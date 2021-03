Tóth Vera, a palkonyai gyüttment, vendéglátónak állt

Mi mással is indulna ez a beszélgetés, mint az Ain’t no Mountain High Enough című dallal. Pierre vendége ugyanis Tóth Vera énekesnő és párja, Pauli Zoltán. Palkonyáról érkeztek, ahonnan nincsenek messze a villányi szőlőtőkék. És ahol borral tudjuk az életet ünnepelni, ott falatozni is lehet.

Tóth Veráék szeretnek vidéken élni, különösen így a járvány idején, hiszen a ház körül mindig akad tennivaló, vagyis soha senki nem unatkozik. A beszélgetésben sok mindenről szó esik, álmokról, tervezésekről és kényszerűségekről, várható és nem tervezett kockázatokról, valamint az is kiderül, hogy

mit jelent a falusi vendégvárás,

mit is adnak enni Palkonyán,

hogyan dolgozik felszolgálóként egy énekesnő,

kinek jelent nehézséget az ideális adag,

hogyan érdemes a zenét a gasztronómiával háziasítani,

s lehet-e énekelni főzés közben.

