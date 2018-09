Videóra vette Weinstein áldozata, ahogy zaklatja

Nyilvánosságra hozott egy videót a Sky News, amin Harvey Weinstein producer és az őt nemi erőszakkal vádoló egyik nő, Melissa Thompson találkozója látható. Thompson elmondása szerint nem sokkal ezután a találkozó után erőszakolta meg a producer egy szállodai szobában. A videó azonban nem a szállodában készült, hanem Weinstein egyik New York-i irodájában, ahová Thomson azért érkezett, hogy bemutassa tech start up ötletét a producernek. (Weinstein nem csak filmekkel foglalkozott, más üzletekbe is szívesen fektette a pénzét, de ebben az esetben a filmjei hatékonyabb reklámozásáról volt szó.) A találkozó felvétele a demonstráció része volt, mivel Thompson egy videóplatform fejlesztésén is dolgozott.

Thompson arra számított, hogy a marketingcsapattal fog találkozni, ehhez képest a producer egyedül érkezett. Üdvözlésnél a nő a kezét nyújtotta neki, mire ő átölelte és simogatni kezdte a hátát. Ezután Weinstein megkérdezte, hogy flörtölhet-e vele, mire a nő azt felelte, hogy egy kicsit. A munkamegbeszélés egy pontján a producer tapogatni kezdte Thompsont, ebből a videón annyi látszik, hogy a karját simogatja, de a nő elmondása szerint az asztal alatt is fogdosta. Az is hallatszik, hogy a producer dögösnek nevezte a nőt.

A felvételen rajta van, ahogy megbeszélnek egy vacsorát abba a szállodába, ahol a nő elmondása szerint a nemi erőszak történt. Thompson a Sky News-nak hozzátette, hogy ez a meghívás nem a szállodai szobába szólt, hanem a hotel lobbijába, ami sokkal biztonságosabbnak tűnt számára, mint megint kettesben maradni Weinsteinnel az irodájában. Bár kényelmetlenül érezte magát az irodában, úgy gondolta, hogy közel a megállapodás, és nem akart visszautasítani egy nagyhatalmú embert. A hotelben viszont a producer azt mondta neki, hogy kövesse. Thompson azt hitte, hogy a konferenciaterembe mennek, de végül Weinstein szobájában kötöttek ki.

Weinstein ügyvédjének közleménye szerint, ha a videót egészében nézzük, és nem csak a kiragadott részleteket, akkor látszik, hogy semmi erőszakos nem történt. Szerintük csak flörtölt a két fél, és a nő a videóval még több pénzt szeretne elérni abban a perben, amiben több más nővel együtt ő is beperelte a producert. Weinstein még korábban azt mondta, hogy lefeküdt Thompsonnal, de kölcsönös beleegyezéssel.

Weinsteint csaknem száz színésznő vádolta meg szexuális zaklatással, többen pedig szexuális erőszak miatt jelentették fel. A 66 éves bukott filmproducer ellen több rendbeli szexuális bűncselekmény miatt emeltek vádat, Weinstein azonban tagadja , hogy valaha közös megegyezés nélkül vett volna részt szexuális aktusban bárkivel. A tárgyalás időpontját még nem tűzték ki, a filmproducer továbbra is szabadlábon védekezhet a májusban letett egymillió dolláros óvadék ellenében, bár elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el New York és Connecticut állam területét.