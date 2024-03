Pálinkával és szalonnával ünnepelte az Oscar-díjat a magyar szakember

Magyar filmes szakembert is díjaztak a 96. Oscar-gálán: Mihalek Zsuzsát a Szegény párákban nyújtott munkájáért ismerte el az Akadémia. A rivaldafényt kerülő berendező elárulta, hogy lemaradt a bejelentés pillanatáról.

Mihalek Zsuzsa a Forbes magyar kiadásának azt mondta, hogy pont akkor hívta őt Kemény Ildikó, a Pioneer Production egyik tulajdonosa (aki révén a szakember több külföldi produkcióban is dolgozhatott már), amikor kihirdették, hogy ők nyerték a legjobb produkciós tervezés kategória Oscar-díját.

„A közvetítés valamivel később ért hozzánk, és mikor ránéztem a telefonomra, pont bemondták, hogy nyertünk” – emlékezett vissza Mihalek Zsuzsa.

A berendező a bejelentés éjszakáján egy hajnalig tartó házibulin vett részt, a díjátadót magánéleti okok és zárkózottsága miatt kihagyta. A Forbes azt is megtudta, Mihalek Zsuzsa pálinkával és szalonnával ünnepelte a sikert.

„Másnap jött az őrület és a feszültség. Én ilyenkor megpróbálok teljesen eltűnni, ez a fotózás is teljesen kikészít” – vallotta be a filmes szakember, aki most épp egy olyan produkción dolgozik, amely az egész évét kitölti.

Ezzel kapcsolatban csak annyit árulhatott el, hogy egy 1880-as években játszódó netflixes sorozatról van szó.