Egy magyar film, amit lehetetlen levenni a műsorról

Enyedi Ildikó végignyerte a világot új filmjével, de a vörös szőnyegekről nem a sztárokat jegyezte meg. Az Oscar-díjra és négy Európai Filmdíjra is esélyes rendezővel a szexuális zaklatással kapcsolatos tapasztalatairól is beszélgettünk.

A Testről és lélekről sikertörténete megmutatja, hogy mindent rosszul tudtunk arról, vajon érdeklik-e a nézőket a magyar filmek. Enyedi Ildikó Oscar-jelölt filmjét épp egy éve folyamatosan játsszák a mozik, akkor sem vették le a műsorról, amikor mindent mást le szoktak, és ez bejött: egy ideje újra teljes gőzzel mennek a vetítések, mert az emberek ötven hét után nem fértek be a telt házas vetítésekre. Megnéztük, hogyan jutott el a legtöbb magyar szórakoztató közönségfilmet is leköröző 126 ezres nézőszámig a film.

A Testről lélekről lett 2017 negyedik legnézettebb magyar filmje három közönségfilm, a Kincsem, a Pappa pia és A Viszkis után. Egészen rendhagyó, sőt a magyar filmek közül talán egyedülálló módon ötvenkét hete van folyamatosan a magyar mozik műsorán, így 2017. március 2. és 2018. február 28. között a Filmforgalmazók.hu adatai alapján összesen 129 147 ember nézte meg itthon moziban, ami több mint 164 millió forintos bevételt jelent.

De nem kizárólag a hosszú játszási időszakról van szó: a film eleve meglepően jól indult, már amennyiben meglepőnek nevezzük, hogy rögtön az első hétvégéjén több mint tízezren néznek meg egy olyan magyar művészfilmet, amelynek egy aránylag ismeretlen színésznő és egy amatőr a főszereplői, és amely arról szól, hogy két ember álmaiban, szarvasok képében egymásba szeret.

Ráadásul ha az első hétvégét rá is fogjuk arra, hogy sokan kíváncsiak voltak a Berlinale fődíjas filmjére, amely még a filmkritikusok és az ökumenikus zsűri díját is elhozta az A-kategóriás filmfesztiválról, azt már nem lehet ezzel magyarázni, hogy a nézőszámok kifejezetten lassan apadtak: a Testről és lélekről csak hat héttel a bemutatója után esett ki az összes Magyarországon vetített film adataiból összeállított nézettségi lista top 10 helyezéséből, olyan versenytársak mellett, mint a Logan – Farkas, a T2 Trainspotting, a Kincsem, a Kong – Koponyasziget, A szépség és a szörnyeteg vagy a Páncélba zárt szellem. Eddigre az össznézettsége át is lépte a sok magyar művészfilm számára sajnos elérhetetlen 50 ezres határt.

Május hetedikére, miután már több mint 60 ezren megnézték, úgy tűnt, hogy elfogyott a film közönsége. Vagyis más esetben így tűnhetett volna, és itt jön a lényeg. A Testről és lélekről-t ugyanis néhány mozi valamiért csak azért sem vette le a műsoráról az után sem, hogy a hétvégi nézőszámai (ezt péntek és vasárnap között mérik: a mozifilmek esetében ez a legfontosabb mérőszám, mivel a közönség túlnyomó többsége ilyenkor mozizik) 1000 alá csökkentek, és aztán hosszú-hosszú ideig nem is lettek magasabbak ennél.

A Cinema City vezérigazgatója, Moshe Greidinger épp most mondta el az Indexnek adott interjújában, teljesen természetes, hogy a már nem jól teljesítő filmeket igenis le kell venni a műsorról: "A döntés a néző kezében van, ha nem ülnek be rá, egy hétnél tovább nem tudjuk műsoron tartani. De ez az elv érvényesül a hollywoodi filmeknél is. Ha nem nézik, egy héten túl nincs értelme moziban tartani őket." Ami logikusan hangzik ugyan, de a Testről és lélekről példája mégis azt mutatja, hogy ez azért korántsem ennyire egyértelmű - igaz, persze ezt a filmet nem a Cinema City multiplexei, hanem a kis művészmozik tartották műsoron.

A Testről és lélekről május után ugyanis harminckét héten keresztül, több mint fél éven át stabilan hozta ezt a relatíve alacsony nézőszámot: a hétvégéken 300 és 500 között, néha 7-800-an nézték meg, viszont szó sem volt csökkenésről, ahogy az a fenti grafikonon is látszik, nagyjából ugyanolyan nézőszám körül libikókázott a film minden héten, hol egy kicsit többen, hol egy kicsit kevesebben nézték.

És ez alatt a bő fél év alatt, amíg a legtöbb magyar filmet hamar elsüllyesztő, íratlan szabályok szerint moziban sem kellett volna lennie, a film termelt 35 millió forintnyi bevételt, és hozott majdnem 27 ezer nézőt.

Ami minden, csak nem kis szám. A tavalyi év magyar filmjei közül nyolc olyan volt, amely teljes mozis élettartama alatt sem tudott ennyi nézőt megmozgatni: Az állampolgárt 12 ezren, a Kojotot tavaly 2 és fél ezren, a Tékasztorikat majdnem 13 ezren, a Lengemeséket 13 ezren, A tökéletes gyilkost kevesebb mint 4 ezren, a Jupiter holdját 9 ezren, az Egy kupac kuflit 6 ezren, a Hetedik alabárdost 4 ezren nézték meg összesen. A másik nagy tavalyi fesztiválkedvenc össznézettsége is épp csak átlépi a Testről és lélekről "holtszezoni" nézettséget: az 1945-öt 29 888-an látták itthon. De kevesebb nézője volt nálunk az Éjszakai ragadozók című Oscar-jelölt filmnek, vagy Nicole Kidman és Kirsten Dunst Csábításának is.

Mindeközben a különféle díjak és jelölések csak minimálisan változtattak a nézőszámon. Amikor kiderült, hogy Magyarország ezt a filmet küldi versenybe az Oscar-díjért, a szeptember 10-i hétvégén 37 százalékkal (200 nézővel) többen mentek el a moziba a Testről és lélekről miatt (vagy ki tudja: lehet, hogy csak a nyaralási szezon vége miatt értek rá többen), amikor pedig kiderült, hogy az Európai Filmakadémia négy díjra is jelölte a filmet - ami magyar alkotással még sosem történt meg - minimálisan, 13 százalékkal nőtt a nézőszám (190 nézővel).

Amikor viszont az egyik díjat meg is nyerte a film, és az Európai Filmakadémia is kimondta: Borbély Alexandra 2017-ben a legjobb európai színésznő, szép lassan megtört a fél éve befagyott jég. Bár az is látszott, hogy a hír lassan terjed, hiába írtunk róla mi is egy csomó cikket, és hiába számolt be róla pártállástól függetlenül minden újság: a szombat esti hír hallattán egy háromszáz fős kemény mag már vasárnap ugyan elrohant a moziba (891 néző), de az ezres nézőszámot újra már csak egy héttel később érte el (1080), hogy aztán a karácsony és az új Star Wars-film miatti visszaesés után végül csak az év utolsó hétvégéjén ugorjon meg úgy rendesen a nézettség (1659 néző december 31-én).

Ugyanis az embereket jobban érdekelte egy másik kitüntetés: december 15-én derült ki, hogy a Testről és lélekről még egy lépéssel közelebb van az Oscar-díjhoz, és a benevezett filmek közül kiválasztották a 9 legesélyesebb közé. Hogy aztán január 23-án még nagyobb esemény történjen: a film Oscar-jelölt lett.

Innentől már nem volt megállás (ahogy az a második grafikonon is látszik). Először 137 százalékkal, majd egy héttel később még ehhez képest is 177 százalékkal nőtt a nézettség, hogy aztán idén február elejére, majdnem egy teljes év után a film újra olyan nézőszámot produkáljon, amilyenre a bemutató után második hét óta nem volt példa (a második héten 8902-en, a 49-ediken pedig 6881-en látták).

Érdekesség, hogy egy másik Oscar-jelölt filmet is ekkor mutattak be: a külföldi jelöltek közül talán a Szólíts a nevedennek lehet hasonló a célközönsége. És a Testről és lélekrőlt többen nézték a Szólíts a neveden premierje hetében, mint azt a filmet, de még egy héttel később is csak hetven nézővel többen voltak kíváncsiak az amerikai-olasz filmre, mint a majdnem egyéves magyarra.

Ekkor lépte át a film a 125 ezres határt is. Összehasonlításul néhány szórakoztató közönségfilm számai: a Megdönteni Hajnal Tímeát 104 945 nézőt vonzott 2014-ben, a Liza, a rókatündér 127 742-t, az Argo 2. része 110 168-at, a Swing 90 288-at. De a Testről és lélekről-t a cikk írásának idején Budapesten vetíti a Cinema City az Allee-ban, az Arénában, a Duna Plazában, a Westendben, ezen kívül a Corvin, a KINO, a Művész, a Puskin, a Tabán és az Uránia is, napi tíz alkalommal, és jó pár vidéki moziban is műsoron van.

És ezek csak a mozis nézőszámok. Decemberben adták ki a Testről és lélekről-t DVD-n, és a Mozinet tájékoztatása alapján a 3 000 példányt két hét alatt mind meg is vásárolták, az újranyomás óta még nincsenek új számok.

Az online tékákban egy ideje már elérhető a film, az HBO Go-n március 1 óta van fent, sőt, az Oscar-díjátadó napján, március 4-én leadják a filmet a tévében is. A magyar nézőknél kicsit messzebbre tekintve pedig az a helyzet, hogy a Netflix pár hete szinte az egész világon elérhetővé tette a filmet, egyébként pedig még 91 országban vették meg a film jogait, az ezernyi fesztivált nem is számolva.

Ha pedig március 4-én éjjel a film megnyerné az Oscar-díjat, az azt jelentené, hogy az egyéves sikertörténetben még épp csak most nyílik új fejezet.