásának voltunk szemtanúi, az előadásban minden koporsó, holtakon sétálunk, holtakkal ölelkezünk egy olyan, velejéig romlott társadalomban, amelyben még a vámpír is – hiába végtelen lény – boldogtalan...

Jóccakát

Budapest / Katona József Színház / rendező: Ascher Tamás

Dzsubák Tamás

A Jóccakát egy bűnös beismerő vallomása. Horváth Péteré, aki a színdarabot írta – saját életéből merítve. Két főhős van, az egyik mentális beteg (Keresztes Tamás), akit az öccséről mintázott, a másik önmaga (Kocsis Gergely), aki a testvérén ügyetlen vagy kevésbé ügyetlen módon próbál segíteni.

A történet során egyre rosszabb helyzetekbe jutnak, azokra nincsen hősi megoldás. A skizofréniában szenvedő férfi zárt intézetbe kerül, ami bizonyosan nem javít az állapotán. Keresztes Tamás zseniálisan tud megőrülni, ezt az Egy őrült naplójában számtalanszor bizonyította.

A Jóccakátban szintet lép, olyan finoman érzékelteti a mentális leépülés különböző stációit, hogy a gyomrunk összeszorul, miközben nézzük.

Asher Tamás rendezése szintén bravúros, letisztult, elegáns történetmesélése esztétikai élménnyel párosul. Az előadás a színészvezetésben, a látványban (díszlet Khell Zsolt, jelmez Szakács Györgyi) és a színészi alakításokban is profi. A Kamra szűk tere valósággal a szemünk előtt nő meg, s az egészben talán az a legjobb, hogy az előadás a régi idők színházát idézi.

(Borítókép: Részlet a Jóccakát című darabból. Fotó: Katona József Színház)