Dining Guide-gála 2021 – videointerjúk

Egy hete számoltunk be a magyar gasztronómia egyik legjelentősebb eseményéről, a Dining Guide Év Étterme díjátadó gáláról. Akkor azt ígértük, hogy a séfekkel készült interjúvideókat hamar közzétesszük. Ehelyett jobbnál jobb éttermekben ettünk, és vágásra nem is jutott időnk. Most pótoljuk a tartozást. Kattintson a videóra, és nézze meg, hogyan nyilatkoztak hazánk rocksztár séfjei az eredményekről!

Dining Guide 2021

A videóban megszólal:

Széll Tamás, Szulló Szabina – Stand Étterem,

Pesti István – Platán Gourmet,

Platán Gourmet, Tóth Szilárd – SALT Budapest,

SALT Budapest, Mede Ádám – Laurel Budapest,

Laurel Budapest, és Harmath Csaba gasztronómiai szakértő.



Kattintson a videóra, és nézze meg a díjnyertes séfekkel az interjút! A Degusztátor a következő hetekben bemutatja a legnagyobb elismerést kivívó vendéglátóhelyeket.