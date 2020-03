Támogass te is!

Ahogy arról az Index is beszámolt , januárban a Steven Soderbergh rendezte Fertőzés (Contagion) című film a koronavírus-járvány hatására először beküzdötte magát a digitális eladási toplistákba, aztán január végén már feltűnt az Itunes legnépszerűbb filmjei között, olyan friss megjelenések mellett, mint a Joker vagy Az aszfalt királyai.

Március elején pedig a többek között Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne, Kate Winslet, Marion Cotillard és Jude Law szereplésével készült 2011-es film forgalmazója, a Warner Bros. listáján lett az alkotás a második legtöbbet nézett mozi, míg tavaly decemberben csak a 270. volt ugyanitt.

A film jelenlegi népszerűségére tekintettel felkérték az alkotókat, hogy ismét álljanak össze - most azonban nem egy fikció, hanem a valóság kedvéért. A Maliman School of Public Health és a Columbia University arra kérte fel a színészeket, hogy beszéljenek a koronavírus-járvány elleni legfontosabb óvintézkedésekről, vagyis

Matt Damon, aki a Fertőzés című filmben egy olyan figurát játszott, aki immunis volt arra az elképzelt vírusra, amelynek a terjedéséről szólt a film, mostani videójában mindenekelőtt azt tisztázta, hogy a való életben sem ő, sem senki más nem immunis a koronavírusra, még a legfiatalabbak sem.

Damon ezt követően a social distancing jelentőségéről beszélt a vírus elleni küzdelemben, vagyis arról, hogy nagyon fontos, hogy ne gyűljenek össze sokan egy helyen, tartsanak az emberek egymás között legalább másfél méteres távolságot, és maradjon mindenki otthon. "A social distancing azért is nagyon fontos, mert sokaknál nagyon enyhe lefolyású is lehet a betegség, vagy lehet, hogy egyáltalán nem mutatnak tüneteket, de fertőznek. Ha valaki megfertőz egy másik embert, valójában 3-4 embernek adja át a vírust" - mondta a színész, és hozzátette:

most van itt az ideje, hogy mindenki a telefonját vagy a tabletjét bámulja otthon, és ha valakinek ez nem tetszik, akkor azt lehet neki felelni, hogy hagyj békén, mert éppen életeket mentek.

A Fertőzés című film sztárjai közül Kate Winslet is megszólalt, ő azt tanácsolta mindenkinek:

Winslet emlékeztetett, hogy ezzel nemcsak a saját egészségünket, hanem a szeretteink és azok egészségét és életét is védeni tudjuk, akik a frontvonalban dolgoznak: az orvosokét, az ápolóként, a bolti eladókét, vagy azokét, akik házhoz szállítják az ételt.

Winslet a videóban azt is megmutatja, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, elmagyarázza, hogy miért a könyökhajlatunkba kell köhögni, és hogyan kell megfelelően takarítani magunk körül a járvány idején.

Laurence Fishburne, aki a Fertőzés című filmben egy fertőzőosztályon dolgozó orvost játszott, elmondta, hogy míg a mozit egy forgatókönyvíró találta ki, addig a járvány maga a valóság, ami meg fogja változtatni az életünket.

Emlékeztetett, hogy a filmben van egy jelent, amely a kézfogás hagyományáról szól, vagyis arról, hogy amikor az ember kezet nyújt a másiknak, voltaképpen azt demonstrálja, hogy nincs a kezében fegyver.

Most mindannyiunknak van egy fegyver a kezünkben, amiről nem is tudunk. A vírus emberi érintkezéssel is terjed; rajtunk keresztül akar túlélni. Ne segítsünk neki!