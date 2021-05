Aludni tanít a Netflix, de azért beadja a következő részt

Év elején került fel a Netflix kínálatába a Headspace – Útmutató meditációhoz sorozata, ami izgalmas illusztrációkkal kiegészítve meséli el az agytorna jótékony hatásait, miközben minden rész végén másfajta meditációs technikát tanít. Most pedig ugyanettől a csapattól megtanulhatunk aludni is.

Akárcsak egy jó recept, a pihentető alvás is több összetevőből áll, amivel mindenki a saját életére tudja szabni azt az időszakot, ami a testi és szellemi feltöltődését szolgálja. Hasonlóan a meditációs sorozathoz, az Útmutató az alváshoz is körülbelül húszperces részekből áll, és minden epizód kettéosztható: az első felében információkat kapunk az alvásról, majd következik egy lazítást elősegítő technika.

Érdemes úgy hozzáállni ehhez a sorozathoz, mint egy bevezető órához, amikor a tanár végigmegy az éves tanterven, és beavatja a diákokat, hogy mi vár rájuk a következő hónapokban. Az Útmutató az alváshoz mindenből ad egy kis kóstolót, de nem hagyja el az alapokat, így arra tökéletes, hogy elindítson egy úton, de csodát nem érdemes várni tőle. Az illusztráció itt is telitalálat, maximálisan támogatja az elhangzott információkat, miközben szép és ötletes.

A Semmelweis Egyetem honlapján olvasható, hogy 2018-ban Magyarország lakosságának 9 százaléka szenvedett krónikus inszomniában. A kóros álmatlanság azt jelenti, mikor az ember legalább három hónapon keresztül többet alszik rosszul, mint jól, miközben a lehetősége meglenne a pihentető alvásra. De nem szükséges ennyire elmerülni a szélsőségekben, hiszen már az is negatív befolyással lehet az életre, ha egymást követő pár estén rosszul alszik az ember.

A kevés vagy rossz minőségű alvás eredménye a koncentráció- és figyelemzavar, ingerlékenység, agresszió, de produkál fizikai tüneteket is, mint a hányinger és a fejfájás. Hosszú távon kihat az immunrendszerre, a mentális és a fizikai egészségre is. Így nem haszontalan megtanulni jól aludni.

Az alvási szokások az ipari forradalommal változtak meg radikálisan: az ébrenlét már nem kötődött a napfényhez, hiszen az olajlámpák fényében az ember tovább lehetett aktív. Ezt csak tetézi, hogy napjainkban a technikai kütyükből áradó kék fény nemcsak kitolta az ébrenlét határát, de meggátolva a melatonin termelődését a szervezetben az elalvást is nehezebbé teszi. Ezért nem érdemes az ágyban fekve képernyőket bámulni.

A sorozat sorra veszi a legalapvetőbb mítoszokat, mint például, hogy lefekvés előtt szabad-e edzeni, illetve érdemes-e elhagyni a koffeint, vagy hogy mennyire fér bele elalvás előtt egy-két pohár bor. Kiderül, hogy sokkal jobbat tehetünk azzal, ha ugyanakkor kelünk, mint azzal, ha rendszeres időben fekszünk le. A sorozat beszél arról is, hogy a stressz hogyan kapcsolja be az agyban az üss vagy fuss reakciót, amitől akármilyen fáradt is az ember, képtelen elaludni. A témákban nem mélyül el, nem megy nagyon mélyre, ami nem csoda, ha a részekben a lényegi információt nem több mint öt-tíz percben adja át.

Ami miatt mégis érdemes elmerülni a hét részben, az többek között az, hogy tudatosítja: a lazító gyakorlatok kifejezetten hasznosak. Az eredeti narráció és a magyar szinkron is szerencsére nyugtató hatású, és az első részben elhangzik a következő mondat:

Kezdődjék az első epizód, aminek a végére, remélem, már nem leszel ébren.

Azért azt érdemes nem elfelejteni, hogy a Netflix minden rész végén pár másodperc múlva már tölti is be a következő epizódot, így a lazítás nem automatikus opció. Viszont ez a sorozat, kiegészítve a januárban megjelent Útmutató a meditációhoz sorozattal, remek lökést adhat azoknak, akik szeretnének éjszaka kikapcsolni, hogy nappal tudatosan és aktívan jelen legyenek saját életükben.