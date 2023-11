Kitörölték a történelemből, mert nyíltan meleg volt

Amikor a múlt hétvégén debütált a Netflixen a Bayard Rustinról szóló film, a Rustin, az előfizetők többsége valószínűleg értetlenül állt a cím előtt, és azon gondolkodott, hogy ő meg kicsoda? A BBC beszámolója szerint ugyanakkor pontosan ezért készült el ez az alkotás. A főszereplő Colman Domingót sokan esélyesnek tartják a legjobb színésznek járó Oscar-díjra is.

Bayard Rustin meghatározó szerepet játszott az amerikai történelemben, nevét mégsem ismerik sokan. Ő volt a polgárjogi mozgalom egyik kulcsfigurája, aki 1963-ban megszervezte a washingtoni menetet.

Ekkor mondta el Martin Luther King az I Have A Dream (Van egy álmom) című beszédét, amelyben a rasszizmus megszüntetésére, valamint a jogi és gazdasági egyenlőség megteremtésére szólította fel az Egyesült Államokat. Míg a beszéd és King neve bekerült a történelembe, Rustiné nem. Ennek nagyrészt az

az oka, hogy Rustin nyíltan meleg volt – ami akkoriban nem volt elfogadott, ezért megverték és letartóztatták.

Az életéről szóló új film készítésében Barack és Michelle Obama is részt vett. Főszereplője Colman Domingo, akit a BBC beszámolója szerint januárban Oscar-díjra is jelölnek a legjobb színészi alakításért.

Kitörölték a történelemből

A filmben Domingo rokonszenves, céltudatos és karizmatikus karaktert alakít. A brit lapnak a színész úgy nyilatkozott: fontos, hogy az emberek megismerjék Rustin történetét. „És most, hogy a világ 238 országában láthatják, az rendkívüli, hiszen a történelemkönyvekben háttérbe szorult a nemi identitása miatt.

Pedig ő volt a washingtoni menet egyik kulcsfigurája, és nemcsak a mi kultúránkra, hanem az egész világra nagy hatással volt. A legnagyobb hiba részben az, hogy kitörölték a történelemből, ám most lehetőségünk nyílt arra, hogy a saját történetében a középpontba helyezzük.

A kritikusok egyetértettek abban, hogy Domingo alakítása kiemelkedő. Ezt írták róla: „ez egy olyan világos, meggyőző, kifelé könnyed alakítás, hogy talán észre sem vesszük: szinte ő viszi a hátán a filmet.”

A George C. Wolf által rendezett filmben Chris Rock, C. C. H. Pounder, Da'Vine Joy Randolph, valamint Jeffrey Wright is szerepel.

Obamáék sokat segítettek

A szerephez szükséges kutatásai alatt Domingo először Rustin esszéit tanulmányozta, majd dokumentumfilmeket nézett meg, amelyekben az aktivista által tartott beszédek szerepelnek. Azt mondta: „Ekkor fedeztem fel az akcentusát. Az akcentusát, a modorát. Képeket néztem róla, ahogy áll, ahogy ül, ahogy mozgatja a kezét. Fontos volt számomra, hogy ne utánozzam, hanem megtaláljam a lényegét.”

A film mögött Barack és Michelle Obama produkciós cége, a Higher Ground áll. Obama volt az, aki 2013-ban posztumusz Elnöki Szabadságérmet adományozott Rustinnak.

A volt elnök korábban így nyilatkozott Rustinról: „Ez a valaki elég bátor volt ahhoz, hogy az legyen, aki volt, annak ellenére, hogy minden bizonnyal kiközösítették volna, kirúgták volna a munkahelyéről, félrelökték volna. És ez történt a legtöbbször".

Obamáék személyesen „vigyáztak a produkció lelkére”, ami részben annak köszönhető, hogy ez volt az egyik első narratív játékfilm, amelyet a cégük készített – magyarázta Domingo, majd hozzátette:

Ők voltak a felelősek azért, hogy zöld utat kapjon ez a film, és gondoskodtak arról, hogy mindenünk meglegyen. Szóval tudom, hogy elolvasták a forgatókönyveket és a vázlatokat, emellett jegyzeteket adtak a rendezőnek, és megértették, mit és hogyan készítünk.

A legjobb színésznek járó Oscar-díjra esélyes még Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Paul Giamatti és Bradley Cooper is, mégis sokan azt várják, hogy Domingo zsebelje be.