Tom Hardy bevette a világ összes moziját

Sima győzelmet aratott a haza mozikban a Venom. A Tom Hardy főszereplésével készült képregény adaptációnak több, mint 100 ezer nézője volt csak a bemutató hétvégéjén, vagyis a magyar nézők szerint is jó ötlet volt Pókember egyik leghíresebb főgonoszának saját történetet szentelni. Ezzel szemben a Lady Gaga és Bradley Cooper főszereplésével készült Csillag születik már kevésbé szerepelt jól a hazai mozikban, a Napszállta iránt több, mint 50 százalékkal csökkent az érdeklődés, a Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) című magyar filmet pedig a bemutató után 4 héttel már kevesebb, mint 1000 ember nézte.

A Venom ugyan nem a Disney filmes univerzumának a része, de mivel egy Marvel-képregényről van szó, ezért érdemes összehasonlítani a Venom eredményét és ebben a tekintetben a 100 ezres nyitás igen erősnek számít, még olyan filmeknek, mint az Amerika Kapitány: A tél katonája, vagy Doctor Strange, sem jött össze az a bravúr, hogy 100 ezer nézőjük legyen az első hétvégén. A kritikusok nem jól fogadták a filmet, az Indexen azt írtuk róla, hogy elég szórakoztató lehetne, csak a készítők nem voltak hozzá elég tökösek.

A Venom az egész világon nagy sikert aratott, 58 országból összesen 125 millió dollárt szedett össze. Ehhez hozzájön az Amerikában keresett 80 millió dollár és máris biztosra vehető, hogy még legalább két folytatás készül a filmhez. A gyártó Sony stúdió egyik vezetője nyilatkozott erről a Variety-nek, csak annyit válaszolt, hogy a nézők valószínűleg szeretnének folytatást a történetnek.

A hét másik premierjének, a Csillag születiknek nem sikerült megszereznie a Venom mögött a második helyet. 17.411 nézője csak a harmadik helyre volt elég bevétel alapján. Ha csak a nézőszámot néznénk, akkor negyedik helyre szorult volna a film, ugyanis a Johnny English harmadik részét 17.787-en választották a hétvégén. Lady Gaga és Bradley Cooper közös filmjének a következő hetekben a szájhagyomány segíthet. Kritikánkban azt írtuk, hogy pontosan ilyennek kell lennie 2018-ban egy musicalnek.

Múlt héten mutatták be a mozik Nemes Jeles László második filmjét, a Napszálltát. A történelmi filmnek 6301 nézője volt a hétvégén, összességében már 31 ezren látták. Az 55 százalékos csökkenés nem jelent túl jót, valószínűleg sokaknak megfeküdte a gyomrát Leiter Írisz kétségbeesett kalandja az 1910-es évek Budapestjén. Kritikánkban azt írtuk, hogy a túlzottan kevés kapaszkodó miatt keserű élményt hagy maga után a Napszállta.

Itt a teljes magyar nézettségi lista:

# Film Hétvégi bevétel Nézőszám Változás összbevétel Össznézőszám 1. Venom 165 666 214 104 663 165 666 214 104 663 2. Apróláb 35 620 650 25 460 -21 % 85 846 200 61 712 3. Csillag születik 26 286 267 17 411 26 286 267 17 411 4. Johnny English újra lecsap 25 459 872 17 787 -42% 159 964 328 117 289 5. Egy kis szívesség 17 859 710 12 010 -28% 167 105 495 117 485 6. Peppermint - A bosszú angyala 13 808 875 9 172 -39% 42 232 106 29 204 7. Napszállta 8 494 520 6 303 -55% 38 963 380 31 028 8. Horror Park 8 154 790 5 461 -22% 21 213 388 14 365 9. Az apáca 6 760 335 4 401 -50% 284 813 480 193 161 10. Predator - A Ragadozó 4 870 285 3 104 -65% 138 661 664 87 567

Rekord hétvége volt az amerikai mozikban. Októberre jellemzően olyan filmeket időzítenek a stúdiók, amikhez nagy reményeket fűznek a téli díjszezonban. Ezek viszont nem szoktak nézettségi rekordot dönteni. A Csillag születik tipikusan ez a film, aminek már most kiosztottak néhány díjat és még több jelölést a szakértők. 40 milliós nyitóhétvégéje pedig több, mint amire eredetileg a stúdió számított, így Ladyí Gaga filmesé s Bradley Cooper rendezői karrierje is sikeresen indult.

A Venom 80 milliós bevétele azt mutatja, hogy a képregényadaptációkat továbbra sem unják a nézők és a Marvel címei továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek. A stúdió részéről nem kommentálták a negatív kritikákat, azoknak a hatása majd jövő héten dől el, bár az amerikai kritikusok nem is azt emelték ki, hogy a film kifejezetten rossz lenne, hanem inkább azt, hogy olyan lett a Venom, mintha 2008-ból érkezett volna, amikor még a stúdiók és a nézők is máshogyan álltak hozzá ahhoz, hogy milyennek is kell lennie egy képregényfilmnek. Ez a régimódiság pedig lehet a kritikusoknál rosszul jött ki, de a nézőknél akár előny is lehet.

