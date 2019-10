Trónok harca-szereplő is játszik a Mátrix 4-ben

Nagyon nagy valószínűséggel Jessica Henwick, a Vasököl és a Defenders című Marvel-sorozatok, a Trónok harca, valamint a Star Wars: Az ébredő Erő színésze is szerepelni fog a Mátrix negyedik részében, írja a Variety.

A 27 éves színésznő olyanok mellé csatlakozik, mint a Neót alakító Keanu Reeves, a Trinityként visszatérő Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, az Aquaman, a Mi és a Watchmen sorozat színésze (akinek a fiatal Morpheus szerepét jósolják), valamint a nemrég beharangozott Neil Patrick Harris és Jada Pinkett Smith.

A Warner augusztusban jelentette be a negyedik Mátrix-filmet, amit a Wachowski testvérpár idősebbik fele, Lana Wachowski (korábban: Laurence Wachowski) rendez, valamint ír is (Aleksandar Hemon és David Mitchell társaságában). Lana Wachowski 2008-ban váltott nemet, ő volt az első ismert hollywoodi rendező, aki nyilvánosan is felvállalta, hogy transznemű.

Az első Mátrix-film egyébként épp idén lett 20 éves, a Mátrix 4 pedig a tervek szerint 2022-ben kerül majd mozikba, ebben a cikkünkben gyűjtöttünk össze minden fontos infót a filmről.