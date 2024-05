Többen rosszul lettek a cannes-i filmfesztivál egyik vetítésén

Véget ért a cannes-i filmfesztivál, amelyet 77. alkalommal rendeztek meg idén a tengerparti városban. Magyar alkotás ugyan nem szerepelt a versenyprogramban, de két film is köthető hazánkhoz. Az Arany Pálma-díjat az amerikai közönségkedvenc, Sean Baker Anora című filmje vitte el. Olyan már volt a fesztivál történetében, hogy több versenyzőnek kellett osztozni egy díjon, de arra még nem volt példa, hogy egy film két elismerést is kapjon. Most ez is megtörtént az Emilia Pérez című filmmel.

Kifejezetten színesre sikeredett az idei filmfelhozatal, mind témákban, mind karakterekben. A készítők kitettek magukért, súlyos témákat feszegettek alkotásaikkal a 77. cannes-i filmfesztiválon.

Az Emilia Pérez című film, amelyet Jacques Audiard rendezett, történelmet írt, ugyanis korábban nem történt még olyan, hogy a zsűri egy filmet kétszer is kitüntessen. Az alkotás elvitte a zsűri és a legjobb női alakítás díját is: a filmben játszó négy színésznő – Zoë Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez és Adriana Paz – együtt vehette át megosztva az elismerést.

A teljesen őrült thriller-musicalben egy drogkartell vezetője megkér egy ügyvédet, hogy segítsen neki kiszakadni a bűnözői létből. Az ügy sikere érdekében nővé operáltatja magát, és Emilia Pérez néven él tovább, ám elkezd neki hiányozni a családja.

Nemváltás, testhorror, szexmunka

Mostanában úgy fest, hogy a francia rendezőnők fogják magukat a legkevésbé vissza, ha borzolni akarják a kedélyeket. A kíméletlen témájú filmek közül is kiemelkedik Coralie Fargeat The Substance című műve. A Demi Moore főszereplésével készült

testhorror

igencsak megosztóra sikeredett, sőt – akárcsak a Titán című, szintén francia rendezőnő, Julia Ducournau által készített film vetítése során – többen rosszul lettek a moziteremben, írta meg a Librarius. (A Titán el is nyerte az Arany Pálma-díjat.)

A filmben egy az életkora miatt kirúgott nő szeretné visszaszerezni fiatalságát. Egy idegen felajánl neki egy lehetőséget, ami azt takarja, hogy kap egy másik testet, de van egy szabály: egy hetet tölthet az új testben, majd vissza a régibe, és így tovább. Nos, ebből indulnak a bonyadalmak. A kettéválás pillanatát nem minden néző gyomra bírta elviselni.

Fotó: IMDb Részlet a The Substance című filmből

Az idei filmek remekül bemutatják a társadalomban folyamatosan jelen levő feszültségeket, valamint a lelki és testi megpróbáltatásokat. Legyen szó politikai témákról, szexualitásról, kapcsolaton belüli erőszakról vagy nemzetiségi hovatartozásról.

A 77. cannes-i filmfesztivál Arany Pálma-díjas alkotása Sean Baker Anora című filmje lett. A független amerikai filmes thrillere egy üzbég származású New Yorki-i prostituált és egy orosz oligarcha luxuslakásban élő fia közötti szenvedélyes viszony egyszerű történeteként indul, majd miután a fiú szülei Moszkvában tudomást szereznek a fiatalok kapcsolatáról, a film valódi akcióvígjátékká és amerikai road movie-vá alakul át. Győzelmi beszédében az 53 éves rendező a

SZEXMUNKÁSOKNAK AJÁNLOTTA A FILMET.

A fesztiválon két film is kötődött Magyarországhoz. A legértékesebb áru című, Michael Hazanavicius által rendezett animációs filmet részben a Kecskemétfilm munkatársai készítettek. A másik alkotás, amelynek vannak magyar vonatkozásai, a Rumours Cate Blanchett főszereplésével, ugyanis több jelenetet is hazánkban forgattak.

Egy kis Star Wars

A 2024-es cannes-i filmfesztivál nagy hangsúlyt fektetett a nők helyzetére, a különböző nemzetiségek kibontakozására, valamint a különböző társadalmi problémák bemutatására.

A hollywoodi sztárok sem maradtak ki az eseményből. A fesztivál díszvendége Meryl Streep legendás amerikai színésznő volt, aki Tiszteletbeli Pálmát vehetett át a munkásságáért. George Lucas, a Star Wars-filmek rendezője ugyanebben az elismerésben részesült, neki barátja és kollégája, Francis Ford Coppola adta át a díjat.