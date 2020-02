Nemsokára átadják a 2020-as Oscar-díjakat

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Magyar idő szerint hétfő éjjel 2 órakor kezdődik a 92. Oscar-gála, ahol átadják az Amerikai Filmakadémia-tagok szavazatai alapján odaítélt díjakat. A gálát az Indexen is fogjuk követni, már 1 órával az esemény indulása előtt, éjjel 1-kor kezdődik a szöveges közvetítésünk a filmgyártás legnagyobb díjátadójáról.

Habár mint minden évben, most is hagy kívánnivalót maga után a jelöltek névsora (erről a jelöltek bejelentésekor írtunk egy cikket), azt el kell ismerni, hogy az akadémia tagjainak sikerült tényleg az év legjobb és/vagy legfontosabb filmjeit jelölniük a fontosabb kategóriákban. Képviselteti magát Quentin Tarantino tisztelgése a hatvanas évek Los Angeles-e előtt (Volt egyszer egy... Hollywood), Martin Scorsese évtizedeken átívelő, monumentális gengsztertörténete (Az ír), de a legjobb filmek jelöltjei között helyet kapott a náci Németországot gyerekszemmel bemutató tragikomédia (Jojo Nyuszi), egy hollywoodi válást kiveséző, idegtépő dráma (Házassági történet), illetve a Batman főellenségének keletkezéstörténete (Joker) is. Dél-Koreának is sikerült beküzdenie magát a legjobb filmek közé a pazar Élősködőkkel.

A Joker miatt várható, hogy a címszerepet alakító Joaquin Phoenix megkapja az első Oscar-díját, de a kasszasikert még 10 másik kategóriában jelölték. Phoenix egyéb jelentős szerepeiről nemrég egy videót is készítettünk:

Az megvan, hogy Joaquin Phoenix nem csak a Jokerben ment nagyot?

A legnagyobb esélye a győzelemre azonban az 1917 című brit háborús filmnek van, szinte leállósávban előzte meg az egész mezőnyt az év végére. A Sam Mendes (Amerikai szépség, Skyfall) rendezte, első világháborús mozi úgy készült, hogy a végeredmény egy folytonos, vágás nélküli film illúzióját adja. Az 1917 nyerte a legjobb filmért járó díjat az Aranyglóbuszon, és a britek díjátadóján, a BAFTA-n is.

A jelöltekről, esélyeikről, illetve egyéb, idei oscaros érdekességekről ebben a podcastban beszéltünk részletesebben.

Érdekesség, hogy zsinórban ez lesz a második év, amikor az Oscar-gálának nincsen műsorvezetője. És habár műsorvezető nincs, sztárok bőven lesznek, díjat fog átadni a tavalyi díjazottak mellett többek között Zazie Beetz, Sigourney Weaver, Gal Gadot vagy Timothée Chalamet. A friss Grammy-díjas Billie Eilish egy dalt fog majd előadni, de egyelőre még nem tudni pontosan, hogy mit.

Az idei Oscar-gálán nincsenek magyar jelöltek, bár magyar érintett igen: a magyar származású Steven Bognar az egyik rendezője az American Factory című dokumentumfilmnek, ami az Obama-házaspár által létrehozott gyártócég első filmje lett. Az amerikai ipar helyzetéről szóló dokumentumfilmről itt írtunk részletesebben. Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje még rajta volt a legjobb külföldi filmek rövidített listáján, de a végső jelöltek közé már nem került be.

A fontosabb kategóriák jelöltjei:

LEGJOBB FILM

Az aszfalt királyai (kritika)

Az ír (kritika)

Jojo Nyuszi (kritika)

Joker (kritika)

Kisasszonyok (kritika)

Házassági történet (kritika)

1917 (kritika)

Volt egyszer egy... Hollywood (kritika)

Élősködők (kritika)

LEGJOBB FÉRFI SZÍNÉSZ

Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség, kritika)

Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy... Hollywood)

Adam Driver (Házassági történet)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (A két pápa, kritika)

LEGJOBB NŐI SZÍNÉSZ

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Házassági történet)

Saoirse Ronan (Kisasszonyok)

Charlize Theron (Botrány, kritika)

Renée Zellweger (Judy, kritika)

LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ

Tom Hanks (Egy kivételes barát)

Anthony Hopkins (A két pápa)

Al Pacino (Az ír)

Joe Pesci (Az ír)

Brad Pitt (Volt egyszer egy... Hollywood)

LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ

Kathy Bates (Richard Jewell, kritika)

Laura Dern (Házassági történet)

Scarlett Johansson (Jojo Nyuszi)

Florence Pugh (Kisasszonyok)

Margot Robbie (Botrány)

LEGJOBB RENDEZÉS

Martin Scorsese (Az ír)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy... Hollywood)

Bong Joon Ho (Élősködők)

LEGJOBB ADAPTÁLT FORGATÓKÖNYV

Steven Zaillian (Az ír)

Taika Waititi (Jojo Nyuszi)

Todd Phillips & Scott Silver (Joker)

Greta Gerwig (Kisasszonyok)

Anthony McCarten (A két pápa)

LEGJOBB EREDETI FORGATÓKÖNYV

Rian Johnson (Tőrbe ejtve)

Noah Baumbach (Házassági történet)

Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns (1917)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy... Hollywood)