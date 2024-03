Itt a legújabb Bad Boys-film előzetese: nem spóroltak az őrültséggel

2024 a visszatérések éve. Számos korábbi sikersorozat és franchise érkezik ismét a mozivásznakra, ha csak a Beverly Hills-i zsaru negyedik részére gondolunk, amely 30 évvel a sorozat lezárta után éled újra. Szintén landol a közönségkedvenc Bad Boys is, amely még 2020-ban tért vissza – több mint 15 évvel a második rész után –, most, 2024-ben pedig a negyedik rész is kigurul hozzá, ehhez kaptunk egy őrült trailert.

A film a megszokott színészpáros, Will Smith és Martin Lawrence duójával tér vissza a vászonra. A franchise-tól megszokott energiabomba és pofátlan humor uralkodik ezúttal is. A trailer alapján vizuálisan igyekszik a korábbi filmek érzetét visszahozni az új rész, miközben friss akciófilmhatásokkal kísérletezik – az egészet pedig egy modern, mai köntösbe öltöztetik az alkotók.

Új korszak, régi nevek

Az első két részt jegyző rendező, Michael Bay nem tért vissza a harmadik részre. A 2020-as filmet Adil El Arbi és Bilall Fallah rendezőpárosa készítette, akik, úgy tűnik, elnyerték a stúdió kegyeit, ugyanis most ők dolgoztak a negyedik részen is. Innentől a Bad Boys-filmsorozatnál két-két filmmel beszélhetünk a Michael Bay-korszakról és az Adil & Bilall-éráról. A majd 20 évnyi különbséggel jelentősen leválnak egymásról az alkotások. Hogy kinek melyik időszak tetszik jobban,

döntsön mindenki maga – feltéve, ha egyáltalán érdemes hasonlítgatni.

A mostani film két szempontból is fontos – ez a két szempont pedig a két főszereplő. Martin Lawrence karrierjének egyik csúcspontja volt – legalábbis népszerűségben – a Bad Boys-széria, így számára lehetőséget biztosít az új rész pályájának felpörgetésére. A humorista színész ugyan a második és harmadik rész között is vállalt egyéb filmes szerepeket,

kevés volt közülük, ami egyáltalán megkörnyékezte a Bad Boys népszerűségét.

Szintén fontos visszatérés ez Will Smith számára, akinek hírneve a 2022-es Oscar-gálás pofozkodás után kicsit bezuhant – 2023-ban nem is jelent meg vele új mozis alkotás. A régi szerepével visszatérni azonban jó dobbantás lesz: olyan biztonságos terület, ahol a franchise rajongói szívesen látják kedvencüket, az Oscar-díjas színész pedig új erőre kaphat.