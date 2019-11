Filmet készítene Jackóról a Bohém rapszódia producere

Megvette Michael Jackson életének megfilmesítési jogait Graham King, a Bohém rapszódia producere a popkirály hagyatékát kezelő Michael Jackson Estate alapítványtól. A filmhez Jacko zenéit is felhasználhatják majd.

Az alapítvány szóvivője a Variety című lapnak megerősítette az ügylet tényét, de arra nem volt hajlandó válaszolni, hogy a forgatókönyvben szerepelni fognak-e azok a férfiak, akik azt állítják, Jackson gyerekként és kiskamaszként molesztálta őket. Idén tavasszal az HBO Leaving Neverland című dokumentumfilmjében Wade Robson és Jimmy Safechuck részletesen mesélt arról, mit éltek át Jackson mellett.

Bár vallomásuk hitelességét a rajongók kétségbe vonták, az alapítvány pedig 100 millió dolláros kártérítési pert indított hitelrontásért az HBO ellen, a Leaving Neverland bemutatása után Jackson sokak számára vállalhatatlanná vált, néhány rádió megtagadta, hogy játsszák a számait, és felmerült, hogy a róla elnevezett MTV-díjat is megszüntetik, bár aztán inkább odaadták augusztus végén Missy Elliottnak.

A Freddy Mercury életét feldolgozó Bohém rapszódia a tavalyi év egyik legnagyobb mozisikere volt, annak ellenére, hogy erősen kilúgozott változatban mutatta be a Queen énekesének pályafutását. Ennek nyomán Elton Johnról is készült egy valamivel jobb életrajzi mozi, és nyilván szinte elkerülhetetlen, hogy Jacksonról is készüljön, bár a popkirály életét nehéz lenne felemelő történetté formálni - és az alapítvány közreműködése a készülő filmben szinte kizárttá teszi, hogy Jackson életének sötétebbik oldalát objektív módon ábrázolják.

A Variety úgy tudja, hogy a forgatókönyvet John Logan írhatja, aki az öt Oscar-díjjal elismert Gladiátor, két sikeres James Bond-film és a Martin Scorsese által rendezett, Howard Hughes repülős életét feldolgozó Aviátor forgatókönyvírója volt (az utóbbi producere szintén Graham King volt). A Bohém rapszódia egyébként 900 millió dolláros bevételt termelt a mozipénztárakban, a filmet a 20th Century Fox készítette, de a tervezett Jacko-mozi mögé egyelőre nem állt be egyik stúdió sem.