Ma még fél méterrel a föld felett lebegünk

Kedd délután jelentette be az Amerikai Filmakadémia a jó hírt: Enyedi Ildikó filmje, a Testről és lélekről bekerült a legjobb külföldi film Oscar-díjára jelöltek közé. Az alkotók még aznap este a Három Hollóban adtak sajtótájékoztatót.

Az eseményen részt vett:

Enyedi Ildikó rendező-forgatókönyvíró

Borbély Alexandra és Morcsányi Géza, a film két főszereplője

Nagy Ervin, a film szereplője

Mécs Mónika, Muhi András, Mesterházy Ernő producerek

Herbai Máté operatőr

Szalai Károly vágó

Balázs Ádám zeneszerző

valamint a film gyártását támogató Filmalap részéről Havas Ágnes, vezérigazgató

A sajtótájékoztató legtöbb kérdése arról szólt, hogy mik lesznek most a film körüli feladatok az Oscar-hajrában? Hogy fog kinézni a kampány, főleg annak a fényében, hogy az egyik legnagyobb online film- és sorozatszolgáltató, a Netflix vette meg a Testről és lélekről jogait?

Mécs Mónika, a film producere azt mondta, hogy

ma még örülünk és fél méterrel a föld felett lebegünk,

holnaptól viszont munka van - innentől kezdve azt csináljuk, amit mondanak. Ebben pedig a Filmalap is partner lesz, tette hozzá Havas Ágnes, mert „az Akadémia minden tagjának tudnia kell, hogy mi az az On body and soul”, úgyhogy egy nagy, közös, összehangolt kampány kell, amiben a Filmalap segít: ha kell, pr-ral, ha kell, pénzzel.

Mécs azt is elmondta, hogy még ha nem is tűnt fel, eddig is volt már Oscar-kampánya a filmnek, de mostantól látványosabb lesz. A Netflixtől pedig már gratuláltak is, és a délutáni bejelentés után ma már össze is ültek a szolgáltatónál, hogy elkezdjék átbeszélni, hogyan tovább.

A film férfi főszereplője Morcsányi Géza, aki élete első filmszerepét alakította, azt mondta, hogy ő az esélytelenek higgadtságával figyelte, mi lesz a filmmel, és persze nagyon örül, de ez az ékes bizonyítéka annak, hogy nem kell óriási marketing egy ilyen műalkotásnak. Ha benne van egy olyan potenciál, mint ami ebben is, akkor el fogja érni a hatását (amire olyan jelek is utaltak, mint amikor Szarajevóban a villamoson török fiatalok ismerték fel őt a film miatt).

Itt azért a rendező, Enyedi Ildikó elmondta, hogy ő tud olyan remek filmekről, amik elsüllyedtek már a marketing hiánya miatt. A Testről és lélekről pedig tényleg nehéz falat volt marketingszempontból külföldön, mivel ez nem egy blockbuster, nem egy tuti film - ezért ő találkozott különböző csapatokkal, ahol sokat ötleteltek, hogyan is kellene bemutatni az adott országban (itt egy egészen friss példa Finnországból, ahol a forgalmazó a magyar Amélie-ként hivatkozik a filmre) - de alapvetően hálás ezeknek a csapatoknak, na meg persze a Filmalap támogatásáért is.

Majd megint szóba került a Netflix, és az, hogy Enyedi igyekszik megbarátkozni azzal, hogy így valójában egy csomó helyre eljuthat majd ez a film - olyanokra is, ahol nincs valami nagy kultúrája a művészmoziba járásnak. De a rendező annak még inkább örülne, ha a Netflix és a mozik viszonya majd valahogy konszolidálódna, és rájönne a szolgáltató, hogy ők és a mozik nem egymás ellenségei, mert

ennek a filmnek is jót tesz, ha nem egyedül nézi az ember, hanem ott ül még pár száz másik.

Na de milyen most a film esélye, hogy megnyerje az Oscart? Egyelőre még nem volt sok helyen látható, és limitált, hogy ezek után hol tarthatnak vetítéseket: összesen hatra van lehetőség (pl. New Yorkban, Los Angelesben, San Franciscóban), ide kell megszervezni, hogy minél többen eljöjjenek. A másik négy filmről pedig azt mondta Enyedi, hogy mindegyiket látta és tetszettek neki, sőt, a The Insultnak és a Foxtrottnak a fejében már adott is egy díjat.

Délután már lehetett látni, hogy a stáb egy része hogyan ujjongott, amikor megtudták, hogy bekerült a film a legjobb ötbe, most pedig a főszereplő, Borbély Alexandra mondta el, hogy ő egy éjjeli szülinapi buli miatt kicsit ledőlt egy délutáni alvásra, és amikor felébredt, már egy tucatnyi nem fogadott hívás volt a telefonján, és onnan tudta meg, hogy bekerültek. Neki amúgy elég jól sikerültek az elmúlt hónapjai: decemberben megnyerte az Európai Filmdíjat legjobb színésznő kategóriában, nemsokára egy magyar thrillerben fog szerepelni, és nemrég volt egy filmes ruhapróbán Prágában, mert a másik Oscar-esélyes film, az A négyzet főszereplőjével, Claes Banggel fog forgatni.

Amikor pedig Morcsányi Gézától kérdezték, hogy látjuk-e még más filmben is őt, nevetve csak azt válaszolta, hogy persze, várja a felkérést, de hozzátette, hogy valójában nem is érti a kérdést. Ő egyébként szintén telefonról tudta meg, hogy bekerültek a legjobb ötbe, amikor a kisebbik lánya hívta fel őt - pont ugyanúgy, ahogy az Arany Medvénél.

Enyedi Ildikó pedig - őt idézve - dolgozik ezerrel a következő munkáján, a Füst Milán-regény, az A feleségem történetének megfilmesítésén. Ebben jól állnak, nemsokára jön a forgatás, a külföldi partnerek is megvannak hozzá, de a leendő stáb tagjairól még nem árult el semmit.

A Testről és lélekről tavaly az év elején, berlini világpremierje után (ahol a még kissé megszeppent stábbal is forgattunk) azonnal megnyerte a Berlinale nagydíját, év végén pedig a film főszereplője, Borbély Alexandra lett a legjobb színésznő az Európai Filmdíj díjátadóján. És talán az sem elhanyagolható elismerés, hogy a Testről és lélekről volt az Index kedvenc filmje 2017-ben, január 15-én pedig a film átlépte a 100 ezres nézőszámot.

A Testről és lélekről hosszú szünet után készült el: Enyedi Ildikó tizennyolc évig nem kapott támogatást nagyjátékfilmre, de mint nagyinterjúnkban elmondta, ezért senki mást nem tudna okolni, csak saját magát.

A Testről és lélekről története egy vágóhídon játszódik, ahol az autisztikus személyiségjegyekkel rendelkező minőségellenőrről és az igazgatóról kiderül, egy ideje ugyanazt álmodják: álmukban szarvasok képében egy párt alkotnak. Ehhez képest a valóságban nagyon nehezen találják meg az utat egymáshoz.

Az Oscar-díjakat 2018. március 4-én adják át Los Angelesben. A többi kategória jelöltjeiről itt olvashat.

Borítókép: Borbély Alexandra, Enyedi Ildikó és Mocsányi Géza. Fotó: Huszti István / Index.