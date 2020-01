18 éves tinilány tarolt az idei Grammyn

Véget ért Los Angelesben az idei Grammy-gála, amelyre rányomta a bélyegét, hogy pár órával az esemény előtt életét vesztette Kobe Bryant, ráadásul a rendezvényt is abban a Staples Centerben tartották, ahol az NBA-legenda 20 éven át játszott a Lakers színeiben. A tragikus hír ellenére a mostani Grammy a jobbak közé tartozott az elmúlt évekből, de ez leginkább a vérfrissítésnek köszönhető. Talán ennek tudható be az is, hogy az este egyértelműen legnagyobb győztese az alig egy hónapja felnőtt korba érő Billie Eilish volt, aki testvérével összesen hat szobrot (plusz a bátyja lett az év producere) vihetett haza, miközben a nyolc kategóriában jelölt Lizzo csak hármat, a tavalyi év abszolút slágerét író Lil Nas X pedig csak kettőt.

Legjobb rockzenei teljesítmény: Gary Clark Jr. (This Land)

Legjobb metálzenei teljesítmény: Tool (7empest)

Legjobb rockdal: Gary Clark Jr. (This Land)

Legjobb rockalbum: Cage the Elephant (Social Cues)

Legjobb alternatív zenei album: Vampire Weekend (Father of the Bride)

Ahogy az most már lassan hagyomány, rockzenei téren a Grammy örökre a 20. században ragadt, és már nem is fér bele a főműsoridőbe ennek a műfajnak a különböző díjainak kiosztása, miközben még a komédia kategóriát is adja a tévé. Valószínűleg nem véletlen, hiszen idén a legtöbb kategóriában olyanokat jelöltek (Gary Clark Jr., Brittany Howard, Rival Sons), akik inkább hagyományos módon, vagyis blues, soul és hard rock vonalon képviselik a műfajt. Idén egyértelműen a jó pár évvel ezelőtt felfedezett Gary Clark Jr. kaszált a legnagyobbat, aki még blues kategóriában is behúzott egy díjat. A legjobb rockalbum kategória is elég súlytalan volt idén, amikor olyanok voltak a jelöltek között, mint a minden bizonnyal énekesnőjük két évvel ezelőtti halála miatt jelölt Cranberries vagy a metált és rockot csak nyomokban tartalmazó Amo c. album a Bring Me the Horizontól. Az alternatív zenei kategória ugyan meglehetősen furcsán van megnevezve, de itt legalább tényleg izgalmas és érdekes albumok (Thom Yorke, Bon Iver, Big Thief, James Blake) közül sikerült kihozni a Vampire Weekendet győztesnek. A Tool Grammyje pedig már akkor borítékolható volt, amikor kiderült, hogy hosszú évek után új albummal térnek vissza.

Legjobb R&B teljesítmény: Anderson.Paak és Andre 3000 (Come Home)

Legjobb hagyományos R&B teljesítmény: Lizzo (Jerome)

Legjobb urban contemporary album: Lizzo (Cuz I Love You)

Legjobb R&B album: Anderson.Paak (Ventura)

Legjobb páros/csoportos teljesítmény: Lil Nas X és Billy Ray Cyrus (Old Town Road)

R&B és más tradicionális afroamerikai műfajokban már izgalmasabb volt a versengés, hiszen a nemrég berobbant Lizzót nyolc kategóriában is jelölték. El is vitt a nagy show előtt két díjat, de senki se kérdezze, hogy Anderson.Paak és Lizzo tavalyi albumai között mi a műfaji különbség, mert lassan csak a Grammy-zsűri van tisztában azzal, hogy az urban contemporary (csúnya magyarsággal kortárs városi zene) pontosan mi a fenét is takar, és miben különbözik a rapzenei vagy R&B kategóriáktól. Bónuszként megkapta élete első Grammyjét Lil Nas X, aki gyakorlatilag egyetlen egy slágerrel lett világsztár, és neki köszönhetően Miley Cyrus apjának is jutott szobor.

Legjobb énekes popalbum: Billie Eilish (When We Fall Asleep, Where Do We Go?)

Az év legjobb könnyűzenei producere: Finneas

Legjobb dance felvétel: Chemical Brothers (Got to Keep On)

Legjobb dance/elektronikus zenei album: Chemical Brothers (No Geography)

Legjobb rapzenei teljesítmény: Nispey Hussle (Racks in the Middle)

Tavaly decemberben lett csak 18 éves, de máris Grammy-díjasnak mondhatja magát élete első nagylemezével, amit a bátyjával raktak össze. Nem kis dolog, pláne ha azt nézzük, kik (Beyoncé, Ed Sheeran, Ariana Grande, Taylor Swift) elől happolta el a díjat úgy, hogy a testvére, Finneas lett az év producere is. Ha már producerek, a Chemical Brothers tarolt az elektronikus zenei kategóriákban, amit valamiért még mindig dance-nek hívnak, mindesetre a manchesteri duó ezzel már hatszoros Grammy-díjas. Természetesen jutott egy posztumusz díj a tavaly gyilkosságban elhunyt Nipsey Hussle-nek is, aki Roddy Richcsel és Hit-Boyjal hozta össze a legjobb rapzenei teljesítményt.

Legjobb rapdal: 21 Savage és J. Cole (A Lot)

Legjobb kortárs bluesalbum: Gary Clark Jr. (This Land)

Legjobb reggae album: Koffee (Rapture)

Legjobb spoken word album: Michelle Obama (Becoming)

Legjobb filmzene: Csillag születik

Jó ideje hagyomány, hogy reggae kategóriában háromból kétszer mindig valamelyik Marley nyer. Ez a sorozat most megszakadni látszik, hiszen tavaly Sting és Shaggy nyertek, idén pedig Koffee. Legutoljára 2003 és 2005 között volt olyan, hogy egy Marley sem kapott Grammyt. Érdekesség még, hogy a Csillag születik c. filmet úgy díjazták úgy, hogy 2019-ben is kapott Grammyt a produkció, de a filmzene hivatalosan nem került kiadásra a 2019-es gálára, így idén folytatódik a film sikerszériája. Szintén érdekesség még, hogy Michelle Obama, Barack Obama felesége immáron Grammy-díjasnak is mondhatja magát spoken word kategóriában.

Legjobb soundtrack: Csernobil (HBO)

Legjobb vizuális médiához írt dal: I'll never Love Again (Csillag születik)

Legjobb videóklip: Lil Nas X és Billy Ray Cyrus (Old Town Road)

Legjobb szóló popzenei teljesítmény: Lizzo (Truth Hurts)

Legjobb komédia album: Dave Chapelle

A gálát Lizzo nyitotta meg, aki egészen elementáris volt élőben, és külön szórakoztató, hogy egy ilyen fontos eseményen emberek milliói hallgatják, ahogy egy énekesnőnek tele van káromkodással a dalszövege, és rossz ribancként hivatkozik magára. Lizzo egyébként a fellépése előtt megemlékezett a vasárnap este helikopterbalesetben elhunyt Kobe Bryantről is, majd így tett az idén szintén házigazda szerepet kapó Alicia Keys is, aki később a Boyz II Mennel próbálta oldani a hangulatot a Staples Centerben, ami annak a Los Angeles Lakersnek is az otthona, ahol az NBA-legenda lehúzta a teljes pályafutását. Később jött egy megdöbbentően és indokolatlan fellépés a Jonas Brotherstől is, hogy aztán Lizzo kapjon egy újabb szobrot Tyler, the Creator fellépése előtt.

Tyler, the Creator jelenléte és jelölése egyébként külön izgalmas. Tyler és az Odd Future kollektíva az elmúlt több mint 10 évben rengeteget tett a hiphop műfaj újragondolásáért, de a meglehetősen szókimondó, balhés, erősen megosztó rapper egy 2018-as jelölésen túl eléggé ignorálva volt a Grammy által. Idén viszont egészen szürreális volt nézni, ahogy bilire vágott, szőke parókában, lángoló díszletek között, túlvezérelt hiphopra őrjöng, ami hangzásra mérföldekre van attól a kilúgozott popzenétől, amit a Grammyn preferálni szoktak. Ha nem is volt szokványos fellépés, mindenképpen izgalmasabb volt, mint a ki tudja, honnan előrántott Usher produkciója, aki a három éve elhunyt Prince emléke előtt próbált tisztelegni a maga módján.

Legjobb rapalbum: Tyler, the Creator (Igor)

Az év dala: Billie Eilish (Bad Guy)

Legjobb rapzenei teljesítmény: DJ Khaled, John Legend és Nipsey Hussle (Higher)

A legjobb új előadó: Billie Eilish

Az év albuma: Billie Eilish (When We Fall Asleep, Where Do We Go?)

Az év felvétele: Billie Eilish (Bad Guy)

Később kicsit leült az esemény, valahogy se Camila Cabello, se Ariana Grande nem tudott igazán átütő koncertet adni, bár utóbbi kétségtelenül mindent megtett, hogy az erotikus előadása emlékezetes legyen. Aztán jött Billie Eilish, aki életében először lépett fel a Grammyn - és már díjazottként - a védjegyévé váló hatalmas műkörmökkel, furán festet hajjal és a már szintén Grammy-díjas testvérével. Azonban az extravagáns lány most kifejezetten egyszerűre vette, és egy lassú, zongorás balladával lépett fel. Ehhez képest sokkal nagyobb durranásnak tűnt, hogy a saját dobosukra biztonságiakat hívó Aerosmith a Run DMC-vel kiegészülve lépett fel, azonban Steven Tyler olyan hamisan énekelt, hogy azon az sem segített, hogy az egész koncertet rosszan hangosították és alig lehetett hallani belőle valamit. Amikor meg lehetett, akkor csak pislogott az ember, hogy mi történt Tyler hangjával. A dolgot még megmenthették volna a klasszikus Walk This Way c. számmal, de az egésznek inkább olyan hangulata volt, mintha kimittudot rendeztek volna egy gazdag sztároknak fenntartott öregek otthonában. Az egyedüli pozitív az volt, hogy Tylernek legalább a Walk This Way refrénjét sikerült néha kiénekelnie.

Idén a legjobb rapalbum kategóriája elég furcsára sikerült, nehéz megérteni, hogy pontosan mi alapján rakták össze a jelölteket. Éppen ezért Tyler volt a legesélyeseb, így úgy sem meglepő a győzelme, hogy korábban mindössze egyszer jelölték, és akkor sem nyert. Tyler a díj miatt átöltözött, és pont úgy nézett ki az anyukája mellett, mint aki most indul gördeszkázni. Sok ember mellett végül Pharrell Williamsnek is köszönetet mondott a díjáért, hogy aztán Ellen DeGeneres konferálja fel Lil Nas X-et, 2019 egyértelműen egyik legnagyobb felfedezettjét, aki természetesen Billie Ray Cyrusszal, illetve a dél-koreai BTS fiúcsapattal és Diplo sztárproducerrel lépett fel. Sok szempontból ez volt a legemlékezetesebb produkció, hiszen a BTS miatt kicsit átalakították a számot, miközben folyamatosan mozgott a színpad. Hogy teljes legyen a közönség őrülete, meglepetésvendégként még a virálissá váló jódlizó kisfiú is felbukkant Cyrus és Lil Nas X mellett. Ennél a produkciónál talán nem is illusztrálhatta volna jobban semmi 2019 kiszámíthatatlanságát. Külön plusz pont jár Lil Nas X második fellépőruhájáért, amit ezer százalék, hogy a Vadiúj vadnyugat c. film inspirált.

Ezután érkezett egy nagy visszatérés, a pár éve drogtúladagolásba majdnem belehaló Demi Lovato szintén egy zongorás balladával tért vissza a színpadra, majd következett a Nispey Hussle-ra való megemlékezés. Hussle a Los Angeles-i afroamerikai közösség egyik ismert és aktív tagja volt, ezért nem véletlen, hogy közel egy tucat rapper és előadó tisztelgett előtte a színpadon John Legendtől DJ Khaleden át Meek Millig. A megemlékezésbe természetesen belefért Kobe Bryant is, a közönség közül pedig többen is sírni kezdtek. Rosalía fellépése után aztán átadták az egyik legfontosabb díját az év dalának. Ezt végül Billie Eilish nyerte Lizzo, Lana Del Rey vagy éppen Taylor Swift elől elhappolva a szobrot. A díj átvételekor az énekesnő testvére elmondta, hogy ők még mindig egy hálószobában írják és veszik fel a számaikat, és a jövőben is így fogják csinálni.

A legjobb rapzenei teljesítmény díját kissé meglepő módon Ozzy Osbourne és felesége adták át,és itt is kicsit elfogultnak tűnt a zsűri, hiszen annak a Higher c. számnak adták a díját, amelyet DJ Khaled és John Legend készített az azóta elhunyt Nipsey Hussle-lel. Pedig az esélyesek között volt Lil Nas X, Lil Baby és Young Thug is.

A legjobb új előadó díja teljesen kiszámíthatatlan évről évre, azonban idén bőven akadtak tényleg olyan nevek, akik rövid idő alatt a semmiből találták magukat a Grammy színpadán, mint Lizzo, Lil Nas X és Billie Eilish. Végül utóbbi nyerte meg a szobrot, ami abból a szempontból érthető, hogy mind zeneileg, mind jelenség szempontjából talán neki volt a legerősebb éve 2019-ben. Aztán később kiderült, hogy egy elég erős mezőnyben (Vampire Weekend, Lana Del Rey, Bon Iver, Lizzo) is elvitte az év albumának járó díjat a tavalyi debütálásával, ezzel pedig eldőlt, hogy idén a legtöbb Grammyre jelölt, de csak nemrég feltört előadók (Lil Nas X, Billie Eilish, Lizzo) közül egyértelműen őt tartották legtöbbre a zsűriben. Pláne úgy, hogy aztán az év felvétele díjat is neki adták, amit már úgy vett át, hogy nem is fűzött hozzá nagyon semmit. Végülis csak hét Grammyt nyertek ő és a bátyja.

(Borítókép: Billie Eilish díjaival a Grammy backstage-ben. Fotó: Monica Almeida / Reuters)