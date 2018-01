Tíz film, amit látni kell év elején

Az év eleje Magyarországon hagyományosan azoké a filmeké, amelyek a legfontosabb filmes díjakra, elsősorban az Oscarra pályáznak. Ilyenkor mutatják be a legtöbb drámát, a legerősebb alakításokat rejtő, legvirtuózabban rendezett sztorikat. De azért ebben az időszakban sem maradunk szuperhősök nélkül, és kapunk egy szokatlan szerelmi történetet is. Mi ezt a tíz filmet várjuk év elején, de a cikk végén önök is szavazhatnak, hogy melyikre kíváncsiak a legjobban.

Elit játszma (január 4.)

Semmi garancia nem volt rá, hogy Aaron Sorkin, Az elnök emberei, a Híradósok, Az egy becsületbeli ügy, a Pénzcsináló és A közösségi háló Oscar-díjas írója rendezőként is nagyot alkot. Mégis ez történt, legalábbis kritikusunk, aki már látta az Elit játszmát, teljesen odavolt Sorkin első rendezéséért. „Ez a film szakmai értelemben egy mestermű, a klasszikus, hagyományos történetmesélés és dramaturgia csúcsteljesítménye” – írta a Molly Bloom önéletrajzi regénye alapján készült filmről. Bloom síbajnokból lett egy kisstílű játékos titkárnője, aztán nagystílű, milliós játszmákat szervező pókerkirálynő, végül pedig vádlott. Állítólag ő maga akarta, hogy Jessica Chastain játssza a filmben, aki szokása szerint remekül oldotta meg a feladatot. Idris Elba játssza az ügyvédjét, Kevin Costner pedig az apját.

Floridai álom (január 18.)

Sean Baker egyike azoknak a zseniknek, akik szép csendben megváltoztatják majd a filmtörténetet, írtuk a Floridai álom rendezőjéről, akinek előző filmje, az iPhone-okkal forgatott, transznemű, fekete prostikról szóló Tangerine hatalmas meglepetéssikert hozott. Új filmje főszereplője egy kislány meg pár haverja, akik egy, a Disneyland mellé felépített, Disney-tematikájú lakóparkban a leglecsúszottabb népek között laknak. De ahogy a Tangerine-ben, úgy itt sem nyomorpornóról van szó, csak azt látjuk, ahogy a gyerekek éldegélnek a telepen a maguk zsigeri őszinteségében. Ahogy Bakertől megszokhattuk, most is amatőr szereplőkkel dolgozott, kivéve Willem Dafoe-t, aki a lakópark gondnokát játssza.

Három óriásplakát Ebbing határában (január 25.)

„Miközben haldoklott, megerőszakolták, de még mindig nem tartóztattak le senkit. Hogy lehet ez, Willoughby rendőrfőnök úr?” – ez áll azon a bizonyos három óriásplakáton. Az Erőszakik és a Hét pszichopata és a si-cu rendezőjének, Martin McDonagh-nak sikerült a tavalyi év legjobb filmcímét megalkotnia, de akik már látták, azt mondják, hogy ennek a filmnek nem csak a címe jó. A plakátokat a megerőszakolt és meggyilkolt lány anyja (Frances McDormand) bérelte ki, hogy így hozza lépéskényszerbe a helyi rendőrséget, különösen a rendőrfőnököt (Woody Harrelson). Csakhogy az akció háborút indít el a nő és a helyi rendőrök között. „McDonagh, mint mindig, húz egy váratlant, mindenkinek bevisz egy övön alulit, aztán ahogy ki-ki kótyagosan feltápászkodik, elkezd egy kicsit máshogy nézni a világra” – dicsértük a filmet.

A hentes, a kurva és a félszemű (január 25.)

Szász János előző filmje, A nagy füzet pár éve rajta volt a legjobb idegen nyelvű filmek szűkített Oscar-listáján, igaz, végül a jelöltek közé nem került be. Most itt az új lehetőség, A hentes, a kurva és a félszemű, ami a húszas évek hírhedt bűncselekményének történetét dolgozza fel. Léderer Gusztáv (Nagy Zsolt) egykori csendőr prostitúcióra kényszerítette feleségét, Schwartz Micit (Gryllus Dorka). Pontosabban hagyta, hogy pénzért lefeküdjön a tehetős hentessel, Kodelka Ferenccel (Hegedűs D. Géza húsz kilót hízott a szerep kedvéért). Aztán amikor a pénz már nem volt elég, úgy döntöttek, hogy elteszik láb alól Kodelkát. És akinek ez nem lenne elég, annak elmondjuk, hogy a film zenéjében megszólalnak Jóhann Jóhannsson darabjai is, ő többek között az anyám! és az Érkezés zenéjét készítette.

A Pentagon titkai (február 22.)

Meryl Streep és Tom Hanks egy újságírós-oknyomozós Spielberg-filmben? Hát létezik ennél nagyobb Oscar-vadászat? Valószínűleg nem, de ettől még A Pentagon titkai simán lehet jó film. Azt a történetet dolgozza fel, amikor 1970-ben a Washington Post szerkesztősége úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozzák az úgynevezett Pentagon-iratokat. Ezekből kiderült, hogy a Johnson-kabinet félrevezette az amerikai közvéleményt a Vietnam ügyében, tisztában voltak ugyanis azzal, hogy ez a háború számukra megnyerhetetlen. A dokumentumot egy Daniel Ellsberg nevű katonai elemző szivárogtatta ki a New York Timesnak, de bírósági ügy lett belőle, abba kellett hagyni a közzétételt. Ellsberg ezután fordult a Washington Posthoz, melynek akkori főszerkesztője, Ben Bradlee végül a New York Timesszal összefogva kiperelte az anyag kiadásának jogát. Hanks játssza Bradleet, Streep pedig Kay Grahamet, aki a Post kiadójának vezetője volt.

A világ összes pénze (január 25.)

Ez az a film, ami arról híresült el, hogy Kevin Spacey zaklatási botrányának kirobbanása után a rendező, Ridley Scott villámgyorsan kivágta a filmből Spacey összes jelenetét. Aztán kilenc nap alatt leforgatta az összeset újra a 88 éves Christopher Plummerrel. Természetesen a beugró Plummerrel kapcsolatban máris Oscart emlegetnek, egy ilyen sztorit nem szokott figyelmen kívül hagyni az akadémia. A film egyébként megtörtént eseményt dolgoz fel: a hatalmas vagyonnal rendelkező Getty család egyik tagjának elrablását mutatja be. Michelle Williams játssza az anyát, akinek a fiát az olasz maffia elrabolja. A fiú szabadulásáért cserébe 17 millió dollárt követelnek, úgyhogy meg kell győznie apósát, John Paul Gettyt (Plummer), hogy legalább valamennyit segítsen. Ő viszont egy magánnyomozó (Mark Wahlberg) felbérelésének kivételével egy fillért sem hajlandó kifizetni.

Fantomszál (február 1.)

A Fantomszál Daniel Day-Lewis utolsó filmje, ugyanis a forgatás alatt a színész bejelentette, hogy visszavonul, mert megrendült a hite a munkájában. A háromszoros Oscar-nyertes Day-Lewis és a filmet rendező Paul Thomas Anderson korábban már dolgozott együtt, 2007-ben a brutális Vérző olajon. A Fantomszál teljesen más világba vezet, az ötvenes években játszódik Londonban, a főhőse Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) ruhatervező és húga, Cyril (Lesley Manville). Ők a brit divatvilág meghatározó alakjai, aki számít, tőlük rendel ruhát. Woodcock agglegény, és kényelmesen el is van így, de aztán találkozik egy Alma nevű pincérnővel (Vicky Krieps), aki a szeretője, társa és múzsája lesz. Aztán hogy ki tesz tönkre kit, az az előzetes alapján nem egyértelmű.

Szeretet nélkül (február 1.)

Akárcsak a Testről és lélekről, Andrej Zvjagincev filmje, a Szeretet nélkül is rajta van az Oscar-jelölésre váró filmek szűkített listáján. A Leviatán rendezőjének új munkája már nyert egy csomó díjat, többek között a zsűri díját Cannes-ban. (Ott láttuk is.) Ahogy a Leviatán, úgy a Szeretet nélkül is az orosz hétköznapok nyomorával szembesíti a nézőket, ezúttal egy válófélben lévő pár sztoriján keresztül. Zsenyát és Boriszt már csak a közös lakás és 12 éves fiuk köti össze, ezeket a kérdéseket szeretnék minél hamarabb rendezni, hogy mindketten új szerelmeikkel élhessenek tovább. Csakhogy itt nem arról van szó, hogy mindketten maguknak akarják a fiút, hanem inkább arról, hogy mindketten a másikra tolnák. Eleinte észre sem veszik, hogy Aljosa eltűnt. A rendőrség tehetetlen, így az állam szerepét magukra vállaló önkéntesek segítségével indulnak a fiú keresésére. Zvjagincevet ismerve happy endre ne számítsunk, megrázó filmre viszont igen.

Fekete Párduc (február 15.)

Elképesztő számot hozott össze a Fekete Párduc előzetese: az új Marvel-film trailerét ugyanis az első 24 óra alatt mintegy 89 milliószor nézték meg. A szinte kizárólag fekete színészekkel forgatott sztori szerint létezik Afrikában egy Wakanda nevű ország, amely látszatra egy szegény, de valójában egy mesebeli gazdagságú, fejlett technológiájú hely. Ennek királya az apja halála után visszatérő T'Challa (Chadwick Boseman), aki valójában a Fekete Párduc maga. Neki kell megvédenie a hódítóktól Wakandát és az egész világot is. A főgonoszt a Creed főszereplője, Michael B. Jordan alakítja, de fontos szerephez jut Lupita Nyong'o, Forest Whitaker és a Tűnj el! főszereplője, Daniel Kaluuya is.

A víz érintése (február 22.)

Gullermo del Toro (A faun labirintusa, Pokolfajzat, Tűzgyűrű) új filmje, A víz érintése a hidegháborús Amerikában játszódik. A sztori szerint a szigorúan őrzött kormányzati létesítményben takarítónőként dolgozó, magányos, siket Elisa a külvilágtól elzárva él. Élete gyökeresen megváltozik, mikor munkatársnőjével felfedeznek egy titkos kísérletet és annak alanyát, egy különös, kétéltű lényt. A takarítónő és a lény egymásba szeretnek, és az életük ezzel veszélybe is kerül. A film főszerepét az Oscar-díjra jelölt Sally Hawkins játssza, a további szerepekben az Oscar-jelölt Michael Shannon, a szintén Oscar-jelölt Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg és az Oscar-díjas Octavia Spencer láthatók.