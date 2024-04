Feltörekvő színésznő kapja az Ezüst Utazó szerepét az új Marvel-filmben

„De akkor most az Ezüst Utazó nem is férfi?” – vetődik fel a kérdés egyesekben, amire mások azzal felelnének, hogy „ez már megint a túlkapásos Hollywood hülyesége”. Az igazság azonban szimplán annyi, hogy az Ezüst Utazó némileg összetettebb háttérrel bír a képregényvilágban. A legendás Jack Kirby karakterének ugyanis van egy női párja,

amely ráadásul direkt sztorikapcsolatban van a szélesebb körben ismert változattal.

Az eredeti ezüst utazó, Norrin Radd a Fantasztikus Négyessel való találkája után elveszti az univerzum bolygófalójának, Galactusnak kegyeit, azonban szerelme Shalla-Bal – akit a jól ismert Stan Lee és John Buscema alkottak – megkapja ereje egy részét. Hogy ezt pontosan miként fogja interpretálni a mostani Marvel-univerzum – vagy esetleg valami alternatív sztorit kapunk – még kérdés.

Harmadik nekifutás

A 2025-re belengetett legújabb Fantasztikus Négyes-film nem gyenge színészgárdával dolgozik. Az elmúlt évek feltörekvő és sztár művészetit szedték össze, így a csapat négy tagját Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach és Joseph Quinn alakítják majd. Hozzájuk csatlakozik az Ezüst Utazó szerepében Julia Garner – írta meg az Empire.

A színésznő az elmúlt években olyan filmekben szerepelt, mint a The Royal Hotel, az Asszisztens, vagy a 2014-es Sin City. Emellett számos sikersorozatban és netflixes alkotásban is feltűnt, úgy mint az Ozark, a Mocskos John, vagy a The Americans.

A Fantasztikus Négyest 2000 óta már többször vászonra vitték, a mostani színészgárda lesz a harmadik élőszereplős filmváltozat. Míg az első széria – amelyben Norrin Radd Ezüst Utazója is szerepel, akit Dough Jones alakított – anyagilag sikeres, kritikusi szempontból megosztó lett, a második, 2015-ös próbálkozás keményen elhasalt. Kíváncsian várjuk, mire jutnak most az alkotók.