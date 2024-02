Köszönetet mondott az ágyjelenetért a Trónok harca sztárja

Ha humorérzékről van szó, a Trónok harca egykori sztárja, Emilia Clarke minden bizonnyal nem szenved hiányt belőle.

Ahogy arról a Daily Star is beszámol, a színésznőt sokáig támadták, amiért több jelenetben is ruha nélkül mutatkozott, ezen pedig egy, a sorozatban ikonikus ágyjeleneten tudott csak változtatni.

– idézi a lap a színésznőt, aki hozzátette:

Sosem voltam olyan forgatáson korábban, mint ez. Életemben összesen kétszer voltam filmben, erre ott voltam egy forgatáson teljesen meztelenül, körös-körül egy csomó ember, és nem tudtam, mit kéne csináljak, nem tudtam, mit várnak el tőlem, nem tudtam, mit akarnak, és hogy én mit akarok... Mindettől függetlenül az első évad alatt végig azzal küzdöttem, hogy nem érek annyit, hogy bármit is kérjek. Nem érek annyit, hogy szükségem legyen bármire is.

Akadt egy erőszakot ábrázoló jelenet is, amelyben Emilia Clarke Jason Momoával közösen játszott. A forgatás alatt mindkét színész elsírta magát, de Clarke szerint volt, amikor Momoát még inkább megviselte a dolog.

Még nálam is többet sírt. Csak most jövök rá, milyen szerencsés voltam, mert a dolgok nagyon-nagyon másként is alakulhattak volna. Jasonnek volt tapasztalata – egy tapasztalt színész volt már akkor is, aki számos dolgot csinált már korábban –, és azt mondta, »Kedves, ezt így kell csinálni, így pedig nem szabad« (...) mindig mondta, hogy »hozna már valaki neki egy ki*aszott köntöst? Épp reszket!« Kedves és figyelmes volt, törődött velem emberként is