„Más embertől lopni bűncselekmény, az államtól dicsőség”

A film noha csak 2024 első felében kerül a mozikba, már most különleges produkciónak számít. Többek között azért, mert műfajilag egyedi itthon.

Egész estés, magyar, animációs dokumentumfilm még nem készült korábban – legalábbis a film készítői erről meséltek a trailer díszbemutatóján.

A film a vasfüggöny megnyitása utáni utazási lázról szól, hogy a magyar ember hogyan tud „kreatív” lenni, amikor pénzügyekről van szó. Néhány barát története, akik vonatjegyeket hamisítanak, hogy bejárhassák a kontinenst. Kis hobbijuk idővel jövedelmező biznisszé fejlődik, és elkezdődik a nagyüzemű trükközés.

A Góg Emese által készített előzetes – bár a filmet még nem láttuk – első benyomásra szépen megragadta a film esszenciáját: a humort, a szabadságvágyat, a törvénytelen üzletelés lassú, de megállíthatatlanul bekúszó aggodalmát, fortélyait.

A film rendezője, Csáki László a beharangozó eseményen elmesélte, hogy szerinte akkor tud valaki hiteles alkotást készíteni, amikor maga is rendelkezik tapasztalattal adott témában. Azt is elmondta, hogy az ő esetében ez pontosan mi.

Korabeli, szabad világ

Bár addig nem jutott el, hogy maga is készítse ezeket a trükkös vonatjegyeket – elviekben elakadt egy bizonyos gyártási lépésnél – tőle sem állt távol, hogy éljen a lehetőségekkel, hiszen ha már van szabadság, nem érdemes elherdálni.

Az sem volt véletlen, hogy a trailer beharangozó eseményét a budapesti Flippermúzeumban tartották, mivel az ikonikus játék – amely a '90-es években divatos volt hazánkban – meg is jelenik a film egy pontján, a hozzá szükséges effekteket pedig a mára kultikus, fővárosi helyen rögzítették.

Az alkotás másik nagy erőssége a zene.

Arcátlanul pontos időzóna-meghatározás. A vásznon megjelenő évet az abban az esztendőben kiadott popsláger támasztja meg, így a Bonanza Banzaitól a Kispál és a Borzon, valamint a Hiperkarmán át egészen a korabeli punkzenéig mindenféle muzsika előkerül. Csáki László elmondta, hogy számukra, mint a magyar MTV-generáció, ezek a dalok jóval beszédesebbek.

A filmben megjelenő karakterek is valósak – hisz végeredményben mégis csak egy dokumentumfilmről beszélünk –, a történetek tényleg végigfutottak. Van, hogy saját hangjukon mesélnek a sztori középpontjában lévő személyek, máshol profi színészek hangjain szólalnak meg egyes szereplők,

úgymint Lévai Norman, Csőre Gábor, Tegyi Kornél, Trokán Nóra, Kenéz Ágoston, vagy Olasz Renátó.

Az inkubátorprogram keretein belül megvalósult filmet most vetítették le a Tallinn Black Nights Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol a kritikusok által összeállított, ajánlott alkotások szekciójában mutatkozott be. Következőre a Torino Film Festivalon fog debütálni a Kék Pelikán, 2024 első felében pedig végre a magyar mozikba is elérkezik a JUNO11 Distribution forgalmazásában.