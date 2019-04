Ez lehet a Bosszúállók őrült terve?

Dr. Strange a jövő 14 millió 605 lehetséges verzióját látogatta meg, hogy megtalálja azt az egyetlen megoldást, ami Thanos legyőzéséhez vezet, még ha ez komolyabb áldozatot is követelt a Bosszúállóktól. Nekünk ugyan nem volt sem kristálygömbünk, se a 14 millió variációt nem láttuk együtt Strange-dzsel, de találgatni remek dolog, úgyhogy a korábbi trailerek megvizsgálása után most mélyebbre ugranánk a fekete lyukba, hogy olyan dolgokat jósoljunk meg a Bosszúállók: Végjáték kapcsán, amik explicit módon nem látszanak ugyan az előzetesekből, de jó eséllyel ki lehet őket következtetni.

Az április 16-án Twitterre és Redditre kiszivárgott jeleneteket nem láttuk, és másokat is arra biztatnánk, hogy ne nézzék még a film előtt, ugyanakkor mégis kitesszük a spoilerveszély táblát, ha esetleg egy vagy több teóriánk később igaznak bizonyulna a filmben.

Az időutazás

Kezdjük a legbiztosabbal, vagyis az időutazás tényével. Tény, legalábbis 99 százalékra mondjuk, hogy ez nem csak teória, hanem benne lesz a filmben. Hogy mire alapozzuk ezt?

Hank Pym technológiájára, amivel akár kvantumméretre lehet zsugorodni,

Scott Lang kiruccanására a kvantumvilágba,

az egyik Végjáték-előzetesből láthatóan leretusált kvantumtechnológiára,

és a Végjáték forgatásáról kiszivárgott pár képkockára.

Az előbbi kettő tiszta sor, A Hangya és a Darázsban megalapozták ezt, mint lehetséges megoldást a Bosszúállókra, főleg, hogy a végefőcím utáni jelenet külön felhívja a figyelmet az időörvények veszélyére.

Innen már egy picit nagyobb ugrás az, hogy észrevegyük, Lang kvantumruháján ott van a zsugorodáshoz szükséges technológia vezérlője.

És itt jön képbe a sokkal korábban, a forgatásról kiszivárgott pár kép, amin azt látjuk, hogy több szerelő kézfején is ott van az az óraszerű valami, amit Lang a zsugorodásra és növésre is használ – a ruhák és a díszlet viszont az első Bosszúállókban lezajlott New York-i csata idejéből valók, világos tehát, hogy valami machinálás van az idővonalban, és hőseink a jövőből kerültek vissza, hogy itt próbálkozzanak megállítani Thanost.

Színre lép Professzor Hulk!

Ugyancsak a New York-i csata végjátékos kiszivárgott képein látjuk, hogy Mark Ruffalo digitális mozgásrögzítéses (mocap) ruhában van, tehát nem Bruce Bannert, hanem a Hulkot fogja alakítani. Persze lehet, hogy csak újrafelvételről van szó, hogy a csata egy korábban be nem mutatott részletét vegyék fel a Végjátékhoz, de valószínűbb, hogy Banner a Végtelen háborúban mutatott Hulkimpotenciája után rendezte a sorokat a nagy zöld lénnyel, és újra át tud alakulni.

Méghozzá nem simán a pusztító Zöld szörnnyé, hanem az úgynevezett Professzor Hulkká.

A képregényekben Hulknak több alteregóját megismerhettük, volt külön sorozat is például Szürke Hulkkal, aki egy Las Vegas-i bűnbanda vezérévé vált. Nem volt sokkal okosabb a sima Hulknál, de tudatosan cselekedett, értelmesen tudott beszélni. Ennél több fokkal előrehaladottabb verzió lett Professzor Hulk, ami kvázi a legelőnyösebb tulajdonságokat menti át a Banner-Hulk együttműködésből: ugyan nem ez a legerősebb formája, de mégiscsak egy Hulk, cserébe viszont a zseni Banner irányítja a testet tökéletes összhangban.

Elképzelt kép Professzor Hulkról

Mivel a Végtelen háborúban egy rövidke jelenetet leszámítva nem láthattuk Hulkot, szinte biztosra vehető, hogy a nagy zöld szörny visszatér a Végjátékban, és hát mi másért vettek volna vissza belőle az előző részben, ha nem azért, hogy a Bosszúállók lezárásában nagyot dobjanak vele, és behozzák a Professzort, aki sima pusztítógép helyett még hasznosabb tagja lehet a csapatnak.

Hogy valami trükközés lesz a Hulkkal, az abból valószínűsíthető, hogy Ruffalónak volt közös forgatási jelenete Tilda Swintonnal, vagyis az ősmágussal, és arra elhasználni egy ilyen hatalmas (és a mostani film időpontjában már halott) varázslót, hogy a sima Hulkot ébressze fel Bannerben, elég luxus lenne.

(Azt már csak zárójelben dobjuk be, hogy a nagyobb szerepet kapó szuperhősök közül egyedül a Hulk keze van akkora, hogy jó legyen rá Thanos páncélkesztyűje, már ha valami ilyesmi megoldásban gondolkodtak a Marvelnél a csettintés visszacsinálására, ezért is jól jöhet, ha a Hulk tud gondolkodni, nem csak csapkodni...)

A New York-i csata kulcsfontosságú lesz?

Elég sok elmélet kering (főként Redditen) a New York-i csata jelentőségének megnövekedéséről. A Végjáték előzeteseiben látott romos táj kapcsán felmerült, hogy az a Bosszúállók elpusztított főhadiszállása lenne, ahhoz viszont túl sok a rom.

A romok mennyiségéből és anyagából (van ott irodai rész is a ceruzával, amiről a Hangya ugrik egyet) biztosan állítható, hogy a Földön vagyunk, és ha már úgyis visszamennek az időben a New York-i csata helyszínére, valószínű, hogy ezt látjuk itt is, csak épp más kimenetellel.

A második előzetesben Thanos nem a Végtelen Kövek segítségével érkezik meg a csata helyszínére, hanem hasonló kék sugárral jut le, mint a csatlósai a Végtelen háborúban. Felmerül persze, hogy utólag manipulálták az előzetes kedvéért a felvételt, de Thanos teljes harci díszben van, páncéllal és hatalmas karddal, tehát nincs birtokában a köveknek, amik kvázi végtelen hatalmat biztosítanának neki.

Ha ezek nélkül veszi fel a harcot Thanos a Bosszúállókkal, az csak azt mutathatja, hogy még nincs a kövek birtokában, amikor lecsapnak rá. Ez pedig elméletünk szerint azt jelentheti, hogy a Bosszúállók szándékosan beleavatkoznak a múltba, hogy a New York-i csata más kimenetellel záruljon, és Thanos maga is beszálljon a harcokba, hiszen akkor még egy kő sincs Thanosnál, csak a páncélkesztyű, ami meg a Bosszúállóknak kellhet.

A terv tehát az lehet, hogy az időutazó Bosszúállók szépen összegyűjtögetik a köveket, majd azokkal felszerelkezve lecsapnak a még gyengébb Thanosra, hogy elszedjék tőle a páncélkesztyűt. Erre az idővonal alapján a 2011-es New York-i csata alkalmas, hiszen itt Thanos közbelépése sejthető.

Természetesen a teljes filmet mi sem tudtuk összerakni, bajos is lenne a Marvel szempontjából, ha minden részlet kisakkozható lenne. Például sántít kicsit, hogy 2011-ben állítanák meg Thanost, mert egy kő ekkor hiányzik:

a Hatalom-kő Moragon várja, hogy Space-Lordék ellopják,

a Tér-kő Likinál van a Földön,

ahogy az Elme-kő is,

az Idő-követ New Yorkban őrzik a Sanctum Santorumban,

a Lélek-kő Vormiron van a Vörös Koponya felügyeletére bízva – itt majd valakinek nagy áldozatot kell hoznia, hogy ezt megkaparintsák, ahogy Thanosnak is így kellett tennie,

egyedül a Valóság-kő hiányzik, ami csak a Thor: Sötét világban, tehát 2013-ban bukkan fel újra.

És ha úgyis időutazás a terv, egy-két kisebb megálló beleférhet, ez alapján nem biztos, hogy minden követ ekkor akarnának begyűjteni, lehet, hogy a jövőből már alapból párral felszerelkezve jönnek.

Az viszont, hogy ez a New York-i terv a végső megoldás lenne, nem valószínű, mert hát miért tettek volna bármelyik előzetesbe akár csak egy pillanatnyi képkockát is a nagy fináléról? Továbbra is tartjuk a felvetést, hogy az előzetesekbe tett képkockák szinte kizárólag a film első harmadából, feléből vannak, pont azért, hogy a nagy lezárást semmi se lője le.

De akkor mi értelme van egy korai hatalmas csatajelenetnek? A megoldás nem a New York-i csata lesz, hanem az

Idő-kő.

Ha visszaemlékszünk a Végtelen háborúra, amikor Doktor Strange a 14 millió 605 lehetséges végkimenetel megtekintése után átadja a követ Thanosnak, az világít, márpedig a kövek csak akkor világítanak, ha épp használatban vannak.

Strange is ezt tette, a saját filmjéből már ismert trükk módosításával csalta csapdába Thanost – és a Végjáték megoldása is a Dormammut legyőző időhurok lehet, ami mindig visszaállít egy bizonyos időpillanatot, amíg a csettintés után életben maradt Bosszúállók nem a tökéletes megoldással győzik le Thanost. Ezzel a készítők egyfajta A holnap határa-utánérzést adnak a filmnek, amiben addig-addig látjuk majd a Thanos ellen küzdő Bosszúállókat, amíg össze nem áll a tökéletes terv.