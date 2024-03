Antiszemita támadások érték az új James Bond-jelöltet

A James Bond-rajongók egy része azt állítja, hogy bojkottálni fogják a következő filmet, ha Aaron Taylor-Johnson zsidó színész kapja meg a 007-es szerepét. A 33 éves brit színész a pletykák szerint már majdnem aláírta a szerződést, hogy Daniel Craig nyomdokaiba lépjen a 007-es szerepében, amikor antiszemita kommentek jelentek meg az interneten. A #BoycottJamesBond hashtaget is széles körben megosztották az X-en.

A rajongók a következőket írták a producereknek:

„Nagyon rossz időzítés, hogy Izrael népirtást követ el a Gázai övezetben. Szégyelljétek magatokat! Remélem, hogy a cégetek tönkremegy”;

„Bojkottáljuk a Bondot, szabadítsuk fel Palesztinát!”;

„Nem fogok jegyet venni egyik filmjükre sem. Mindet bojkottálni fogom”;

„#BoycottJamesBond – tegyük trenddé”.

A Community Security Trust, amely nyilvántartja az antiszemita incidenseket, azt mondta, hogy a zsidók a Hamász terrortámadásainak tavaly októberi izraeli megtorlása óta a hasonló támadások megugrásával szembesültek.

Aaron Taylor-Johnson egy interjúban nyilvánosan is zsidónak vallotta magát, amikor arról beszélt, hogy egy rajongó szerint egy divatos haszid zsidóra hasonlít: „Ez jó volt, mert nagyon göndör hajam van, és emellett zsidó vagyok.”

A The Sun hétfőn arról számolt be, hogy a brit színésznek „hivatalosan is felajánlották a lehetőséget James Bond szerepére”, véget vetve ezzel a Daniel Craig utódjával kapcsolatos hónapok óta tartó találgatásoknak. Alig 24 órával később azonban a BBC pontot tett a mendemondák végére, és egy bennfentes produkciós szakember elárulta, hogy „nincs igazság a pletykákban”.

Az első jelentés szerint az üzlet már szinte megköttetett Aaron Taylor-Johnsonnal, a küszöbön állt, hogy hivatalosan is elfogadja élete szerepét, amivel a franchise 1962-es indulása óta a hetedik színész lett volna, aki eljátssza az ikonikus brit titkosügynököt.

Aaron Taylor-Johson a múlt héten reagált azokra a pletykákra, amelyek szerint James Bond bőrébe bújhat, és a Numero című lapnak nyilatkozva félénknek mutatkozott: „Bájosnak és csodálatosnak találom, hogy az emberek engem látnak ebben a szerepben. Ezt nagy bóknak veszem.”

Gyerekkorában kezdett el színészkedni, és karrierje azóta egyre csak ível felfelé, csak idén három nagyszabású filmes szerepléssel. Két BAFTA-díjra is jelölték, korábban pedig a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat nyerte el a Golden Globe-on az Éjszakai ragadozókért. A gyilkos járat sztárja már egy ideje versenyben van a Bond szerepére, olyan A-listás jelöltek mellett, mint Tom Hardy, Henry Cavill és a közelmúltban Oscar-díjat nyert Cillian Murphy.

Tavaly októberben a Daily Mail felfedte, hogy Aaron Taylor-Jonson volt a „befutó” az ikonikus szerepre, míg az Oppenheimer rendezője, Christopher Nolan valószínűsítette, hogy ő lesz a franchise következő filmjének rendezője. A bennfentes így nyilatkozott:

Aaron Taylor-Johnson jelenleg a legfőbb favorit az ikonikus szerepre, ő Barbara Broccoli első számú választása – őt kell legyőzni.

Christopher Nolannel kapcsolatban hozzátették: „Rendkívül érdekelt abban, hogy valami egészen mást csináljon a franchise-zal. Ha a producerekkel sikerül elérnie, amit akar, akkor mindenben benne van.”

Korábban arról számoltak be, hogy az Oscar-díjas rendező a következő Bond-filmet az eredeti alapanyaggal megegyező, korhű darabként szeretné megrendezni – ezt korábban Quentin Tarantino rendező is szerette volna megvalósítani a Casino Royale-jal, de elutasították. A bennfentes azonban hozzátette: „Az, hogy Nolan érkezése befolyásolja-e Aaron Taylor-Johnson szereposztását, jelenleg szürke zóna – mivel nagyon megválogatja, hogy kivel dolgozik együtt.”

Christopher Nolan korábban már dolgozott együtt Aaron Taylor-Johsonnal a 2020-as Tenet című filmben, amelyben a színész Ives katonai parancsnokot alakította.

Aaron Taylor-Johson állítólag 2023 márciusában a Pinewood stúdióban egy próbafelvételt teljesített a Bond-főnöknővel, és lenyűgözte őt. A Mail On Sunday szerint Barbara Broccoli világossá tette, azt szeretné, hogy a következő színész 15 éven át alakítsa a karaktert.

Idris Elba az ideális jelölt?

A hír, miszerint Aaronnak felajánlották, hogy eljátssza a világ leghíresebb kémjét, azután érkezett, hogy a rajongók leadták szavazataikat, hogy kit szeretnének a szerepben. A Lottoland által 2000 brit megkérdezésével készült felmérés szerint Idris Elba végzett az élen, és néhány szokatlan választás is született, mint például Emilia Clarke , James Norton , Emily Blunt és Helen Mirren .

James Bond szerepe híres arról, hogy a 007-est játszó személyekből globális szupersztárokat farag. A néhai Sean Connery, az egyik legismertebb Bond addig csak egy sor tévéfilmben szerepelt, amikor elfogadta az ikonikus brit kém szerepét az 1962-es Dr. No című epizódban, ami nemzetközi hírnevet szerzett neki.

Bár Idris Elba volt az első számú választás, a rajongók csalódhatnak, miután a színész többször is kizárta magát a szerepből – hogy a Luther című sorozatra fókuszálhasson –, és állítólag egy listát is felállított a 007-es szerepére javasolt nevekből. Még 2022 augusztusában jelentették be, elállt a filmfőnökökkel folytatott „többéves tárgyalásoktól”, hogy átvegye a híres szerepet. Közben Michael Fassbender is kizárta magát a befutók közül, mondván, szerinte egy fiatalabb sztárnak kellene elvállalnia a szerepet.

Oscar-sikerét meglovagolva a 47 éves Cillian Murphy is népszerű lehetőség volt a rajongók körében, de ő sem tűnik lelkesnek. A GQ-nak így nyilatkozott:

Hihetetlenül hízelgő, hogy benne vagyok ebben a beszélgetésben. Szerintem egy nőnek kellene lennie a következőnek.

Ezen a héten egy másik, a szereppel hírbe hozott sztár, Theo James „rémisztőnek” nevezte a lehetőséget, és ragaszkodott ahhoz, hogy „vannak jobb emberek a feladatra”. A The Guardiannek azt mondta: „mindenkit érdekel, hogy én játsszam Bondot, mert ez a brit kulturális identitás jelentős szelete, de valószínűleg nem én lennék a legjobb”.

Egy másik színész, aki régen készen áll a karakter megszemélyesítésére, Henry Cavill, aki húszéves korában már meghallgatásra jelentkezett Bond szerepére, de állítólag túl fiatal kora miatt kimaradt. Arról, hogy mit tenne, ha kapna még egy esélyt, így nyilatkozott: „Ha Barbara és Mike [Michael G. Wilson társproducer] érdeklődnének iránta, én abszolút ráugranék a lehetőségre.”

Ebben a szakaszban még minden a levegőben lóg. Meglátjuk, mi történik. De igen, szívesen játszanám Bondot, nagyon-nagyon izgalmas lenne

– mondta Cavill, aki korábban már Supermant is játszotta, legutóbb pedig a Witcher-sorozat szörnyvadászaként bújt ikonikus szerepbe.

A James Bond producere, Barbara korábban elismerte, hogy sokáig fog tartani, amíg kiválasztják Craig 007-es utódját. A filmes ragaszkodott ahhoz, hogy nem olyan egyszerű megtalálni a színészt, aki átveszi a sármos kém ikonikus szerepét. A Varietynek nyilatkozva Barbara azt mondta: „Ez egy nagy döntés. Ez nem csak egy szereposztás. Arról is szól, hogy teljesen újragondoljuk, merre tartunk.”

Magánélete is kirakatba került

A színészkedésen kívül Aaron magánélete is nagy közérdeklődést váltott ki, a közte és a felesége közötti jelentős korkülönbség miatt. Az 57 éves Sam Taylor-Johnsonnal 2012 júniusában kötötte össze az életét, közös lányaik a 13 éves Wylda Rae és a 11 éves Romy Hero. A szürke ötven árnyalata rendezőjének két idősebb lánya is van, a 26 éves Angelica és a 17 éves Jessie, volt férjétől, Jay Joplingtól.

Kapcsolatuk vitákat váltott ki, mivel a pár 2009-ben, a Sam által rendezett John Lennon – A fiatal évek forgatásán ismerkedett meg, amikor Aaron 18, ő pedig 42 éves volt, és a következő évben született első lányuk, Wylda. Sam korábban arról beszélt, hogy a forgatáson belezúgott Aaronba, de ragaszkodott hozzá, hogy semmi sem történt a film befejezéséig.

Azt mondta: „Sikerült visszafognom magam egészen a film végéig. Akkor még nem is voltunk együtt. Talán az érzések megvoltak, de nem tettünk semmit.

Az a helyzet, hogy a közös munka során pszichésen eléggé kapcsolódtunk egymáshoz. Egy szempillantás alatt tudtam, hogy milyen előadást fogok kapni. Ezt a kapcsolatot szinte az első naptól kezdve éreztem, amikor találkoztam vele

– mondta a rendezőnő.