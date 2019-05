John Wick, a rajongód vagyok!

A John Wick: 3. felvonás - Parabellum brutálisabb, viccesebb és fárasztóbb, mint az elődei voltak. Lényegében ott vesszük fel a fonalat, ahol két éve, a szuper második film véget ért. Wicket (Keanu Reeves) a Continentalban elkövetett gyilkosság miatt kiközösítették, egy órát kapott, hogy meneküljön, utána a világ összes bérgyilkosa rá fog vadászni. A Felső Kör 14 millió dolláros vérdíjat tűzött ki rá, úgy tűnik, hogy nincs egy barátja sem. De ha barátja nincs is, adósai azért még akadnak. És mivel tudjuk, hogy ebben a világban milyen komolyan veszik a tartozásokat, Wick felkeresi egykori mentorát (Anjelica Huston) és Marokkóban korábbi bajtársát, Sofiát (Halle Berry), hogy segítsenek. Ha másért nem, hát azért, mert muszáj nekik.

Az, hogy a harmadik film akciójelenetei minden korábbinál kegyetlenebbek, már a film elején kiderül. Wick olyan erővel gyalul bele egy könyvtári könyvet az egyik rá támadó bérgyilkos arcába, hogy ahhoz képest az előző film fülbe állított ceruzája már-már gyengédségnek számít. De nemcsak az orosz népmesék gyűjteményes kötete, hanem egy ló vagy egy bukósisak is halálos fegyverré tud válni a kezében. Legyen szó késekről, kardokról, gépfegyverekről, legyen a harc közkönyvtárban, marokkói bazárban, lóháton vagy motoron ugyanolyan precíz és szórakoztató marad. A John Wick akciójelenetei semmit nem vesztettek kidolgozottságukból, meglepő fordulataikból, szépséges koreográfiájukból az előző film óta.

Keanu Reeves arra a kérdésre, hogy mennyiben volt más ezt az akciófilmet elkészíteni, mint mondjuk húsz éve a Mátrixot, vagy öt éve az első részt, azt válaszolta, hogy a felépülés hosszában. Ezt el is hiszem, a John Wick 3 akcióit még nézni is kimerítő, ennek ellenére bármeddig el tudtam volna nézni őket, annyira pompásak mind. A Parabellum ugyanakkor sokkal viccesebb is, mint az elődei. Azok sem vették túl komolyan magukat, de most mintha még bátrabban mertek volna nevetni saját magukon.

Állítólag az első kép, ami megvolt a harmadik filmből, a fekete öltönyös John Wick volt, ahogy a sivatagban bóklászik. Mégis éppen ezek, a marokkói jelenetek a film leggyengébb részei. Nem a Halle Berryvel közös akcióra gondolok, mert az a színésznő saját kutyáival kiegészülve klasszul működött. De amikor a film megpróbálja folytatni az előző részben elkezdett univerzumépítést, többször is megbicsaklik. Megbicsaklik a tempó, az amúgy is csak nyomokban meglévő logika, és a szereplők motivációi.

Bár az is igaz, hogy itt derül ki, hogy John miért akar annyira életben maradni: hogy tovább gyászolhasson. Hát mi lehet John Wickesebb ennél?

Mégis érthetetlen, hogy miközben a John Wick 3 tele van tök jó új karakterekkel a fenséges Anjelica Huston figurájától a Dobrev Klára frizurás csinovnyikig (Asia Kate Dillon) miért nem lehetett karizmatikusabbra faragni a Felső Kör képviselőjét, a legfőbb górét. De ugyanilyen kidolgozatlan alak a Jerome Flynn (Bronn a Trónok harcából) által játszott Berrada, akit valószínűleg kabalából tehettek a filmbe. Ha már az első résznek is szerencsét hozott egy Trónok harca szereplő, Alfie Allen. Csak hát neki volt egy épkézláb karaktere, míg Jerome Flynn figurája tök feleslegesen lóg a semmiben.

Amit viszont nagyon lehet szeretni a John Wick 3-ban, hogy ez egy felnőtteknek szóló film, amiben felnőttek játszanak. Brutalitása miatt nem is kaphatott mást, csak R besorolást (Magyarországon 18 éven felülieknek szól), de nem csak emiatt felnőtteknek szóló film. Halle Berry és Keanu Reeves az ötvenes éveikben járnak, és a film többi fontos szereplője sem huszonéves. Az ötvenes éveikben vannak, de itt mégsem valakinek az anyukáját meg az apukáját alakítják, hanem menő, szexi, kivételes képességű bérgyilkosokat. És elhisszük nekik.

A Parabellumot végigkíséri a hírnév kérdése, John Wick legendájával, a bérgyilkosvilágban betöltött celebstátuszával való játék.

Ahogy az előző részekben, most is egybemosódik kissé a színész és a szerep. Keanu Reevesről nemrég kiáltotta ki a GQ címlapsztorija, hogy legenda, aki “belépett az ikon korszakába”. Akit még egy kényszerleszállással végződő repülőúton is fotóznak és videóznak, akire pont úgy reagálnak az utcán, ahogy John Wickre a bérgyilkosvilágban. A Mark Dacascos által szuperül játszott Zero, a Wickre támadó legjobb bérgyilkos ki is mondja: a rajongód vagyok.

A John Wick igazi underdog projektnek indult 2014-ben. Tapasztalatlan rendezők, tapasztalatlan forgatókönyvíró, komoly karrierválságban lévő főszereplő, kis költségvetés. A váratlan siker után döntöttek úgy, hogy trilógia lesz belőle. És most, amikor úgy tűnik, hogy a harmadik rész fogadtatása az előzőt is felül fogja múlni, már elkezdték lebegtetni az újabb folytatás lehetőségét. Én igazán élveztem ezeket a filmeket, az elsőt a szikársága, lényegre törő egyszerűsége, a másodikat meg pont ellenkezőleg, barokkos túlzásai miatt. Most mégis azt mondom, jobb lenne, ha Johnathan valóban visszavonulna. Jóból is megárt a sok.