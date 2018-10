Magyarul is baromi beteg lesz Lars von Trier új filmje

Lars von Trier új filmje, A ház, amit Jack épített (The House That Jack Built) nem kevés indulatot váltott ki májusban a cannes-i világpremieren, ahol a hírek szerint több mint száz ember hagyta ott a vetítést, sokan pfujoltak is közben, később pedig a Twittert lepték el a felháborodott vélemények a filmről.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a rendezőt a film előtt óriási ovációval fogadták, és bár rengeteg szék megüresedett a vetítés alatt, a film végén azonban azok, akik bent maradtak, hatperces álló tapsviharral jutalmazták Lars von Trier legújabb munkáját, amelynek első magyar nyelvű előzetese az Indexen látható először.

Korábban már bemutattuk a többek között Matt Dillon, Bruno Ganz és Uma Thurman szereplésével készült film három különböző jelenetét, valamint plakátjait is, amelyeken a főszereplőket láthattuk mindenféle kitekert pózokban. A ház, amit Jack épített november november 29-én érkezik a magyar mozikba.