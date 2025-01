Szász Júlia átértékelte a színészi pályáját, nem mondott még le új álmáról

Szász Júlia életét örökre megváltoztatta a 2023-as balesete, amikor súlyos sérüléseket szenvedett a Nemzeti Színházban. A hónapokon át tartó rehabilitáció véget ért, és újra színpadra állt, a visszatérést pedig nagyon élvezi. Egy friss interjúban arról is beszélt, hogy sokat gondolkodott az elmúlt időszakban arról, mit csinálna szívesen a színészeten kívül.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 2023 novemberében súlyos balesetet szenvedett Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia című előadása közben. A két színész felépülése hosszú hónapokon át tartott, ez idő alatt pedig a Nemzetinek is búcsút intettek, a történtek lélekben azonban továbbra is elkísérik a színészeket, akik hamarosan ismét együtt állnak színpadra, ezúttal a Centrál Színházban.

Szász Júlia a Blikknek adott interjújában elárulta, hogy nagyon várta már a visszatérést, a felépülés miatt ugyanis túl sok volt a szabadideje, amit egyre nehezebben élt meg. Most azonban elképesztően élvezi, hogy újra zajlik körülötte az élet.

Az első próbafolyamata már tart a Centrálban, s bár eleinte volt benne félelem, szorongás, mostanra ezeket leküzdötte. Ugyanakkor mind fizikailag, mind mentálisan vissza kell még szoknia a próbákhoz.

Egyébként jól vagyok, mindent meg tudok csinálni. Nincs szükség több operációra, kezelésre. Rengeteg gyógytornán vagyok túl, és olykor rám néz a gyógytornász. Fájdalmaim nincsenek már, de az időjárás változását azért megérzem

– fogalmazott a színésznő, hozzátéve, hogy már az edzőterembe is visszatért, és rendszeresen jár sétálni, otthon pedig jógázik.

Arról is beszélt, hogy Horváth Lajos Ottóval már többször játszottak apa-lánya párost, ez a legújabb darabban is így lesz. Nagyon szeret vele dolgozni, mert precíz, alázatos embernek tartja, emberileg is kedveli őt. A baleset után is keresték, támogatták egymást.

Testi-lelki egészség

Mint fogalmazott, a történek után a hozzáállása nem változott, inkább megerősödött saját magában. Bátrabban meri képviselni magát, és felszabadultabb lett, emellett a színházhoz való viszonya is megváltozott.

„Már nem gondolom, hogy bele kell halni egy-egy szerepbe vagy előadásba. Ez nem azt jelenti, hogy nincs akkora tétje, ha kimegyek a színpadra, nagyon is van, és minden este igyekszem a maximumot nyújtani, de közben törekszem az egyensúlyra is. Ez egy gyönyörű szakma, de vannak ennél fontosabb dolgok is az életben. Például a testi-lelki egészség“ – nyilatkozta.

Az interjúban arról is szó volt, hogy érdekli például a pszichológia, a képzőművészet is, és sokat gondolkodott a baleset utáni időszakban arról, hogy mit csinálna szívesen. Végül jelentkezett is egy mentálhigiénés képzésre. Mint mondta, saját bőrén tapasztalta meg, milyen fontos a lelki egészség, és hogy mennyire hajlamosak vagyunk elhanyagolni azt.

Szerintem színészek esetében ez kiemelten fontos lenne, hiszen a színész munkaeszköze a saját lelke, ami hosszú távon nagyon megterhelő, főleg abban a tempóban és rendszerben, amiben egy átlagos magyar színész dolgozik. Szóval arra gondoltam, valahogyan összekötném ezt a színházzal és a színészettel. Egyelőre sajnos nem valósult meg, de még nem teljesen mondtam le róla

– mondta.

A családja egyébként nagyon örült annak, hogy újra munkába állt, ugyanakkor édesapja még nem áll rá készen, hogy megnézze a színházban. Végezetül arról is beszélt, hogy sűrű időszak következik az életében, mert a Centrál Színház előadása mellett a Szépművészeti Múzeum Textúra című sorozatában is részt vesz, továbbá már próbálja a Vígszínházban a Büszkeség és balítéletet, aminek március 8-án lesz a bemutatója.

